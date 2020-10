7b537eac8a

Covid-19 "Jamás hemos dicho que la pandemia esté controlada": Ministro Paris llama a mantener medidas de autocuidado El total nacional ya alcanza las 507050 personas contagiadas. El Minsal informó que varias comunas retrocederán a cuarentena como Isla de Maipo, Temuco, Lago Ranco, Vilcún y La Unión entre otras, mientras que toda la región de Coquimbo avanza a la fase de Apertura Inicial. Claudia Carvajal G. Jueves 29 de octubre 2020 14:46 hrs.

Este jueves en un nuevo reporte sobre el estado de la pandemia de COVID 19 en Chile, el Ministerio de Salud informó de 1519

casos nuevos diarios. En cuanto a los fallecidos, en las últimas 24 horas se registraron 86 personas que fallecieron a causa de la infección, con un total de 14.118 a nivel nacional. Según explicara el ministro de Salud, Enrique Paris, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional ha disminuido en 12 regiones mientras que la tasa de positividad en la RM es de un 3%. En cuanto a los avances o retrocesos en el Plan Paso a Paso, el Minsal comunicó que en la Metropolitana retrocederá a cuarentena la comuna de Isla de Maipo, mientras que avanza a Preparación la comuna de Independencia y a Apertura Inicial Melipilla y Ñuñoa. Lo mismo ocurre con toda la región de Coquimbo que avanza a partir del lunes a esa misma etapa. Respecto de las zonas del país que han experimentado alzas en el número de casos confirmados y retroceden en el plan sanitario determinado por el Gobierno las comunas de La Unión, Lago Ranco, Temuco, Vilcún, Freire y Padre Las Casas; Calbuco y Hualaihue, que iniciarán esta fase a partir de sábado 31 a las 5 am. Durante la jornada de ayer se levantó una polémica por los dichos del Presidente Piñera quien en una entrevista afirmó que en Chile se ha “logrado controlar la pandemia y hemos tenido resultados que son reconocidos en el mundo entero”, los que fueron criticados por expertos y ex autoridades. Consultado al respecto, Enrique Paris manifestó que nuestro país tiene controlada la diseminación del virus que es un asunto completamente distinto. “Jamás hemos dicho que la pandemia está controlada, jamás he dicho que el virus ha detenido su avance, todo lo contrario. Por eso mismo ponemos comunas en cuarentena. Si no estuviésemos conscientes de que el virus sigue circulando en forma muy intensa no haríamos ninguna recomendación. Jamás hemos hablado de triunfalismo y tampoco hemos dado por vencida esta batalla contra el coronavirus”, manifestó el titular de Salud. “Controlar la diseminación es una cosa y controlar la pandemia es otra. El virus en junio o julio tenía más de 7 mil casos diarios y anteayer tuvimos 900 casos diarios. Es obvio que ha disminuido la diseminación viral, no gracias al ministro, gracias a las conductas que la población ha adoptado”, agregó para luego afirmar que nuestra red asistencial se encuentre preparada para enfrentar un posible rebrote como el que se ha observado en los países europeos.

