Plebiscito Alcaldes encabezan actividades locales para garantizar un plebiscito seguro y participativo Tomas de PCR preventivos, sanitización de espacios públicos o llamados a ejercer el derecho a sufragio son parte de las acciones que se han llevado a cabo en diferentes comunas de cara a la importante votación que se realizará el próximo domingo 25 de octubre. Andrea Bustos C. Miércoles 21 de octubre 2020 16:54 hrs.

El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá la votación más importante de sus últimas décadas. Una jornada que será histórica no solo por permitir que los y las ciudadanas elijan el futuro del país en materia constitucional, sino también porque será una elección llevada adelante en pandemia, lo que no solo dificulta algunos elementos de la votación, sino que también plantea un desafío sanitario. Por ello, en el marco de la garantía de un plebiscito seguro y también participativo es que diferentes alcaldes han concretado actividades para presentar medidas de protección en sus comunas, las que buscan, entre otras cosas, prevenir contagios de COVID-19. Una de estas acciones se concretó en la comuna de Lo Prado, en la que se establecieron dos jornadas de tomas de PCR para los vocales de mesa, una medida preventiva que diferentes autoridades comunales habían pedido al Gobierno aplicar a nivel nacional. “Tendremos una respuesta de resultados de 24 a 48 horas, es decir, el vocal si es que por alguna razón está contagiado y es asintomático va a tener la posibilidad de, obviamente, aislarse y no asistir ese día a hacer el trabajo de vocal. Es super importante esto porque así se protegen no solo los vocales y sus familias, sino que finalmente todas las personas que irán a las urnas”, expresó el alcalde Maximiliano Ríos a Radio Universidad de Chile. Aunque el jefe comunal reconoce que por razones logísticas es imposible aplicar PCR a todos los vocales de su comuna, sí destacó que la medida se aplicará al máximo de personas posibles porque cualquier prevención es esencial para el cuidado de la comunidad. Junto a ello, Ríos lamentó que medidas como esta no se aplicarán en todo el país, y hayan sido dejadas a los recursos de cada municipio, dado que las realidades de cada sector son muy distintas: “A uno la verdad le complica cuando hay municipios que no tienen la posibilidad de adquirir esas herramientas y, por lo tanto, esto tiene que ser seguridad para todos, no solamente para los que tienen más recursos”, expresó. Junto a esto, Maximiliano Ríos tuvo palabras para que este domingo, las y los chilenos acudan a ejercer su derecho a sufragio: “Llamo a mis vecinos que vayan con toda tranquilidad, particularmente a nuestros adultos mayores, sabemos que el horario que se destinó a los adultos mayores no es el mejor, sin embargo, vamos a hacer los esfuerzos de facilitar ese acto democrático (…) Hago un llamado para que vayan sin termo sin miedo, que Chile esta cambiando y esa es una posibilidad ineludible que tenemos todos los chilenos y chilenas de poder manifestarnos ese día”. En tanto, en Independencia, el alcalde Gonzalo Durán encabezó un simulacro de Ruta Segura, recorrido de transporte que operará durante el plebiscito y que permitirá el traslado de ciudadanos y ciudadanas por la comuna este domingo para ir a votar a sus respectivos locales. Estos vehículos estarán sanitizados para garantizar seguridad sanitaria a los y las votantes. “Hemos iniciado el proceso de difusión de las rutas seguras para el plebiscito del 25 de octubre. Son dos rutas que cubren todos los barrios de la comuna y que llegan a todos los locales de votación, pero en buses de alto estándar con un proceso de sanitización permanente con amonio cuaternario y con el distanciamiento físico que corresponde”, explicó el alcalde Durán. Finalizó expresando que “de esta manera queremos estimular a la población comunal a que acuda a los recintos de votación de manera gratuita, tranquila, segura que permita que esta sea una jornada histórica de amplia participación ciudadana”.

