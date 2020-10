d7807bd7dd

Medio Ambiente Félix Gonzalez: En las zonas de sacrificio la gente ejerció poder con su voto El diputado se refirió a la aprobación del cierre de las termoeléctricas y a las indicaciones que el oficialismo puso al mismo proyecto. P. Campos y C. Medrano Miércoles 28 de octubre 2020 9:19 hrs.

Después de diez meses, ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que busca ponerle fin a las termoeléctricas en el país, eso sí, las indicaciones interpuestas por parlamentarios del oficialismo, obligan a que el texto vuelva a la comisión de Medio Ambiente, donde deben ser revisadas y votadas. Para el presidente de dicha instancia, el diputado ecologista Félix González, sin duda fue un avance, sin embargo, el llamado es a poder destrabar las negociaciones y que el proyecto no sucumba vía “letra chica”. El diputado, en conversación con Radio Universidad de Chile, planteó la importancia de la amplio respaldo al Apruebo y la Convención Constituyente que, en las llamadas zonas de sacrificio tuvo una votación superior al promedio país, como la clara imagen de lo que los habitantes de esos territorios le están diciendo a la clase política. “Hubo comunas donde el Apruebo ganó con cerca del 90 por ciento. Las zonas de sacrificios dieron un respaldo alto, porque son zonas abusadas y son esos abusos los que han detonado este estallido”, comentó agregando que “no solo es contaminación, sino pobreza”. En ese sentido, a juicio del parlamentario, “ellos se defendieron con el voto, ejercieron poder diciéndole a los parlamentarios que no los querían en la redacción de una nueva Constitución”. Sobre el proyecto, reconoció que “la tramitación ha sido bien especial. Dentro de la comisión ha habido una discusión áspera, hay diputados que trataron de dilatar la discusión de manera muy artificial, exigiendo que hable gente, sin escuchar, solo para dilatar. Hubo censura, trataron de sacarme en el cargo”, hasta que se logró visar por 7 a 6 su paso al hemiciclo. Instancia en la que aseguró que el oficialismo no se atrevió a rechazar, “pero le presentaron indicaciones para tratar de destruirlo, porque quieren hacer una ley para que no se construyan más, pero nosotros no solo queremos no construir, sino que cerrar las que funcionan, porque la gente no puede seguir respirando esos gases”. En la conversación, el diputado comentó que va a poner en tabla para la próxima semana la revisión de las mismas, para que sea pronto evacuado al Senado, lugar donde ya conversó con el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Alfonso de Urresti, para acelerar en esa comisión”, también. En sus críticas, apunta al Gobierno: “Empieza a hacer teorías de que se va a caer el país como pasó con Hidroaysén, pero en la comisión, por ejemplo, desde Chile Sustentable explicaron que es posible, sin construir más tendidos, hacer un puente entre el gas y las energías renovables”. Así, contó que en la exposición del presidente del directorio de ENEL, que va a cerrar Bocamina I y II, explicó que esto se hará a través de gas. “La misma industria de la electricidad desmiente al Ministro. Sobre las indemnizaciones, bueno tendrán el contrato, pero con otra energía. Si tienen gas y renovables. Hay concentración del mercado eléctrico. Todo demuestra que del Gobierno miente”. “Si el Ministro dice podría generar gasto, que diga cuánto es. Lo que hacen es amedrentar y plantear el caos y, la verdad, es que lo único que pasaría cuando se acaben las termoeléctricas es que la gente va a terminar de respirar veneno”, agregó. En lo político dijo que “si quieren ir al Tribunal Constitucional que vayan, pero creo que ahí también les va a ir mal. Ayer, retrocedieron mucho. Yo pensé que íbamos a ganar por poco, pero ellos apuestan a ganar por la letra chica, sin considerar que la gente está informada y sabe de estas indicaciones por las que ellos pretenden ganar. Ahora, “claramente, van a buscar la fórmula de torpedearlo, pero la votación del Apruebo y la Convención Constituyente los tiene acorralados políticamente. Por ejemplo, no se atrevieron a votar en contra del retiro de fondos de pensiones”.

