Miguel Mellado (RN) y su decepción por el Gobierno: “El Presidente le teme a los organismos de DD.HH.”

Esta semana la Cámara de Diputados y Diputadas comenzará la revisión de la acusación constitucional que presentaron parlamentarios de oposición -principalmente de la Democracia Cristiana- en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez. La comisión revisora, conformada por Jenny Álvarez (PS), Alejandro Bernales (PL), Loreto Carvajal (PPD), Joaquín Lavín (UDI) y Fernando Meza (Ind.) comenzará su labor en los próximos días y desde el Gobierno ya están haciendo los cálculos para saber si hay ‘agua en la piscina’ para aprobar la acción. El desorden oficialista que tantos problemas le trajo al Ejecutivo hace algunos meses podría ser la llave para la acusación, y ya han surgido algunas figuras de Chile Vamos que se han abierto a la opción de aprobarla.

El último de éstos fue el diputado de Renovación Nacional por la Región de La Araucanía, Miguel Mellado, quien aseguró que daría su apoyo a la acción presentada por la oposición en contra de Pérez si es que se incluía en el libelo acusatorio un capítulo sobre la situación de La Araucanía. Ante esto, desde la Democracia Cristiana se respondió agregando un tercer acápite al documento, que dice relación con los hechos de violencia en la IX Región, añadiendo lo sucedido en los violentos desalojos de las municipalidades de Victoria y Curacautín, pero sin referirse a la situación de contratistas forestales, camioneros y agricultores que se han visto afectados.

Esto último, para Mellado, es algo fundamental. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el parlamentario y representante de La Araucanía en el Congreso abordó la situación de La Araucanía y el rol que ha tenido el Ejecutivo, disparando críticas tanto para el ministro Víctor Pérez como para su Gobierno.

La DC finalmente incluyó un capítulo sobre La Araucanía en la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. ¿Era eso lo que quería usted?

No, no. No se incluyó, porque le tuvieron miedo al Frente Amplio y al Partido Comunista, que son los principales asesores que tienen las comunidades violentas de La Araucanía. Aquí lo que falta en La Araucanía es que se reponga el Estado de Derecho, no existe el Estado de Derecho. No existe porque hay gente paramilitar, con narcotráfico y también terrorismo. Eso a la izquierda no lo gusta que se lo digan, que efectivamente eso es lo que existe en la Región de La Araucanía, porque ellos ven otra cosa y lo que quedó plasmado en la acusación constitucional no es lo que realmente pasa en La Araucanía.

Ellos ahí hablan del desalojo que se produjo en las municipalidades. Pero por favor, violencia pura es la toma de esos lugares, por eso se produjo el desalojo, y la forma como se hizo fue una forma bastante suave para quienes estaban tomándose las municipalidades. Se quemaron dos municipalidades, eso es violencia; tomarse, quemarse y la usurpación de predios, eso es lo que se vive a diario.

¿Cómo ve el rol que ha jugado el Gobierno en ese escenario?

Hay gente que es atacada, hay gente que le están robando 80 hectáreas de pino, se lo están robando. Cuando le dicen al Gobierno, no hace nada y no la atienden. Cuando van a Fiscalía, tampoco lo atienden. Carabineros qué saca con ir allá, tiene que ir con Fuerzas Especiales y no hay equipamiento. Asesinaron a Pedro Cabrera, un trabajador, y un muchacho antifa (sic) que se cae del puente tiene más revuelo nacional que el asesinato de un trabajador. Ahí tú te das cuenta de que estamos perdidos. Estamos perdidos porque en La Araucanía no pesamos nada, asesinan personas, trabajadores. Entonces esto está desbocado, este terrorismo está desbocado en La Araucanía, con paramilitares, con órdenes precisas, con entrenamiento en las FARC. ¿Y quién lo tiene que parar? El Gobierno pues.

El ministro del Interior ha venido a La Araucanía, se pasea por La Araucanía, hace relatos muy bonitos de lo que sucedió; pero no anticipa, no le da la prestancia que necesita a La Araucanía, y tampoco la atención, porque tiene que haber inteligencia, tiene que haber anticipación. No existe la inteligencia, no le hacen caso a la ANI del Gobierno, la ANI le pasa estudios y cosas al Ministerio del Interior, y no le hacen caso. Entonces, ¿cómo carajos vamos a tener que decirle al Gobierno que coordine mejor?

Pero el Gobierno puso un Coordinador de Seguridad Pública en la región, al exdirector de Serviu Biobío, Francisco Merino…

Tienen un coordinador fantasma de Seguridad Pública, un muchacho que puede ser una muy buena persona, pero no lo pescan ni las policías, no lo pescan los fiscales, menos los jueces. Tiene que ser un coordinador que efectivamente sepa de seguridad, no un muchacho que está ahí porque es amigo del subsecretario del Interior y de Blumel pues. Entonces, uno dice bueno, les da lo mismo La Araucanía. Esa es la sensación que a nosotros nos da desde La Araucanía y que sentimos desde el Gobierno. ‘Da lo mismo La Araucanía hombre, si cuánto aportan al PIB estos gallos, cuánto aportan en votos estos clientes’. ¿Me entiendes? Esa es la sensación. Uno dice bueno, ¿esto es un ‘Far West’? Más o menos parecido fíjate, y lo miran de lejos, diciendo ‘no, ya pasará, ya pasará’. Pero no es que ‘ya pasará’, ya está pasando.

Y eso que hoy en día estamos en Estado de Excepción…

Sí, estamos en Estado de Excepción, y el Ejército no ha estado presente en ese Estado de Excepción. Yo llamo al ministro de Defensa, Mario Desbordes, a que tome el timón de esto, porque realmente esto va escalando cada día más. Entonces, ¿qué va a esperar? ¿el asesinato de alguna otra persona? Porque cuando sucedió lo de Catrillanca se paró medio país pues, pero acá se asesinó a un trabajador agrícola y parece que no está al mismo nivel.

¿Y a qué cree que responde esa diferencia?

Yo noto que hay un tema de llamados desde la izquierda. Lo que sucede en La Araucanía, pero que a ellos les afecte, eso puede ser noticia nacional. Pero cuando le afecta a la gente de trabajo, a la gente de bien; les da lo mismo, da lo mismo. Y esa es mi pena grande que tengo con mi gobierno, con el gobierno que yo ayudé a salir.

El ministro Desbordes ha dicho que los militares no están para hacer labores de control de orden público…

Perdóname, pero si es así, entonces que no los lleve al norte -que eso lo hicieron con un Decreto Supremo- para cuidar las fronteras con la policía pues. No tengamos un doble discurso, si con un Decreto Supremo, sin ley, fueron al norte y están con inteligencia, aviones espías, ayuda táctica y todo el sistema ayudando a la policía a cuidar las fronteras, ¿por qué no lo hacen entonces en La Araucanía? ¡Porque somos de segunda pues! ¡Porque no nos miran, porque valemos hongo acá!

Y perdóneme la fuerza con la que lo digo, pero es que me duele pues. Si acá la gente, del 62% que sacó el Presidente Piñera en La Araucanía, hoy le queda un 2% de apoyo pues.

¿A qué cree que responde esa inacción del gobierno en esta materia?

Honestamente, yo creo que el Gobierno y el Presidente le temen a los organismos internacionales de derechos humanos que mienten, mienten y mienten; y a la izquierda, que se mete en temas internacionales para presionar que en Chile que se hagan ciertas cosas. Yo creo que es un temor a eso. Y a la gente de la región de La Araucanía, que bregamos para que haya paz, tranquilidad y vuelva el Estado de Derecho, no nos toman en cuenta; porque más pesa no tener querellas ni nada con los organismos internacionales de DD.HH., poco menos que para sacarse una foto de mejor compañero de curso. Pero mientras tanto, el curso está completamente desolado pues.

Pero es el ministro del Interior y Seguridad Pública, en este caso Víctor Pérez, el encargado de velar por el orden público; él solía ser un impulsor de la mano dura en La Araucanía. ¿Cómo evalúa su gestión en estos dos meses que lleva en el cargo?

El ministro del Interior, si cumpliera su cargo al 100%, tiene que colocar mano dura. Como dijo el Presidente en su campaña y cuando asumió: “Vamos a terminar con el terrorismo en la Región de La Araucanía”. Bueno, yo creo que no han hecho la pega sus ministros pues. Fíjate que cuando entró Chadwick y Ubilla, hicieron una muy buena dupla, la cosa anduvo y cuando pasó lo de Catrillanca se vino abajo todo. ¿Por qué? Porque había todo un tema internacional, prácticamente, en contra el tema de los derechos humanos de Chile, de lo que se estaba haciendo con Carabineros, con todo. Chuta, yo quisiera que se hiciera lo mismo entonces con Pedro Cabrera a nivel internacional, porque parece que los derechos humanos de un trabajador agrícola valen hongo pues.

Aquí lo que está faltando es que efectivamente se pongan los pantalones, lo que pide la ciudadanía es que se pongan los pantalones de una vez por todas y protejan a las personas. Aquí va a haber un enfrentamiento pronto, si el Gobierno no coordina las policías y no está encima de las querellas que ellos mismos presentan. Fíjate que han presentado como 57 querellas y hay sólo dos que han avanzado. ¿Dónde están las otras? ¿Por qué no presionan más? ¿Por qué no piden diligencias? ¿Por qué no tienen gente encima?

¿Cree que Víctor Pérez es el mejor nombre para comandar el Ministerio del Interior?

Mire, Chadwick y Ubilla fue la mejor dupla del Ministerio del Interior. Pero eso ya está, ya fue. Lo que estamos haciendo es exigirle al ministro del Interior, que lo eligió el Presidente -porque nosotros elegimos al Presidente y él elige a su gente-, que se ocupe de La Araucanía. Pero no después de que sucedan los hechos, que se ocupe antes de que sucedan los hechos.

Víctor Pérez sabía que cuando lo nombraron él no iba a tener luna de miel, porque todos los ministros tienen luna de miel, bueno, él llegó sin luna de miel. Él llegó porque tenía que asumir algo y tenía claro qué era lo que tenía que asumir. Como él estaba cercano a la Región de La Araucanía y era representante de Arauco, yo pensé que él se iba a poner los pantalones de una, con fuerza y mano dura, y recomponer el Estado de Derecho en La Araucanía. Eso, a dos meses, no ha sucedido.

¿Su evaluación de la tarea del ministro Pérez en estos dos meses es negativa?

Ha sido sólo comunicacional -y en eso no me puedo quejar-, pero en la parte real no ha estado, la anticipación no ha estado. Yo le pido que haga cambios en el equipo, cambios en inteligencia, que se noten esos cambios, porque no se notan.

¿Su apoyo a la acusación constitucional está descartada entonces?

No, no la voy a apoyar. Pero sí voy a seguir insistiendo en que el ministro del Interior, que es el encargado de la seguridad pública en el país, de una vez por todas haga los cambios necesarios para que vuelva el Estado de Derecho y que aquellos que producen, contratistas, camioneros, agricultores, tengan tranquilidad para poder producida. Si no, esto va a escalar.

Usted decía que el Gobierno ha abandonado a La Araucanía. Usted, como representante de la región, ¿se siente decepcionado por su Gobierno?

Obviamente pues, si nos han dado la espalda.