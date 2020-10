e868b6f12d

Cultura Camila Moreno: "Si el sistema capitalista neoliberal existe es porque nos han metido miedo por todas partes" En conversación con el programa Semáforo, la compositora se refirió a su último sencillo: Hombre. La canción está inspirada en el movimiento feminista y cuenta con un video realizado en conjunto por el director de cine Niles Atallah y el colectivo Ojo Chile. Lunes 26 de octubre 2020 20:05 hrs.

El estallido social marcó de manera profunda a la compositora Camila Moreno. A partir de octubre de 2019, comenzó a participar en cabildos y redes que le abrieron una ventana a una organización que rápidamente se activó de cara a las manifestaciones. En ese contexto, la cantautora retomó un trabajo que quedó plasmado en la canción Hombre, sencillo que fue presentado en el marco del primer aniversario del estallido social. La pieza, mezcla de pop y rock, surgió de una experiencia personal y devela una crítica hacia el patriarcado. “Empecé a hacer esta canción hace años atrás, porque tuve un manager que me robó plata. En esa empresa hubo mucha violencia de género hacia mi. Estaba embarazada y me decían que no podía hablar, porque estaba hormonal y que tenía que esperar a parir para hablar”, comentó la artista en conversación con el programa Semáforo. “Entonces, esta canción empezó con una rabia hacia estos hombres que siempre están con la sonrisita y la buena onda por delante y por detrás son unos farsantes y unos manipuladores, después vino el estallido social. Es una canción hacia esa construcción de hombre que representa Piñera y que también pueden representar estos otros machitos que hacen violencia de género de alguna manera y que se transforman en asesinos”, dijo la cantautora. El video de Hombre fue realizado gracias al trabajo en conjunto del director de cine Niles Atallah y el colectivo Ojo Chile. Esa secuencia está repleta de imágenes de militares, quemas de brujas y sacerdotes, lo que según la compositora, se contrapone directamente al espíritu de la protesta. “Es una canción bien simbólica-metafórica”, recalcó. Camila Moreno también indicó que durante los días de la protesta sintió revivir los miedos que parecían sepultados con el fin de la dictadura. Así, se vio revisando su pasaporte y participando en organizaciones que daban cuenta de nuevas instancias de solidaridad. “Sentí mucho miedo, porque los milicos estaban en las calles, pero también mucha esperanza y sorpresa de ver a la gente tan organizada, tan clara, tan colaborativa. La sensación de estar haciendo algo con mucho sentido y un sentido que te trasciende como individuo. Eso es maravilloso”, recordó. “La verdad es que llegué a estar revisando mi pasaporte, por el recuerdo de la dictadura. Había esa doble sensación de mucha esperanza, lucha, energía y miedo y cuando uno se consume por el miedo está acabado. Si el sistema capitalista neoliberal existe es porque nos han metido el miedo por todas partes”, apuntó. Camila Moreno también fue crítica respecto del modelo de desarrollo chileno, señalando que la vida espiritual se ha transformado en un privilegio: “Si no tienes tus necesidades básicas cubiertas, comer, dormir, afecto, no puedes desarrollar una vida espiritual y así tienes a un pueblo dormido que está pensando solamente en sobrevivir”. “La persecución al pueblo mapuche no tiene sólo que ver con una cosa de territorio. Sería ingenuo pensarlo así. Tiene que ver con una persecución a una manera de ver la vida, una manera de ver la realidad, de instalarse y de relacionarse con la naturaleza, con los otros”, cerró la autora. Hombre es el tercer adelanto del próximo disco de estudio de Camila Moreno, trabajo del cual ya se conocen temas como Quememos el reino y Es real. Estas canciones han estado marcadas por la revuelta y el movimiento feminista a lo que se ha sumado una nueva propuesta musical.

