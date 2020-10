17b1a4cff1

Rector Ennio Vivaldi reflexiona sobre el plebiscito: "Esta constitución impide el diálogo" A la salida de su local de votación, el médico analizó la importancia de este proceso y se refirió a la relevancia de la conversaciones para avanzar como sociedad. "El diálogo representa el respeto por el otro, aceptar que el otro es distinto, pero tanto uno como el que piensa distinto pueden progresar y mejorar a través del intercambio de ideas", manifestó. Diario Uchile Domingo 25 de octubre 2020 12:55 hrs.

A la salida de su mesa de votación, el rector de la Universidad de Chile, doctor Ennio Vivaldi, realizó un análisis de la cita histórica que este domingo se vive en nuestro país y reflexionó sobre la importancia de la participación y el diálogo además de reivindicar el valor de lo público en nuestra sociedad. “Es un día muy especial, de esos para no olvidar en la historia del país. Creo que hay una voluntad y decisión de reflexionar sobre lo que significó el proceso que se vivió en Chile desde el 11 de septiembre de 1973 y esta jornada tenemos una oportunidad limpia y libre de poder manifestarnos respecto del modelo de sociedad que en esa época se impuso y aprobar el cambio en la Constitución es una tremenda oportunidad para que el país piense como vuelve a reconstruir una sociedad basada en la solidaridad en el sentido de la cooperación, de interés común, de bienestar del conjunto de la población y de igualdad de oportunidades, que son los problemas que han estado a la base de las situaciones convulsionadas que hemos vivido por meses, antes y durante la pandemia. Me parece que este es un caso histórico para reencontrarnos todos en la posibilidad de una conversación sobre el Chile que queremos. Sinceramente es emocionante vivir este día”, señaló en conversación con nuestro medio. Consultado sobre el vínculo entre el diálogo y esta oportunidad de expresarnos en las urnas, el médico manifestó que efectivamente este nexo existe y es virtuoso. “El diálogo representa el respeto por el otro, aceptar que el otro es distinto, pero tanto uno como el que piensa distinto pueden progresar y mejorar a través del intercambio de ideas. El diálogo tiene el gran valor de considerar que las cosas son conversables, discutibles y argumentables y muchas de las cosas que hemos sufrido ha sido porque se consideraba que existían verdades absolutas y, por ejemplo, gran parte de los desaguisados de la ley de Universidades no fueron generados por el Ejecutivo ni por el Congreso, sino por el Tribunal Constitucional en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución. Entonces esta constitución impide el diálogo porque es tan exacerbada en un sentido de verdades integristas que ha sido imposible una conversación abierta. Lo que nunca tuvimos después del 90 fue una reflexión sobre los cambios en Chile, si nos gustaban o no esos cambios y si queríamos seguir con ellos. Si hubiéramos tenido esa oportunidad de diálogo en ese momento, precisamente en el contexto de buscar entre todos un bien común, pienso que habríamos podido seguir un camino más tranquilo de avance”. “De todas formas me alegro de esta oportunidad dual en que podemos dialogar y pensar en un bien común para todos los chilenos”, agregó. Respecto de la participación tanto en adultos mayores como de los jóvenes que, hasta ahora, ha sido masiva pese a las restricciones sanitarias producto de la pandemia, el rector Vivaldi señaló que el ejercer el derecho a voto es clave para el desarrollo de una sociedad. “La desesperanza que implica el no votar es trágica. El abstenerse de los procesos o creer que solo se puede recurrir a métodos o vías que no son las del diálogo, son cosas tremendamente tristes. Creo que para las personas mayores, ésta es una oportunidad de dar una opinión de lo que ocurrió en Chile desde la dictadura. Uno puede pensar que fue bueno o malo, pero de que se hizo sin pedir opinión de la ciudadanía, de eso no cabe ninguna duda. Me parece emocionante, a esta altura, mirar esta Constitución que afectó en todo ámbito: salud, pensiones, vivienda y educación, y poder opinar sobre ella”. “En cuanto a los jóvenes es importante que se re-encanten, se reencuentren con una forma de hacer política a través de una actividad participativa en la que ellos se sientan convocados a opinar y a interactuar con el resto de la sociedad. Eso deben construirlo ellos, porque para uno es una mirada sobre lo que fue la vida, pero para ellos es la vida que será, por eso es demasiado evidente que esperamos que los jóvenes entiendan la trascendencia para las condiciones materiales y valorativas de la vida, del tipo de sociedad en la que van a vivir el que se hagan presentes aquí”, enfatizó Ennio Vivaldi. Relativo al rol de la Universidad de Chile y, en general, de la reivindicación del valor de lo público, el Rector de nuestra casa de estudios aseveró que ha habido una desvirtuación tal de ello que se le ha quitado su valor intrínseco. “Es clave entender qué significa de verdad lo público y, desde ese punto de vista, la Universidad de Chile fue permanentemente un gran ejemplo de una vocación de servicio al país en su conjunto, de la determinación de encontrar la inclusión social, de dar oportunidades a todos los chilenos y si no hubiera sido por esta educación pública, gran parte de actores como por ejemplo Neruda o Mistral, no habrían tenido oportunidad de desarrollarse, por lo tanto, el país necesita un sistema público que dé oportunidades a todos los chilenos para desarrollar sus talentos. Eso es lo que hace la educación pública en general, pero alcanza un nivel especial en la Universidad”. “Es impresionante como el pueblo de Chile se identifica y valora nuestra Universidad y eso es algo que debe sentirse de manera muy responsable cuando tenemos la oportunidad de ser parte de ella”, reflexionó a modo de conclusión. Foto @uchile

