be07bac1cc

118b8acf48

Pueblos originarios Representación de pueblos originarios en Convención Constituyente: los acuerdos no llegan pese a proximidad del plebiscito Desde todos los sectores políticos ha respaldado la idea de que los pueblos originarios deben estar representados, sin embargo, es la forma a piedra en el zapato para tal. “Los parlamentarios tienen una obligación moral de generar los espacios para la participación de los pueblos originarios”, recordó el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao. Diario Uchile Martes 20 de octubre 2020 18:51 hrs. Compartir

Es un tema que se discute hace tiempo, pero aun no hay humo blanco, al contrario, este martes, los senadores de oposición que conforman la Comisión de Constitución acusaron un quiebre con el Gobierno y el oficialismo: no hay común acuerdo respecto de la representación de pueblos originarios en una eventual Convención Constituyente. A solo días del plebiscito, los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (ind.) explicaron, a través de un comunicado, que los parlamentaros oficialistas que integran la Comisión de Constitución han “sostenido una permanente postura de obligar a los electores indígenas a constituir un padrón especial, distinto del padrón nacional, para determinar finalmente los convencionales indígenas a elegir”. Y claro, desde el oficialismo proponen crear un padrón electoral paralelo exclusivamente para los pueblos originarios, donde también tengan sus propios candidatos, sin embargo, la representación de estos en una eventual Convención estaría condicionada por la cantidad de personas inscritas en este padrón. Desde la oposición, por el contrario, “han acogido indicaciones que facilitan la plena participación electoral de los pueblos indígenas en el actual padrón nacional, mediante el voto por auto identificación. De igual modo se acoge la propuesta de que la representación indígena en la convención pueda ser equivalente al 12,8% de población originaria, conforme al Censo del 2017, en un distrito nacional”, afirman en el comunicado. Desde todos los sectores políticos ha respaldado la idea de que los pueblos originarios deben estar representados, sin embargo, es la forma a piedra en el zapato para tal. También, a través de un comunicado, los senadores oficialistas criticaron la propuesta opositora porque “permitiría que una persona sin ningún arraigo a la cultura indígena decida autodeterminarse indígena en el local de votación, afectando no solo la credibilidad sino también la certeza de la votación”. Mas allá de las diferencias, el plebiscito asoma a la vuelta de la esquina y urge llegar a buen puerto respecto del tema. La oposición desea votar su propuesta la próxima sesión de la Comisión de Constitución, sin embargo, la fecha estipulada para tal es la semana siguiente al plebiscito. Desde la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, su presidente, Juan Carlos Reinao, manifestó, en ocasión de una reunión con representantes sociales, que es preocupante la poca voluntad de los partidos para avanzar en la materia, y exigió que la representación de los pueblos indígenas sea proporcional a su población: un 12,8 por ciento. “Hoy vemos con mucha preocupación el que los partidos políticos no quieran avanzar en entregarnos o legislar sobre los pueblos originarios, pero además creo que la clase política de nuestro país, a lo largo de la historia, siempre nos ha excluido, no han querido dar espacio de participación y menos espacios de poder para poder discutir la existencia de los pueblos originarios. Como es de conocimiento público, en el último censo del 2017, nosotros somos un 12,8 por ciento, somos más de dos millones de personas que no existimos en la Constitución, por tanto, yo creo que el Estado tiene una serie de deudas con los pueblos originarios, y una de ellas es la representación política”. El jefe comunal de Renaico indicó que desde las autoridades hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, y esta es una oportunidad para remendarla. “Los parlamentarios tienen una obligación moral de generar los espacios para la participación de los pueblos originarios”, indicó. Por su parte, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, afirmó valorar la apertura de la oposición para una representatividad proporcional de los pueblos originarios, sin embargo, acusó que el Gobierno y sus parlamentarios se oponen y obstruyen este objetivo. “Nosotros valoramos que los partidos de oposición hayan dicho por unanimidad, por primera vez, que están todos de acuerdo con los escaños, valoramos eso, y también interpelamos al Gobierno para que no tenga doble discurso, porque, por un lado, ofrece diálogo y ofrece paz, pero en la práctica tiene una contradicción vital, porque lo que hace hoy es mostrar que no tiene voluntad para poder hacer avanzar la discusión sobre los escaños en la Comisión del Senado porque, como nos informamos a través del senador Huenchumilla, el Gobierno simplemente no quiere tener escaños para los pueblos originarios”. Las presiones para que se resuelva pronto la representación de los pueblos originarios también vienen desde el propio Congreso. La diputada mapuche, Emilia Nuyado (PS), lamentó que Chile Vamos ponga trabas a la propuesta opositora, pues para la parlamentaria es fundamental que los escaños destinados a pueblos nativos sean proporcional a su población. “Esperamos que se vote lo antes posible este proyecto, y que la opinión pública tenga claro quiénes se oponen a nuestra participación justa y proporcional en la elaboración de una nueva Carta Fundamental. Sin pueblos originarios no puede haber nueva Constitución. Las naciones preexistentes somos casi un 13 por ciento de la población, y como tal corresponde que nuestra representación sea asegurada en la formación de una nueva Carta Fundamental Plurinacional. Desde el Gobierno también se pronunciaron al respecto, y si bien son sindicados como quienes se oponen a la representación indígena, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, llamó un entendimiento entre las partes para lograr un acuerdo. “Para eso necesitamos que ambos conglomerados, senadores del oficialismo y la oposición, se sienten, conversen, cedan cada uno parte de sus posturas y tengamos un gran acuerdo del cual enorgullecernos”. La fecha del plebiscito se aproxima con gran carencia de certezas, una de ellas, la representación indígena. Desde los pueblos originarios lamentan la situación, pero afirman que seguirán presionando para que una eventual nueva Constitución considere su existencia, como nunca lo ha hecho una Carta Fundamental antes.

Es un tema que se discute hace tiempo, pero aun no hay humo blanco, al contrario, este martes, los senadores de oposición que conforman la Comisión de Constitución acusaron un quiebre con el Gobierno y el oficialismo: no hay común acuerdo respecto de la representación de pueblos originarios en una eventual Convención Constituyente. A solo días del plebiscito, los senadores Francisco Huenchumilla (DC), Alfonso de Urresti (PS) y Pedro Araya (ind.) explicaron, a través de un comunicado, que los parlamentaros oficialistas que integran la Comisión de Constitución han “sostenido una permanente postura de obligar a los electores indígenas a constituir un padrón especial, distinto del padrón nacional, para determinar finalmente los convencionales indígenas a elegir”. Y claro, desde el oficialismo proponen crear un padrón electoral paralelo exclusivamente para los pueblos originarios, donde también tengan sus propios candidatos, sin embargo, la representación de estos en una eventual Convención estaría condicionada por la cantidad de personas inscritas en este padrón. Desde la oposición, por el contrario, “han acogido indicaciones que facilitan la plena participación electoral de los pueblos indígenas en el actual padrón nacional, mediante el voto por auto identificación. De igual modo se acoge la propuesta de que la representación indígena en la convención pueda ser equivalente al 12,8% de población originaria, conforme al Censo del 2017, en un distrito nacional”, afirman en el comunicado. Desde todos los sectores políticos ha respaldado la idea de que los pueblos originarios deben estar representados, sin embargo, es la forma a piedra en el zapato para tal. También, a través de un comunicado, los senadores oficialistas criticaron la propuesta opositora porque “permitiría que una persona sin ningún arraigo a la cultura indígena decida autodeterminarse indígena en el local de votación, afectando no solo la credibilidad sino también la certeza de la votación”. Mas allá de las diferencias, el plebiscito asoma a la vuelta de la esquina y urge llegar a buen puerto respecto del tema. La oposición desea votar su propuesta la próxima sesión de la Comisión de Constitución, sin embargo, la fecha estipulada para tal es la semana siguiente al plebiscito. Desde la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, su presidente, Juan Carlos Reinao, manifestó, en ocasión de una reunión con representantes sociales, que es preocupante la poca voluntad de los partidos para avanzar en la materia, y exigió que la representación de los pueblos indígenas sea proporcional a su población: un 12,8 por ciento. “Hoy vemos con mucha preocupación el que los partidos políticos no quieran avanzar en entregarnos o legislar sobre los pueblos originarios, pero además creo que la clase política de nuestro país, a lo largo de la historia, siempre nos ha excluido, no han querido dar espacio de participación y menos espacios de poder para poder discutir la existencia de los pueblos originarios. Como es de conocimiento público, en el último censo del 2017, nosotros somos un 12,8 por ciento, somos más de dos millones de personas que no existimos en la Constitución, por tanto, yo creo que el Estado tiene una serie de deudas con los pueblos originarios, y una de ellas es la representación política”. El jefe comunal de Renaico indicó que desde las autoridades hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, y esta es una oportunidad para remendarla. “Los parlamentarios tienen una obligación moral de generar los espacios para la participación de los pueblos originarios”, indicó. Por su parte, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, afirmó valorar la apertura de la oposición para una representatividad proporcional de los pueblos originarios, sin embargo, acusó que el Gobierno y sus parlamentarios se oponen y obstruyen este objetivo. “Nosotros valoramos que los partidos de oposición hayan dicho por unanimidad, por primera vez, que están todos de acuerdo con los escaños, valoramos eso, y también interpelamos al Gobierno para que no tenga doble discurso, porque, por un lado, ofrece diálogo y ofrece paz, pero en la práctica tiene una contradicción vital, porque lo que hace hoy es mostrar que no tiene voluntad para poder hacer avanzar la discusión sobre los escaños en la Comisión del Senado porque, como nos informamos a través del senador Huenchumilla, el Gobierno simplemente no quiere tener escaños para los pueblos originarios”. Las presiones para que se resuelva pronto la representación de los pueblos originarios también vienen desde el propio Congreso. La diputada mapuche, Emilia Nuyado (PS), lamentó que Chile Vamos ponga trabas a la propuesta opositora, pues para la parlamentaria es fundamental que los escaños destinados a pueblos nativos sean proporcional a su población. “Esperamos que se vote lo antes posible este proyecto, y que la opinión pública tenga claro quiénes se oponen a nuestra participación justa y proporcional en la elaboración de una nueva Carta Fundamental. Sin pueblos originarios no puede haber nueva Constitución. Las naciones preexistentes somos casi un 13 por ciento de la población, y como tal corresponde que nuestra representación sea asegurada en la formación de una nueva Carta Fundamental Plurinacional. Desde el Gobierno también se pronunciaron al respecto, y si bien son sindicados como quienes se oponen a la representación indígena, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, llamó un entendimiento entre las partes para lograr un acuerdo. “Para eso necesitamos que ambos conglomerados, senadores del oficialismo y la oposición, se sienten, conversen, cedan cada uno parte de sus posturas y tengamos un gran acuerdo del cual enorgullecernos”. La fecha del plebiscito se aproxima con gran carencia de certezas, una de ellas, la representación indígena. Desde los pueblos originarios lamentan la situación, pero afirman que seguirán presionando para que una eventual nueva Constitución considere su existencia, como nunca lo ha hecho una Carta Fundamental antes.