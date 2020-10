3a0cb1ccd6

44d755cb25

Nacional Felipe Guevara confirma que repintado de monumento a Baquedano fue ordenado por la Intendencia La autoridad regional aseguró que la Intendencia volverá a pintar el monumento cuantas veces sea necesario. "Si es que nuevamente hay conductas de desprecio a la historia, a los héroes, a los personajes que han contribuido a nuestra República, la democracia de nuestro país, vamos a restablecer la correcta disposición de esos elementos”. Claudia Carvajal G. Sábado 17 de octubre 2020 15:14 hrs. Compartir

En el marco del balance de la jornada del viernes, el Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, acompañado del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, evaluaron positivamente el comportamiento de la ciudad. En la instancia, la autoridad regional fue consultado por lo sucedido en el monumento al general Baquedano que la tarde del viernes fue teñido con pintura roja por un grupo de manifestantes. Según Guevara esa acción responde a “frustración y resentimiento” de parte de quienes realizaron los actos. “Nosotros tenemos un gran respeto por nuestra historia, los países que no conocen y no respetan su historia no tienen ningún futuro, quién no sabe dónde vive no tiene idea para dónde va y por eso el respeto que usted señala ha manifestado el Ejército por los símbolos que recuerdan hechos tan importantes como el caso del general Baquedano, tan importante como su participación en la Guerra contra la Confederación de Perú y Bolivia y sobre todo en su participación como jefe del Ejército en la Guerra del Pacífico”. Guevara aseguró que la mayoría de los chilenos “respeta y adhiere a su gesta”, señalando que es gracias a la Guerra del Pacífico que Chile cuenta con gran cantidad de recursos naturales que le permiten a Chile ubicarse como una de las economías más estables de la región. En cuanto a las labores de repintado de la estatua ubicada al centro de la rebautizada popularmente Plaza de la Dignidad, el ex alcalde de Lo Barnechea confirmó que fue una empresa privada contratada por la Intendencia la que llevó a cabo las tareas de “recuperación”. “Restauramos el monumento al general Baquedano y lo volveremos a hacer, si es que nuevamente hay conductas de desprecio a la historia, a los héroes, a los personajes que han contribuido a nuestra República, la democracia de nuestro país, vamos a restablecer la correcta disposición de esos elementos”. De acuerdo a lo señalado en la pauta de prensa, los trabajos de pintado del monumento se realizaron durante la madrugada por un lapso de dos horas. Foto @PuraNoticia

En el marco del balance de la jornada del viernes, el Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, acompañado del alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, evaluaron positivamente el comportamiento de la ciudad. En la instancia, la autoridad regional fue consultado por lo sucedido en el monumento al general Baquedano que la tarde del viernes fue teñido con pintura roja por un grupo de manifestantes. Según Guevara esa acción responde a “frustración y resentimiento” de parte de quienes realizaron los actos. “Nosotros tenemos un gran respeto por nuestra historia, los países que no conocen y no respetan su historia no tienen ningún futuro, quién no sabe dónde vive no tiene idea para dónde va y por eso el respeto que usted señala ha manifestado el Ejército por los símbolos que recuerdan hechos tan importantes como el caso del general Baquedano, tan importante como su participación en la Guerra contra la Confederación de Perú y Bolivia y sobre todo en su participación como jefe del Ejército en la Guerra del Pacífico”. Guevara aseguró que la mayoría de los chilenos “respeta y adhiere a su gesta”, señalando que es gracias a la Guerra del Pacífico que Chile cuenta con gran cantidad de recursos naturales que le permiten a Chile ubicarse como una de las economías más estables de la región. En cuanto a las labores de repintado de la estatua ubicada al centro de la rebautizada popularmente Plaza de la Dignidad, el ex alcalde de Lo Barnechea confirmó que fue una empresa privada contratada por la Intendencia la que llevó a cabo las tareas de “recuperación”. “Restauramos el monumento al general Baquedano y lo volveremos a hacer, si es que nuevamente hay conductas de desprecio a la historia, a los héroes, a los personajes que han contribuido a nuestra República, la democracia de nuestro país, vamos a restablecer la correcta disposición de esos elementos”. De acuerdo a lo señalado en la pauta de prensa, los trabajos de pintado del monumento se realizaron durante la madrugada por un lapso de dos horas. Foto @PuraNoticia