Derechos Humanos Nacional Comisión de DD.HH de Lo Hermida: "Lo que realiza Carabineros es un actuar político" Ante la información respecto de infiltraciones policiales y los allanamientos que se han hecho en Lo Hermida durante la última jornada, uno de los integrantes de la Comisión conversó con Radio Universidad de Chile sobre lo que están viviendo. "Creemos que hay algo más atrás, una intromisión política que no solo buscaba desbaratar una organización delictual". Andrea Bustos C. Viernes 16 de octubre 2020 15:28 hrs.

Este jueves fue una jornada difícil para vecinos y vecinas de la Población Lo Hermida en Peñalolén. En el barrio se llevaron a cabo varios allanamientos por parte de carabineros en los que se detuvo a personas acusadas de ser parte de una organización delictual que atacó la subcomisaría de Peñalolén. Aquellos procedimientos, según señalan los vecinos fueron violentos e incluso se atacó a menores de edad y no se ejerció ninguna protección y respeto de derechos humanos. “Nos impacta la violencia con la que se desarrollaron los allanamientos, como Comisión de Derechos Humanos denunciamos que hubo violencia y violaciones a los derechos humanos de menores de edad que fueron apuntados con armas”, expresó Diego, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Lo Hermida. Agregó que “denunciamos también que fue grave la vinculación directa que hace la prensa con que los detenidos están vinculados al narcotráfico y crimen organizado, y si bien hay una investigación en curso, la forma de abordar la noticia ha sido absolutamente estigmatizadora y clasista”. Junto a ello se conoció también este jueves por la tarde la infiltración de un funcionario policial en una organización social en Lo Hermida, quien , si bien está aparado bajo la Ley de Inteligencia, promovía entre los pobladores generar ataques a carabineros y violentas protestas, hecho que no está considerado en sus tareas como agente de investigación. Si bien no se ha reconocido por parte de la autoridad la relación entre este infiltrado y los allanamientos, según consigna esta jornada La Tercera, el procedimiento policial hecho por el OS-7 se basó en investigaciones mediante escuchas, seguimientos, georreferenciación de hogares y la intervención de al menos dos agentes encubiertos. Sobre esta información, desde la Comisión de Derechos Humanos de Lo Hermida, Diego explicó que les preocupa la intromisión generada, especialmente porque esta fue más allá de una investigación sobre actos delictivos. “Nos pone en alerta obviamente. Es una situación compleja para las organizaciones, porque estas personas no solo deambularon en una organización específica, sino que estuvieron también participando o asistiendo a lo que es la organización del aniversario de la población, que es una actividad cultural. La infiltración no necesariamente busca desbaratar redes criminales”, señaló. “Buscaban desbaratar y avanzar mucho más en lo que es la organización territorial en Lo Hermida, lo que como Comisión observábamos es que esta intrusión de alguna forma en el terreno de las organizaciones no es solo por la subcomisaría, sino que creemos que hay algo más atrás, una intromisión política que no solo buscaba desbaratar una organización delictual que creemos no se va poder justificar legalmente”, explicó. A esto añadió que la intención de exacerbar ánimos y buscar generar acciones violentas no es una información nueva respecto del rol que muchas veces cumplen funcionarios infiltrados, lo que no deja de hacer que el hecho sea preocupante. “Lo hemos visto en diversas manifestaciones, no solo en Lo Hermida y en su actuar, realizan un actuar político, en el sentido de generar enfrentamientos violentos, con un discurso radical que tiene una serie de repercusiones. Por un lado, este carabinero infiltrado estaba planeando un ataque sorpresa que lo más probable es que habría tenido como consecuencia la detención de las personas que participaban, no sabemos que hubiese ocurrido y la respuesta de quienes participan de la organización donde estaba infiltrado era ‘nopo así no es, hay un trabajo territorial de organización con vecinos y vecinas que es la labor que realizan las organizaciones sociales’”. Por otra parte, en lo que refiere a los hostigamientos que sufren los y las vecinas de Lo Hermida por parte de la policía, Diego lamentó que la institución no esté cumpliendo la tarea que realmente se le ha encomendado ante la ciudadanía. Sin embargo, destacó que ante tal escenario los pobladores y pobladoras seguirán organizados y protegiéndose. “Esto nos hace, de alguna forma, potenciar nuestra posición como organizaciones. La policía acá no viene a cumplir esa labor que debiese cumplir, que es aportar en los espacios de educación, cultura, salud, sino lo que hace es tratar de armar una supuesta organización criminal donde hay menores de edad, jóvenes“. Finalmente, el integrante de la Comisión de Derechos Humanos de Lo Hermida concluyó: “Esto nos hace un llamado al mayor autocuidado como organizaciones, como población, pero sin dejar de hacer nuestro trabajo que es cubrir, hacer el trabajo que el Estado no hace y que ha dejado de lado de manera consciente. Ellos saben lo que están haciendo y lo que no están haciendo y, obviamente, que el narcotráfico que se ha infiltrado en la población tiene también que ver con el no trabajo de las policías y del Estado en general”. Ante la situación que vivieron los vecinos y vecinas, desde el Registro Civil sus trabajadores también lamentaron esta situación y la forma en que se llevó a cabo esta infiltración: “este hecho trastoca la esencia de la función pública y el rol de las instituciones, en un contexto en que el cuerpo policial adquiere rasgos propios de una policía política destinada a la destrucción de la oposición social”, expresaron. Esto es grave y hay que denunciarlo @ciper #ACAB pic.twitter.com/uOZDppg8OP — Pablo Román (@pabloromantorr1) October 16, 2020

Junto a esto llamaron “a las instituciones implicadas, especialmente las del sector Justicia y Tribunales, a revisar y suspender en este contexto las autorizaciones de infiltración de agentes policiales y la obtención de identidades falsas entregadas por el SRCEI (Servicio de Registro Civil e Identificación) para fines distintos a la persecución del crimen a gran escala, el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, delitos informáticos o similares”. Además, desde la política, el diputado Tomás Hirsch solicitó a la Cámara que se oficie al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile, al Servicio Electoral de Chile, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Contraloría de la República y al Servicio de Registro Civil e Identificación para entregar detalles de lo ocurrido. “Hago presente que esta situación es de extrema gravedad, ya que las vecinas y vecinos de la población Lo Hermida han visto sus derechos fundamentales amenazados y vulnerados, por lo que se pide una respuesta urgente por parte de las instituciones antes señaladas”, expresó a través del documento el parlamentario.

