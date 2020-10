4732a44328

Subsecretaría de Prevención del Delito lanza primer estudio sobre discriminación a personas LGBTIQ+ En colaboración con organizaciones sociales, la iniciativa buscar conseguir datos concretos sobre la magnitud de la violencia y delitos que afectan a personas de la diversidad sexual. Andrea Bustos C. Miércoles 14 de octubre 2020 18:14 hrs.

Con el objetivo de conocer, cuantificar y caracterizar los hechos de violencia y delitos que sufre la comunidad LGBTIQ+, es que el Gobierno, a través de la Subsecretaría Prevención del Delito, lanzó el “Primer Estudio sobre Diversidad y Discriminación” hacia la diversidad sexual. El estudio fue dado a conocer se manera formal este miércoles por la subsecretaria Katherine Martorell, y cuenta con el apoyo de diversas organizaciones sociales. La iniciativa surge ante la ausencia de datos oficiales en el país respecto de los crímenes y ataques motivados por odio hacia la población LGBTIQ+, por lo que con este análisis se espera conocer los principales delitos y situaciones de violencia que afectan a estas personas y así generar políticas públicas y programas de gobierno que apunten a combatir esta violencia. “Nos dimos cuenta de que no hay datos oficiales. El objetivo de esta encuesta es explorar la magnitud de los delitos y manifestaciones de violencia y cuáles son sus razones. Esta información va a ser clave para desarrollar políticas públicas adecuadas, llegar con el apoyo que se requiere y también para avanzar en un país cada día menos discriminador”, manifestó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Desde el Movilh, una de las organizaciones que trabajó junto a la subsecretaría en la puesta en marcha de este estudio, su vocero Óscar Rementería expresó que “existe un alto porcentaje de agresiones, pueden ser verbales o físicas, en contra de la diversidad sexual, personas gay, lesbianas, trans, etc, que no se conocen oficialmente porque no son denunciadas o porque en el proceso de denuncia quedan erróneamente catalogadas”. “Voy a dar un ejemplo, si una persona en la calle es golpeada por ser por ejemplo trans, Carabineros y la Fiscalía lo anota como una riña, y una riña es cuando alguien le pide cigarros a otro y no le da y se comienza una pelea por eso, pero no es una riña cuando alguien golpea a otro por su orientación sexual o su identidad de género. Esas son las cifras que quedan en el olvido y no podemos cuantificarlas hasta ahora”, añadió. En tanto, desde Fundación Iguales, Alessia Injoque declaró que “aún nos matan. No es por algo que hagamos, digamos o pensemos, enfrentamos discriminación, violencia y nos matan porque existimos. Hemos impulsado esta encuesta porque va a permitir que el resto de la sociedad conozca las dificultades que enfrentamos las personas LGBTIQ+ y que generemos políticas públicas para cambiar esta injusta realidad”. Por otra parte, Lorraine Salvo de Frente Trans Femenino expresó sobre esta situación que las mujeres trans, especialmente quienes son trabajadoras sexuales, sufren mucha violencia en las calles, tanto en el ámbito laboral como también en la vía pública y espacios de reunión social. “La gran mayoría de las compañeras recibe violencia, sobre todo en lugares públicos, como restaurantes o lugares que cualquier persona puede ir. Nosotras siempre tenemos el miedo de que nos van a echar o no nos van a dejar entrar. Todavía pasa eso. Hay violencia que no solo es física sino también está solapada”, expresó. La encuesta será aplicada vía online a personas mayores de 15 años que se identifiquen como parte de la diversidad sexual. Por los próximos 60 días, el estudio estará disponible para ser parte de él en el sitio www.tuhistoriaayuda.cl Lo resultados de este primer análisis sobre crímenes de odio en el país serán conocidos durante el primer semestre de 2021. Créditos fotografías: Subsecretaría de Prevención del Delito

