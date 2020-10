d7807bd7dd

SII entrega millonaria rebaja de impuestos a Penta por sus “gastos necesarios” en defensa legal Pese a que los controladores del holding fueron condenados por defraudar al Fisco, el órgano fiscalizador concedió rebajar de la base imponible lo gastado por el pago de honorarios de abogados en el año tributario 2018. Claudia Carvajal G. Miércoles 28 de octubre 2020 9:33 hrs. Compartir

