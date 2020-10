e868b6f12d

Nacional Mario Desbordes sin rodeos: "Carabineros de Chile siempre depende del Ministerio del Interior" La comisión que analiza la acusación constitucional contra el ministro del Interior, se reunió para escuchar al ministro de Defensa, Mario Desbordes. Esto, luego de que los abogados de Víctor Pérez endosaran a la cartera de Defensa la responsabilidad sobre Carabineros en estado de excepción constitucional. Diario Uchile Lunes 26 de octubre 2020 19:51 hrs.

Luego de un fin de semana marcado por el plebiscito, el poder legislativo sigue con su trabajo. Dentro de este, la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, es una de las acciones que más destaca en el quehacer del Parlamento. Precisamente este lunes, la comisión que analiza la acusación se reunió para escuchar al ministro de Defensa, Mario Desbordes. Esto, luego de que los abogados de Víctor Pérez endosaran a la cartera de Defensa la responsabilidad sobre Carabineros en estado de excepción constitucional. Ante la polémica causada, el ministro Pérez ya había zanjado el desencuentro retirando ese argumento de su defensa. Además, la mañana de este lunes, ambos ministros se reunieron con el Presidente Piñera para aclarar el asunto, instancia en donde se acordó bajar el perfil a la tensión. Y así lo hizo Mario Desbordes ante los diputados que escucharon su versión. “Quiero ser muy sincero, no le atribuyo ninguna intención al ministro del Interior en términos de querer responsabilizarme a mí, para nada, creo que el ministro del Interior y su defensa han actuado de buena fe, no veo ninguna mala intención, nada. La relación de este ministro con el ministro del Interior es muy buena, y lo digo con total sinceridad, no me caracterizo por no decir las cosas. No comparto el punto de vista planteado por la defensa, y el propio ministro ha señalado que esto se modificó en cuanto a cuál es el camino que sigue la defensa”. De todas maneras, Mario desbordes fue tajante en afirmar que “Carabineros de Chile siempre depende del Ministerio del Interior, el vinculo no se suspende en el estado de excepción”. El ex presidente de Renovación Nacional también expresó la molestia de los jefes de la Defensa Nacional, aunque aclaró que ellos no quisieron involucrarse en la polémica. Además de la actuación de Carabineros durante lo que ha sido el curso del estallido social, la acusación constitucional en contra en Pérez se basa en la pasividad que este habría tenido ante el paro de camioneros en agosto pasado, pues hubo cortes de carreteras, paralizaciones de tránsito y barricadas, sin embargo, no se les invocó la ley de Seguridad del Estado. Al respecto, el ministro Desbordes defendió a Pérez indicando que tuvo un rol conciliador, pero siempre advirtiendo de que no se sobrepasaran ciertas “líneas” que, finalmente, no fueron sobrepasadas. “Siempre el ministro del Interior tuvo a la vista el que hubiera abastecimiento adecuado en todas las ciudades, siempre se establecieron líneas rojas que no se podían superar y que no se superaron. El ministro del Interior estaba muy consciente y se les dijo muchas veces a los camioneros de que se les iba a aplicar la Ley de Seguridad del Estado ya superado un determinado día, y esta es una de las razones por la cual determinan no seguir en paro. El ministro del Interior hizo lo posible por conciliar esta demanda que también tiene un trasfondo legítimo por parte de los camioneros”. Este jueves, la comisión encargada de revisar la acusación constitucional en contra del ministro del Interior decidirá si esta procede o no, para que ya el viernes la acción constitucional sea debatida en la Sala.

