OMS advierte crecimiento exponencial de COVID-19 en Europa

Este jueves, la Organización Mundial de la Salud, a través de su director para Europa, Hans Kluge, manifestó inquietud por el aumento de casos de personas infectadas con coronavirus en ese continente, sin embargo, el personero de la organización internacional aseguró que la letalidad ha disminuido.

Kluge señaló que el incremento de casos registrados en varios países del continente no significa el advenimiento de una “fase oscura” en la evolución de la pandemia y aseguró que los países afectados están a tiempo de tomar medidas.

🎥🔴 Watch LIVE as @hans_kluge and experts from WHO/Europe provide an situation update on #COVID19 in the European Region. https://t.co/oOsixDnXq5

— WHO/Europe (@WHO_Europe) October 15, 2020