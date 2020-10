b6a3ac4595

17e502705b

Política Una propuesta “inadecuada”: Diputados cierran la puerta a proyecto que busca eliminar inhabilidad de alcaldes La iniciativa permitiría saltarse la ley ya aprobada para que alcaldes y concejales que no podían postularse puedan ir a una reelección más, ahora, en el Congreso o a una Gobernación. La próxima semana comienza su discusión en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Camilo Villa J. Miércoles 28 de octubre 2020 20:18 hrs. Compartir

Fue el pasado 23 de octubre que los diputados RN Karin Luck, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, Frank Sauerbaum, René García y Jorge Rathgeb, más el diputado DC Gabriel Silber, ingresaron una iniciativa para permitir que alcaldes y concejales que quieran postular al Congreso puedan hacerlo sin la obligación de dejar sus cargos en noviembre venidero. El proyecto fue apoyado por el Gobierno a tal punto que le puso suma urgencia, y la próxima semana debe ser discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Sin embargo, y pese al apuro del Ejecutivo, la iniciativa impulsada por el oficialismo no ha dejado de tener críticas, sobre todo, porque busca habilitar postulaciones de autoridades que el Congreso ya había deshabilitado en un tenso debate sobre el límite a la reelección. Y claro, la iniciativa permitiría saltarse la ley ya aprobada para que alcaldes y concejales que no podían postularse puedan ir a una reelección más, ahora, en el Congreso o a una Gobernación. “Autorízase por única vez a postular en las elecciones del año 2021 a los cargos de diputado, senador, consejero regional o gobernador regional a los alcaldes y concejales que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 21.238 se encontraban en ejercicio del cargo, y que se vieren impedidos de reelegirse en el mismo en razón de la limitación dispuesta por ésta”, dice la disposición transitoria ingresada por los diputados. Ante esto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, quien indicó que tanto La Moneda como los legisladores oficialistas buscan salvar, como sea, a la casta política. La iniciativa presentada iría en busca de aquello. “Desde que se aprobó el proyecto que limita la reelección, tanto el Gobierno como un sector de parlamentarios han intentado recurrir a distintos subterfugios y artimañas para que los políticos de siempre no pierdan sus privilegios. Ayer (lunes) el Gobierno puso urgencia a cuatro iniciativas que buscan eliminar inhabilidades, es evidente que lo que busca el oficialismo con esto es que la casta política siga conservando su cuota de privilegio y poder”. Cuando el límite a la reelección fue aprobado, inmediatamente comenzaron las presiones del oficialismo para vetar la ley. Ya con varios meses de distancia, las presiones se lograron materializar pese al apoyo que tuvo la iniciativa por parte de la gente. Según Claudia Mix, esto sucede porque a la derecha simplemente no le interesa el proceso que Chile está viviendo desde el 18 de octubre del 2019, y como tal, seguirá en su lógica de defender a quienes viven en comunas como Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, únicos municipios de la Región Metropolitana donde gano el Rechazo. “Al Gobierno, como a la derecha en general, simplemente no les interesa entender el proceso que está viviendo Chile. En estos últimos 47 años se han visto tan favorecidos por las decisiones políticas y económicas, que va a hacer todo lo posible para evitar que se concreten las transformaciones que pide la gente. Solo les interesa defender los intereses y privilegios de quienes viven en las tres comunas del rechazo”. Si bien el proyecto para levantar inhabilidades a alcaldes y concejales comenzará a discutirse la próxima semana en la Comisión de Constitución, desde ya los legisladores que integran la instancia han criticado la iniciativa, destacando lo inapropiado que sería aprobar tal propuesta. Así lo piensa, por ejemplo, el diputado socialista Leonardo Soto. Si bien el legislador afirmó que no comparte en general las iniciativas que buscan inhabilitar candidaturas a cargos electos popularmente, en este caso, lo mejor sería rechazarlo, pues argumentó que cambiar “las reglas del juego” a última hora no es “adecuado”. “En este proyecto de ley en particular yo soy partidario de rechazarlo porque se hace a última hora, cuando prácticamente queda un mes para que los alcaldes y concejales u otros cargos de elección popular deban dejar sus cargos para postular el próximo año a algún cargo de elección popular distinto. Me parece muy inoportuno en este momento, no me parece que sea adecuado cambiar las reglas del juego a última hora”. Y así como el diputado Soto, varios legisladores de la comisión no tienen la voluntad para aprobar la idea de legislar la iniciativa, incluso desde el propio oficialismo. El diputado RN Andrés Celis -en reemplazo de Gonzalo Fuenzalida- argumentó en contra del proyecto por estar en contra de una ciudadanía que habló el domingo a través de plebiscito. Ante la evidente falta de apoyo al proyecto, es que el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, pidió al ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, retirar la urgencia dada por el Ejecutivo. Retírese o no la urgencia a la iniciativa, y según lo reporteado por Radio y Diario Universidad de Chile, la iniciativa tiene mínimas posibilidades de aprobarse, ya que no suma apoyos suficientes tanto desde la oposición como desde el oficialismo.

Fue el pasado 23 de octubre que los diputados RN Karin Luck, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, Frank Sauerbaum, René García y Jorge Rathgeb, más el diputado DC Gabriel Silber, ingresaron una iniciativa para permitir que alcaldes y concejales que quieran postular al Congreso puedan hacerlo sin la obligación de dejar sus cargos en noviembre venidero. El proyecto fue apoyado por el Gobierno a tal punto que le puso suma urgencia, y la próxima semana debe ser discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja. Sin embargo, y pese al apuro del Ejecutivo, la iniciativa impulsada por el oficialismo no ha dejado de tener críticas, sobre todo, porque busca habilitar postulaciones de autoridades que el Congreso ya había deshabilitado en un tenso debate sobre el límite a la reelección. Y claro, la iniciativa permitiría saltarse la ley ya aprobada para que alcaldes y concejales que no podían postularse puedan ir a una reelección más, ahora, en el Congreso o a una Gobernación. “Autorízase por única vez a postular en las elecciones del año 2021 a los cargos de diputado, senador, consejero regional o gobernador regional a los alcaldes y concejales que, a la fecha de entrada en vigencia de la ley Nº 21.238 se encontraban en ejercicio del cargo, y que se vieren impedidos de reelegirse en el mismo en razón de la limitación dispuesta por ésta”, dice la disposición transitoria ingresada por los diputados. Ante esto, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con la diputada del Partido Comunes, Claudia Mix, quien indicó que tanto La Moneda como los legisladores oficialistas buscan salvar, como sea, a la casta política. La iniciativa presentada iría en busca de aquello. “Desde que se aprobó el proyecto que limita la reelección, tanto el Gobierno como un sector de parlamentarios han intentado recurrir a distintos subterfugios y artimañas para que los políticos de siempre no pierdan sus privilegios. Ayer (lunes) el Gobierno puso urgencia a cuatro iniciativas que buscan eliminar inhabilidades, es evidente que lo que busca el oficialismo con esto es que la casta política siga conservando su cuota de privilegio y poder”. Cuando el límite a la reelección fue aprobado, inmediatamente comenzaron las presiones del oficialismo para vetar la ley. Ya con varios meses de distancia, las presiones se lograron materializar pese al apoyo que tuvo la iniciativa por parte de la gente. Según Claudia Mix, esto sucede porque a la derecha simplemente no le interesa el proceso que Chile está viviendo desde el 18 de octubre del 2019, y como tal, seguirá en su lógica de defender a quienes viven en comunas como Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, únicos municipios de la Región Metropolitana donde gano el Rechazo. “Al Gobierno, como a la derecha en general, simplemente no les interesa entender el proceso que está viviendo Chile. En estos últimos 47 años se han visto tan favorecidos por las decisiones políticas y económicas, que va a hacer todo lo posible para evitar que se concreten las transformaciones que pide la gente. Solo les interesa defender los intereses y privilegios de quienes viven en las tres comunas del rechazo”. Si bien el proyecto para levantar inhabilidades a alcaldes y concejales comenzará a discutirse la próxima semana en la Comisión de Constitución, desde ya los legisladores que integran la instancia han criticado la iniciativa, destacando lo inapropiado que sería aprobar tal propuesta. Así lo piensa, por ejemplo, el diputado socialista Leonardo Soto. Si bien el legislador afirmó que no comparte en general las iniciativas que buscan inhabilitar candidaturas a cargos electos popularmente, en este caso, lo mejor sería rechazarlo, pues argumentó que cambiar “las reglas del juego” a última hora no es “adecuado”. “En este proyecto de ley en particular yo soy partidario de rechazarlo porque se hace a última hora, cuando prácticamente queda un mes para que los alcaldes y concejales u otros cargos de elección popular deban dejar sus cargos para postular el próximo año a algún cargo de elección popular distinto. Me parece muy inoportuno en este momento, no me parece que sea adecuado cambiar las reglas del juego a última hora”. Y así como el diputado Soto, varios legisladores de la comisión no tienen la voluntad para aprobar la idea de legislar la iniciativa, incluso desde el propio oficialismo. El diputado RN Andrés Celis -en reemplazo de Gonzalo Fuenzalida- argumentó en contra del proyecto por estar en contra de una ciudadanía que habló el domingo a través de plebiscito. Ante la evidente falta de apoyo al proyecto, es que el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker, pidió al ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, retirar la urgencia dada por el Ejecutivo. Retírese o no la urgencia a la iniciativa, y según lo reporteado por Radio y Diario Universidad de Chile, la iniciativa tiene mínimas posibilidades de aprobarse, ya que no suma apoyos suficientes tanto desde la oposición como desde el oficialismo.