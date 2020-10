25fa4847de

Política Al menos dos listas: los difíciles tanteos de las oposiciones luego del Plebisicito Mientras el Partido Comunista comienza a entenderse con el Frente Amplio, la Democracia Cristiana se aleja de lo que es la izquierda de la oposición. Camilo Villa J. Martes 27 de octubre 2020 21:31 hrs.

El plebiscito dejó ganadores y perdedores. En la política de partidos la lectura es clara: buena parte del oficialismo perdió, todas las oposiciones ganaron. Ahora, de cara a lo que viene, este último sector tiene el desafío más difícil: canalizar los votos del Apruebo y lograr reunir los 2/3 necesarios para poder plasmar en la nueva Carta Fundamental sus propuestas. Es una misión difícil, tomando en cuenta la fragmentación de la izquierda y centroizquierda, donde comunistas y democratacristianos se atacan constantemente y donde los partidos opositores ni siquiera fueron capaces de unirse en torno a la opción del Apruebo. De hecho, la idea de una sola lista opositora de cara a la Constituyente está, prácticamente, descartada. Aun así, hay señales que permiten vislumbrar los posibles caminos que la oposición pueda tomar. Este domingo, luego de que se conocieran los resultados del Plebiscito, llegó al Comando de Chile Digno -conformado por el Partido Comunista, el FRVS, Acción Humanista, entre otros- una delegación del Frente Amplio, encabezada por la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez y los presidentas y presidentes de partido del conglomerado. A su llegada, se reunieron con los dirigentes de los partidos de Chile Digno en un encuentro que se extendió por cerca de una hora, a puerta cerradas. Es fácil concluir que fue una reunión en buenos términos, incluso, eufórica, pues la puerta que separaba a los dirigentes con el resto de quienes se encontraban en el comando no lograba silenciar los contantes aplausos provenientes de los cabecillas de partidos. Una foto en conjunto plasmó la buena disposición y cercanía entre Chile Digno y el Frente Amplio. Evidentemente hay un acercamiento entre comunistas y otros sectores de la izquierda, con el Frente Amplio. Así lo confirmó a nuestro medio la diputada Camila Vallejo, quien expresó su deseo de llegar a un programa común y compartir lista con los frenteamplistas. “Con el Frente Amplio no hemos tenido ningún problema, hemos estado trabajando, haciendo todos los esfuerzos, las conversaciones necesarias para poder tender puentes después de la negociación fracasada que se tuvo de toda la oposición del 30 de septiembre. Nosotros tenemos muchas coincidencias programáticas con ellos, esperamos poder tener una propuesta común de contenidos para la nueva Constitución y así también poder generar un esfuerzo de conformación de listas”. Dentro de esta misma línea, el alcalde de Recoleta y carta presidencial del PC, Daniel Jadue, ve con optimismo un acercamiento con el Frente Amplio. “Espero que podamos empezar a construir el país que queremos desde la mirada común que tenemos y que es la más cercana a lo que hoy Chile demanda”, sostuvo. Por su parte, Tomás Hirsch, diputado de Acción Humanista, colectividad perteneciente al Comando Chile Digno, afirmó que una alianza con el Frente Amplio es perfectamente posible siempre y cuando no sea un pacto solo con el objetivo de sumar votos. “La unidad no es una calculadora, no es sumar dos más dos y ver si me da un buen resultado electoral. Es en torno a un proyecto, a una propuesta, a un programa, a un compromiso. Si el Frente Amplio está verdaderamente comprometido por cambiar las condiciones en las que está hoy el pueblo, por garantizar una educación pública, gratuita y de calidad, por garantizar salud a nuestros viejos, por terminar con las AFP, por recuperar el cobre, el agua, por terminar con la corrupta ley de peca, por la plurinacionalidad, entonces podemos avanzar en construir un proyecto conjunto, nosotros creemos que debiese ser posible, por supuesto”. Desde la otra vereda, el Frente Amplio, han tratado de acercar posiciones. De hecho, luego de visitar el comando de Chile Digno, la delegación encabezada por Beatriz Sánchez se dirigió al comando de Chile Aprueba, conformado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical, pero los ánimos no fueron los mismos. Es más, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, se ausentó del encuentro. Además, había una generalizada molestia en Chile Aprueba ante la demora de los frenteamplistas. Acá no hubo una foto en conjunto. Contactada por nuestro medio, Alondra Arellano, presidenta de Convergencia Social -partido perteneciente al Frente Amplio- sostuvo que el rol de la oposición será restarse protagonismo y dárselo a los movimientos sociales e independientes. Sin embargo, reconoció que su conglomerado se siente más cómodo con los comunistas que con la ex Concertación. “Con el Partido Comunista evidentemente hemos tenido más acuerdo sobre transformaciones programáticas que se han reflejado en votaciones en el Parlamento, y esto se valora a la hora de construir alianzas”, afirmó. En ese sentido, la timonel de Convergencia Social no descartó una lista conjunta con lo que hoy es el eje del Partido Comunista. Es un tema que se está analizando en el conglomerado. El recelo de la izquierda hacia la Democracia Cristiana Si bien la izquierda de la oposición realiza esfuerzos para una eventual unidad ante elecciones venideras, pareciera ser que dicha unidad no traspasará aquel sector. En conversación con nuestro medio, el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, descartó una lista común con los comunistas, argumentando las irreconciliables diferencias y lo poco estratégico que sería. “El PC ni siquiera estuvo a favor del acuerdo del 15 de noviembre y votó en contra de la Reforma Constitucional que permitió lo que pasó ayer. Obviamente tenemos diferencias, pero en los temas sustantivos vamos a tener unos niveles importantes de coincidencias y eso se verá en la Convención, pero siendo francos, no entramos todos en una lista. ¿Cómo expresas la diversidad de la oposición en 4 cupos, con dos hombres y dos mujeres más el mundo independiente? Eso es imposible. Creo que lo razonable es tener dos listas porque así se garantiza la diversidad, participación de independientes y que nadie quede excluido, no hay otra fórmula. Una sola lista es inviable y todos lo sabemos”, sostuvo. Y así como la DC no quiere compartir espacio con esa izquierda, los comunistas, si bien no descartan una alianza, miran con bastante recelo al partido de la falange. Para la diputada Camila Vallejo, un eventual acercamiento con la DC no está descartado, siempre y cuando la colectividad dirigida por Chahín respete los acuerdos. “La unidad no puede ser solo una fotografía, que es lo que le hemos dicho a la Democracia Cristiana, no es que nosotros no tengamos disposición a trabajar, ¿Quiénes más que nosotros hemos tenido disposición a trabajar incluso con sectores que nos han maltratado históricamente? Lo hemos hecho, lo hicimos con la Nueva Mayoría, lo hemos hecho en el Congreso, hemos tratado de generar lazos. Pero aquí lo que importa es que cuando se construyan puentes sobre la base de contenidos, estos no se desconozcan, como nos llegó a pasar en su momento cuando algunos dijeron que ni siquiera se habían leído el programa. Entonces esto no debe ser una unidad cosmética, debe ser una unidad real, y para eso nosotros estamos disponibles”. Opinión similar es la que expresó Daniel Jadue, quien afirmó que un acercamiento con la DC no puede ser solo a base de votos. “Nosotros hemos estado disponibles siempre para unirnos con todos quienes quieran unirse, pero la verdad es que la unidad uno la puede hacer con aquellos que además de querer los votos de uno, también quieran y respeten a uno. Esto de querer solo los votos pero sin respetarnos no vale, no es unidad”. Desde Acción Humanista, colectividad aliada del PC, tampoco descartan un entendimiento con la Democracia Cristiana. Al respecto, el diputado Tomás Hirsch afirmó que están disponibles, siempre y cuando la DC cambie su forma de hacer política y responda a las demandas de la gente. “La Democracia Cristiana es la que ha cerrado las puertas, es la que ha dicho que no acepta determinados candidatos, es la que pone vetos a propuestas, la que impide que se forme una construcción conjunta, la que busca seguir con la misma lógica de otras épocas con la cual pretende imponer candidaturas, cuotas de poder que no van con los tiempos de hoy. Hoy son tiempos en que la ciudadanía exige otra forma de relación, otra respuesta, y si ellos están disponibles para trabajar respondiendo a las demandas del Chile de hoy, nosotros vamos a estar también disponibles”. Desde el partido frenteamplista Convergencia Social también mantienen distancia con la Democracia Cristiana, y si bien tampoco descartaron un entendimiento con la Falange, si afirmaron que quieren diferenciarse del proyecto democratacristiano. Así lo expresó la presidenta de Convergencia Social, Alondra Arellano. “Es evidente que con la Democracia Cristiana no hemos compartido ciertas visiones programáticas, sobre todo que se puedan expresar en el Parlamento, en algunos municipios, lo que da cuenta de que somos proyectos diferentes y que no queremos ser lo mismo, así como entendemos que la diversidad que existe, por lo que no queremos izquierdizar a la DC y ellos tampoco nos quieren correr hacia el centro”. Los distintos partidos de oposición trabajan en eventuales acercamientos. El PC, el FA y otros partidos de izquierda ya han avanzado en la materia, sin embargo, la rivalidad PC-DC hace muy difícil una unidad de mayor amplitud. En ese sentido, son los partidos que se encuentran en medio de estos dos polos los que tendrán que decidir hacia donde inclinarse. Lo que todos dan por sentado hasta ahora, es que, en el mejor de los casos, la oposición presentará dos listas a la Convención Constituyente.

