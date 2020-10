e868b6f12d

Proceso Constituyente Alcaldes y alcaldesas a la vanguardia: firman pacto de unidad para enfrentar proceso constituyente Los 17 jefes comunales que firmaron el pacto denominado "Unidas y unidos en la Constituyente" hicieron un llamado a la unidad en la oposición en aras a que el órgano y proceso constituyente sea representativo de la sociedad chilena y no solo de ciertas élites, según señalaron la mañana de este lunes. Claudia Carvajal G. Lunes 26 de octubre 2020 16:23 hrs.

Este lunes, un grupo de 17 alcaldes entre los que se cuentan los independientes Claudio Castro de Renca, Jorge Sharp de Valparaíso, Claudia Pizarro de La Pintana, Carolina Leitao (ambas demócrata cristianas) y Daniel Jadue (PC) de Recoleta presentaron una declaración pública en la que interpelan a la oposición completa a demostrar unidad de cara al nuevo proceso constituyente que se inicia luego del abrumador triunfo de la opción apruebo en el plebiscito. “Hace casi un año nos unimos para encauzar el malestar ciudadano hacia un proceso constituyente que hoy ya es una realidad. Durante estos años hemos dejado entre paréntesis nuestros distintos domicilios políticos, multiplicando la colaboración de unos con otras, con la finalidad de representar fielmente los deseos de cambio y justicia social de nuestras comunidades. Lamentablemente, este esfuerzo desde la política local no ha tenido su correlato en las instancias nacionales y hoy el país corre serio riesgo de padecer cuatro años más de gobiernos de derecha, a causa de nuestra propia fragmentación. Es hora de cambiar el rumbo”, dice el texto difundido la mañana de este lunes en el frontis del museo de Bellas Artes. “Queremos dar acá una señal de unidad y hemos suscrito una declaración que hemos titulado ‘Unidos y unidas en la Constituyente’ para hacer un llamado para que nuestro sector político, la oposición a la derecha y a su gobierno, hoy pueda enfrentar este proceso de una manera unitaria que nos permita reflejar en la nueva Constitución los anhelos de nuestras vecinas y vecinos que se han visto expresados con mucha fuerza el día domingo”, manifestó el jefe comunal de Renca, Claudio Castro. Junto con destacar el papel que cumplieron los alcaldes y alcaldesas en el acuerdo que determinó la realización del plebiscito, Castro señaló que tanto ellos como las organizaciones vecinales han trabajado de forma activa “para que el proceso constituyente no sea el proceso de una élite, sino que represente al pueblo de Chile”. Por su parte, Jorge Sharp también relevó lo realizado por los jefes comunales luego de los hechos iniciados el 18 de octubre de 2019. “El municipalismo chileno ha jugado su rol, sin ninguna duda. Los alcaldes y alcaldesas de oposición propusimos la realización de una consulta ciudadana en diciembre, una consulta constituyente que fue abriendo paso a este momento, pero eso lo hemos hecho también de mano de las comunidades organizadas en cada uno de nuestros territorios”. Uno de los puntos en los que se hizo mayor énfasis fue en la necesidad que existan escaños reservados para los pueblos originarios en el nuevo órgano, al igual que se asegure la presencia de independientes, como lo explicó Daniel Jadue. “Si esta Convención Constitucional llega a ser electa sin escaños protegidos vamos a tener un traspié que no necesitamos hoy día. Si esta Convención Constitucional no le da facilidad, y todavía hay tiempo suficiente, para que los independientes participen en mejores condiciones, vamos a tener un obstáculo que no necesitamos. Creo que el pueblo de Chile se ha manifestado con absoluta claridad: el tremendo porcentaje obtenido por la Convención Constitucional es una señal al sistema político y esta no es la primera vez que los alcaldes vamos a tomar la iniciativa para impulsar las correcciones necesarias”, expresó el alcalde interpelando al mundo político a dar señales de cohesión en el marco del proceso institucional en el que nuestro país está inmerso. También Carolina Leitao, quien encabeza el municipio de Peñalolén, se dirigió a los representantes de otros ámbitos de la política nacional para que emulen el ejemplo de los gobiernos locales y se unan en pos de una meta común, siempre entendiendo cuáles son las prioridades de la ciudadanía. “Para trabajar sobre la equidad, la seguridad, la infancia, la salud y la educación que son temas prioritarios los que nosotros seguiremos impulsando, así que esta es la unidad que queremos y esperamos que el resto del mundo político entienda que para avanzar se requiere acuerdos, objetivos específicos y unidad de propósito que es lo que tenemos entre los alcaldes. Para la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, es importante valorar el aumento de la participación en el marco de este plebiscito. En su comuna aumentó la cantidad de personas que decidieron ir a votar (se contabilizaron 71643 sufragios), lo que a juicio de la jefa municipal es un asunto a considerar dada la baja participación que había tenido La Pintana en las últimas elecciones. “Queremos unidad, como el pueblo chileno quiere”, enfatizó Claudia Pizarro durante el punto de prensa. En la declaración, los alcaldes y alcaldesas proclaman que su misión les exige “ser instrumento al servicio de las transformaciones que hagan realidad el grito por una vida digna que ha resonado con fuerza a lo largo de nuestro país desde hace más de un año” y aseguran que no hay espacio para “cálculos mezquinos, las pequeñas identidades y la defensa del propio metro cuadrado. Se lo debemos al pueblo de Chile”, concluyen en el documento. Foto @Twitter Jorge Sharp

