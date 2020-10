4732a44328

Tomás Hirsch: "No hay mayoría opositora en el Congreso. Hay que sincerar las cosas" El diputado cuestionó a quienes ayer "privilegiaron la impunidad de un ministro que violó la Constitución". Diario Uchile Miércoles 14 de octubre 2020 9:37 hrs.

Ayer y por 77 votos en contra, 73 a favor y 7 abstenciones, se rechazó la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. La votación generó una nueva fractura al interior de las oposiciones, más cuando gran parte de estos sectores se había comprometido a visar el libelo presentado por el Frente Amplio y que, en dos capítulos, buscaba sancionar políticamente las decisiones tomadas por el Minsal al comienzo de la pandemia en Chile. En conversación con Radio Universidad de Chile, el análisis que hace el diputado Tomás Hirsch es que “no hay mayoría opositora en el Congreso. Hay que sincerar las cosas. Una cosa es que en la teoría exista, pero en estos dos años y medio, si revisas las votaciones, hay un grupo de diputados y diputadas que votan con la derecha en temas claves como derechos humanos, acusaciones constitucionales, inmigración, salario mínimo, reajustes y presupuesto, entregando una suerte de impunidad para el Gobierno”. Así, insistió: “Mejor nos sinceramos. Nosotros presentamos estas acusaciones constitucionales porque estamos convencidos que hay que presentarlas, pero sabemos que hay algunos dispuestos a pirquinear los votos para el Gobierno”. Para el diputado es “doloroso ver cómo se privilegia la impunidad de un ministro que violó la Constitución y provocó muerte y dolor en miles de familias chilenas”, algo que daría cuenta de “la crisis de la democracia representativa. Una democracia que hoy no cumple con el acuerdo básico: yo hago una propaganda, tú me eliges y yo te represento, pero eso hoy no pasa. Eso es lo que ha generado distancia de la ciudadanía con los partidos tradicionales, porque se experimenta que se traiciona ese vínculo, por eso hay que tener una democracia más participativa, con responsabilidad política y que incluya en la revocación de mandato por romper este contrato fundamental”. La crítica se enfoca a una parte de la Democracia Cristiana y a “lo que queda” del Partido Radical, a quienes acusa de querer “jugar a ser un pivote entre Gobierno y oposición, en la creencia que desde ahí pueden generar más adhesión ciudadana. No sé qué prebendas logran del Gobierno, pero van generalizando un sentir profundo de rechazo y frustración. Ayer, con sus votos, generaron la impunidad de un ex ministro con un mal manejo de la pandemia. Hay mucha gente que ha sufrido, una economía que ha colapsado fruto del manejo de la pandemia, y eso apoyaron ayer los diputados”. En palabras de Hirsch éste es “un juego poco transparente, puesto que la democracia tiene del compromiso de representar a quienes te han elegido”. En ese sentido, confirmó que cada vez que sientan necesario presentar una acusación para que autoridades de gobierno asuman su responsabilidad política, lo seguirán haciendo. En el caso puntual de Mañalich, recordó que “hay varias querellas. Acá hay un problema no solo político sino criminal: el ex ministro mintió, oculto información… esto ha quedado de manifiesto con declaraciones de distintos funcionarios de salud, con el temor de entregar los mails… va quedando claro que orientaba a que no se informara correctamente, a que se manipulara. Insistió en las cuarentenas dinámicas que eran un fracaso y todo el mundo le dijo, o cuando habló de la meseta, la nueva normalidad, que el virus se iba a convertir en bueno… señales graves para la forma en que se debía llevar adelante la pandemia. ¿qué significó?, que la pandemia se desbocara. Que el número de muertos aumentara. Chile tiene uno de los índices más altos del mundo por contagios por millón de habitantes y de muertos por millón de habitantes. Hoy no quieren ver que el país ha sufrido una catástrofe en salud y eso era evitable. Las políticas aplicas por el ex ministro son las responsabilidades y él debe asumir su responsabilidad política”. Acercándonos a la fecha del plebiscito, el parlamentario insistió: “No basta con el resultado del plebiscito, es importante fortalecer la democracia, la participación ciudadana y saber cómo han votado sus parlamentarios elegidos, no seguir escogiendo a los mismos”. En tanto, en la elección de constituyentes, plantea que “es importante no dejarlos solos, hay que mantener vivos los cabildos, hay que exigir que vayan a los territorios, porque a cualquier grupo humano que le quitas el cable a tierra, terminan creyéndose dioses. El involucramiento ciudadano, el exigir, creo que es fundamental porque esto es un proceso y no una foto”.

