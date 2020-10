e868b6f12d

Nacional Matías Walker y segundo retiro del 10%: "No me imaginaba que iba a ser necesario" Esta semana la Comisión de Constitución de la Cámara votará en general tres proyectos relacionados al retiro de fondos previsionales: el segundo retiro del 10%, el proyecto de rentas vitalicias y el retiro forzoso para pensiones alimenticias. En conversación con Radio Universidad de Chile, el diputado DC y presidente de la instancia manifestó su apoyo a la medida argumentando que "ante las nulas respuestas del Gobierno, tenemos que darle a las personas la posibilidad de poder elegir". Tomás González F. Lunes 26 de octubre 2020 15:31 hrs.

Actualmente son cuatro los proyectos en discusión en el Congreso que dicen relación con retiro de fondos previsionales, y todos son complementarios entre sí. Uno es el proyecto de la diputada Pamela Jiles (PH), que propone un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales; otra es la moción presentada por el diputado Marcos Ilabaca (PS), que establece la posibilidad de que las personas que tengan diagnosticada una enfermedad terminal puedan solicitar el retiro total de sus fondos previsionales, proyecto que ya se aprobó en general; un tercer proyecto, presentado por el diputado Vlado Mirosevic (PL), busca permitir que el Juez de Familia pueda ordenar el retiro forzoso de los fondos que deudores de pensiones alimenticias tengan en los fondos de pensiones, de manera tal que se produce una figura de subrogación y el juez pueda ordenar la retención del retiro de 10%, cosa de que éste termine utilizándose para pagar esa deuda; asimismo, existe un cuarto proyecto, algo más complejo desde el punto técnico, pero que apunta a que los afiliados a las compañías de seguro que estén bajo la modalidad de jubilación bajo rentas vitalicias -proyecto del diputado Fernando Meza (PR)- puedan hacer un retiro. Los tres proyectos que aún no se votan serán revisados este martes 27 de octubre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados: el segundo retiro del 10%, el proyecto de rentas vitalicias y el retiro forzoso para pagar pensiones alimenticias. La decisión la tomó el presidente de la instancia, el diputado DC Matías Walker quien, en entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, adelantó el debate que se desarrollará en la Comisión. ¿Cómo ve la posibilidad de que se apruebe un segundo retiro? La verdad es que estamos en plena implementación del primer retiro del 10%, yo no me imaginaba que iba a ser necesario un segundo retiro. Y no me lo imaginaba porque pensé que el Gobierno iba a adoptar medidas para poder dotar de un ingreso a las familias más vulnerables de clase media. Pero lamentablemente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) termina ahora en octubre, y el Gobierno no ha propuesto una medida alternativa. Frente a la crisis humanitaria y social que están viviendo muchas familias, y no solamente sanitaria, es que miles de ciudadanos nos han planteado la posibilidad de acceder a un segundo retiro. ¿Cuál es la complejidad de este segundo retiro? En eso hay que ser muy claros, porque 1,9 millones de afiliados ya retiraron todos sus fondos. De haber un segundo retiro, va a haber 4,2 millones de afiliados que van a quedar sin fondos. Y no hay certeza todavía de que todas esas personas podrían acceder al Pilar Solidario que, como sabemos, pertenece al 60% más vulnerable de la población. ¿Cómo ve que podría afectar esto en la tramitación de la Reforma de Pensiones? Yo espero que se llegue a un acuerdo para el proyecto de reforma de pensiones que está en el Senado. Son dos proyectos independientes entre sí que están en trámites constitucionales distintos y que están en sedes legislativas distintas. Espero que se pueda llegar a un acuerdo, nosotros abrimos la puerta para iniciar la discusión de una reforma previsional. Hay una muy buena propuesta que ha hecho la senadora Carolina Goic sobre la base de aumentar los niveles de solidaridad en el sistema. Me parece básico romper con, de alguna manera, el paradigma del Decreto 3.500 que cada uno se rasca con sus propias uñas e introducir niveles de solidaridad intergeneracional e intrageneracional. Eso me parece fundamental. ¿Ya se disiparon las dudas luego de la experiencia del primer retiro? Bueno, efectivamente, de hecho el propio superintendente de Pensiones; el propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones; y la propia ministra del Trabajo, María José Zaldívar, reconocieron que el proceso del primer retiro, a pesar de todos los reparos y toda la oposición que enfrentó por parte del Gobierno, fue un proceso exitoso. Casi 10 millones de afiliados pudieron retirar sus fondos, no colapsó la economía. Al contrario, sirvió para amortiguar los efectos de la recesión económica que estamos enfrentando y reactivó el consumo. Permitió a miles de familias poder ponerse al día en el pago de sus deudas y eso la gente lo dice a diario. Por eso es que la gente nos ha planteado la posibilidad de acceder a un segundo retiro, dado el escaso impacto que ha tenido el IFE, el Bono Clase Media y los préstamos blandos en relación a lo que fue el primer retiro del 10%. ¿Cree que para este segundo retiro el camino ya está más llano, en comparación con el primero? Sí, pero hay que tener muy en cuenta sus efectos. Yo voy a votar a favor del segundo retiro, porque creemos que, en circunstancias excepcionales y ante las nulas respuestas del Gobierno, tenemos que darle a las personas la posibilidad de poder elegir. Pero hay que tener muy claro los efectos que va a tener el segundo retiro en cuanto al porcentaje de afiliados al sistema que se va a quedar sin ahorros previsionales y tenemos que tener la tranquilidad de que esas personas van a poder tener una jubilación en el Pilar Solidario de nuestro sistema previsional.

