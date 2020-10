dfb90cf798

Internacional Guillermo Holzmann analiza las próximas elecciones en Estados Unidos: "Habrá una alta participación y eso favorece a Biden" Luego del último debate entre ambos candidatos, el analista internacional señaló que esta elección estará marcada por el interés de los votantes y que las tendencias de las encuestas favorecen al demócrata, sin embargo ello podría cambiar si se da algún evento inusual que genere la unidad de los estadounidenses para enfrentar el riesgo o amenaza. Diario Uchile Viernes 23 de octubre 2020 15:19 hrs.

En menos de diez días, Estados Unidos enfrentará nuevamente una elección que tendrá como protagonistas a Donald Trump y Joe Biden. Las encuestas se inclinan en favor del candidato demócrata con una diferencia de 7,5 puntos por sobre el presidente que busca la reelección, sin embargo, en los estados clave la distancia es muy corta y estas dos semanas todo podría variar. La noche de este jueves se llevó a cabo el último debate entre los postulantes a la Casa Blanca y sobre ello y en general de lo que se espera para los sufragios estadounidenses, nuestro medio conversó con el analista internacional Guillermo Holzmann quien reflexionó sobre lo mostrado por Donald Trump y Joe Biden. “Esta vez realmente hubo debate conforme con las normas de la comisión de debate presidencial, organismo que se conforma especialmente para estos efectos, de tal manera de asegurar la igualdad de tiempos y oportunidades para que ambos candidatos puedan establecer su posición respecto de los temas que esta misma comisión define. Escuchamos un Donald Trump con una estrategia distinta a la que pensábamos y a un Biden más seguro y con más templanza respecto de los planteamientos programáticos que quería colocar pero también con mucho tiempo para responder las acusaciones y provocaciones de Trump. En consecuencia, mirado desde la perspectiva de un debate en el que cada uno se dedicó a poner los puntos que quiso, fue un empate, pero en algunos momentos pareció un debate de posverdad, porque sus visiones sobre los mismos temas eran muy distintas. En ese sentido creo que el resultado final favorece a Biden”. Consultado sobre a quiénes se dirige este evento, Holzmann manifestó que efectivamente está pensado más que nada para el bajo porcentaje de demócratas que aún están indecisos. “Biden le dio confianza a ese demócrata, pero también a los republicanos que no quieren votar por Trump. El candidato demócrata fue bastante más convincente para ese sector del electorado que busca claridad de las ideas y no quiere abandonar completamente la posición de triunfo que Trump le entregó al país para ser potencia mundial y se pueda enfrentar a China, Rusia o Irán, pero a la vez, le dé prosperidad a los estadounidenses. Biden fue claro en términos sanitarios, migratorios y en cuanto a su relación con el cambio climático y China, anunciando su regreso al multilateralismo y la cooperación”. Holzmann analizó también cómo una mayor participación puede cargar la balanza hacia uno u otro candidato. “El voto postal ha tenido un gran incremento en las últimas semanas y eso hace pensar que el ambiente de polarización que se vive en Estados Unidos ha sido capturado por una parte del electorado y ya no da lo mismo no ir a votar. El voto pasa a ser relevante y eso lo ha enfatizado con mucha insistencia Joe Biden, y también Trump ha intentado lo mismo por su lado. Ayer con el debate, Trump consolidó su apoyo que ronda el 40 por ciento, pero Biden sigue ganando la expectativa de triunfo, que es el elemento más relevante de la votación el 3 de noviembre, para los indecisos que aún quedan en los estados como es el caso de Ohio, Florida, Arizona, Carolina del Norte o Texas. En definitiva, creo que habrá una alta participación y, conforme a los estudios y análisis estadísticos, eso favorece a Biden y Trump necesita que suceda algo extraño o inusual para recuperar esa diferencia”. Consultado sobre qué tipo de evento podría provocar una variación favorable al actual mandatario, Holzmann aseveró que principalmente podría ser un asunto de carácter internacional que obligue a Estados Unidos a generar una unidad para enfrentar el riesgo o amenaza. “Algunos analistas han dicho que eso podría suceder en el mar de China en virtud de los despliegues militares que han hecho tanto Estados Unidos como sus aliados y China. También podría suceder algo con Rusia, relacionado con Armenia y Azerbaiyán o Bielorusia donde Estados Unidos ya está involucrado no solo con intentos de mediación, sino con sanciones. Otra posibilidad podría ser un evento doméstico de alto impacto como que apareciera una vacuna que funcione y sea acreditada por la FDA que es la agencia certificadora tanto de alimentos como de drogas. Con eso, se refuerza la posición de Trump de que Estados Unidos le debe la posición que tiene, y el haber recuperado el orgullo estadounidense, mientras que Biden con sus 40 años en el Congreso y luego de haber sido vicepresidente no lo hizo”. Respecto de las prioridades que tienen los estadounidenses a la hora de elegir quién se quedará con la presidencia, Holzmann aseguró que Trump se enfoca más en la actividad económica como sostenedora del liderazgo de ese país que beneficia a todos los estadounidenses. en tanto Biden, no solo cree en la ciencia y en los efectos del covid-19, sino que cree que el Estado es importante para poder generar ayuda a una parte importante de la población que no tiene acceso a ingresos suficientes pueda acceder a educación, salud y a una buena previsión y un sistema tributario más equilibrado. “Otro tema que hace la diferencia es la aceptación del cambio climático, mientras Trump señala que ésta no es una amenaza y que Estados Unidos gasta demasiado cuando Rusia y China siguen contaminando. Para Biden, en cambio, la única manera de avanzar es con la cooperación internacional y al acuerdo entre los países para luchar contra el cambio climático. En cuanto al tema migratorio, Trump mantiene la idea que los inmigrantes ilegales son delincuentes, bandoleros, por tanto, el que estén separados de sus familias no es un tema importante porque se supone que a dañar Estados Unidos y no se suman al esfuerzo que muchos otros inmigrantes han realizado para sacar Estados Unidos delante. Biden es mucho más humanitario y cree que los inmigrantes deben estar con su familia, más allá si logran o no en algún momento la ciudadanía estadounidense, de hecho, durante el debate él ofertó la legalización de once millones de latinos. La fuerza latina en Estados Unidos ya superó a la afrodescendiente y tiene capacidad de influir en las políticas públicas. Un cuarto elemento dice relación con el liderazgo del país norteamericano. Para Trump éste debe ser indiscutido, de modo que sean ellos quienes pongan las reglas , mientras Biden considera que este liderazgo se sostendrá en el apoyo de los otros países, por ello es necesario mantener el multilateralismo”, analizó el experto. En cuanto al rol de los medios que en Estados Unidos, el analista internacional manifestó que los medios tradicionales se han transformado en voceros de cada uno de los candidatos. “Pese a ello, la disputa entre los contendores está más bien en los medios alternativos, en las redes sociales. Es ahí donde se encuentran los micronichos, por lo tanto, acreditan la información que cada uno entrega, se transforman en un verificador de la información de los grandes medios y desde ahí se bajan a las redes sociales como mensaje específico para cada votante. En consecuencia los medios que antes eran el diario, la televisión y la radio hoy están ampliados a subgrupos asociados a redes sociales. Es ahí donde se da la verdadera competencia sobre quién llega a más gente e interpreta las noticias principales informadas por los grandes medios. En el debate se pudo observar eso porque parecía que Trump no buscaba obtener más votos, sino establecer la diferencia con un político como Biden que lleva tantos años y solo ahora quiere hacerlo todo, mientras que él, que no estaba en política tuvo que entrar para salvar a Estados Unidos. Son esos micronichos los que contienen los argumentos que convencerán al votante conforme el levantamiento que se ha hecho en todo Estados Unidos“, concluyó.

