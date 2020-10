Falta de acuerdos entre Chile Vamos y oposiciones mantiene en incertidumbre votación de Escaños Reservados en el Senado

87450631c0

Este jueves, la comisión de Constitución del Senado aprobó la indicación que establece 23 escaños reservados para pueblos originarios, los que se suman a los 155 cupos que considera la Convención Constitucional aprobada el pasado 25 de octubre. Ante esta aprobación – que se dio de 3 votos contra 2 – ahora la iniciativa tendrá que ser revisada en la Sala del Senado. La indicación establece 14 escaños para el pueblo mapuche y los restantes para otros pueblos, todo basado en un padrón que se realizará por autoidentificación y no por la inscripción de la Conadi. Sobre la aprobación, el presidente de la comisión de Constitución, Alfonso de Urresti, expresó que “es un avance positivo, pero sigue siendo preocupante que la derecha y el Gobierno insistan en una fórmula y número de escaños que subrepresenta a los pueblos originarios, quienes en el último Censo quedan consignados como un 12,8% de la población que vive en Chile. Además han levantado reserva de constitucionalidad frente al quórum para aprobar esta norma, tratando de subir el mismo y dificultar su aprobación final, situación que es lamentable”. “Creo que ahora lo importante es construir la mayoría en la sala del Senado. Seguiremos trabajando para ello pues es necesario que la nueva Constitución cuente con el reconocimiento y la visión de las primeras naciones”, añadió. Por otra parte, el senador Francisco Huenchumilla, expresó sobre este proyecto que lo de ayer fue una sesión histórica, sin embargo, también advirtió el riesgo de que esto no avance en la Sala. “Quiero decir aquí con mucha claridad, a todas las personas pertenecientes a los pueblos indígenas de todo el país (…) que esta Reforma Constitucional requiere de los 3/5 de los senadores y diputados en ejercicio. Hablando claramente, en el Senado se requieren 26 senadores que voten a favor de esta reforma. Ese número de 26 senadores no lo tiene ningún bloque: ni el bloque de gobierno (…) ni el bloque de oposición”, explicó. “Eso obliga a buscar los acuerdos (…) si esta reforma, si este artículo no tiene un acuerdo entre las fuerzas políticas, corre el riesgo de que no tengamos legislación, y no haya participación de los pueblos indígenas”, lamentó el legislador. Desde la Cámara de Diputados, donde debería revisarse luego el proyecto si la Sala del Senado lo aprueba, la diputada mapuche-huichille Emilia Nuyado llamó a los legisladores a actuar en función de lo que exige la ciudadanía. “Esperamos que el Senado esté a la altura y apruebe los 23 escaños reservados con autoidentificación y supranumerarios como se aprobó en la comisión. El llamado directamente es a las senadoras y senadores de la derecha a que tengan la grandeza y escuchen lo que expresó en las urnas el 25 de octubre la ciudadanía. No vamos a aceptar que se insista de parte del Gobierno en incluir los pueblos de pueblos indígenas dentro de los 155”, aseveró Nuyado. En lo que refiere a autoridades locales, el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, expresó sobre la aprobación que “se valora que los tres senadores de oposición hayan escuchado lo que hemos insistido en relación a los escaños para futuros constituyentes indígenas y que asciende a 23 cupos”. “Nosotros hemos estado muy atentos a este debate y por otro lado, lamentamos que la derecha y el gobierno haya insistido en plantear que esa cantidad numeraria debiera reducirse a 15 cupos, empeñándose en que los pueblos del norte y extremo sur quedaran subrepresentados. Favorablemente eso no se impuso esta vez, lo que no nos asegura el escenario que se pueda venir a futuro, en la sala de la Cámara Alta”, afirmó. Chile Vamos apuesta por insistir Ante esta aprobación en la Comisión de Constitución, que contó con los votos en contra de los representantes de Chile Vamos, los senadores de la coalición llamaron a seguir buscando un acuerdo en la materia. Las bancadas de Renovación Nacional, la UDI y Evópoli recordaron que desde el primer día manifestaron su voluntad de llegar a una solución para hacer realidad este sentido anhelo de los pueblos indígenas, respetando los acuerdos adoptados de manera transversal el 15 de noviembre pasado y cuyos términos fue ratificado ampliamente por la ciudadanía en las urnas el pasado domingo. Los parlamentarios reiteraron que fue la votación del pasado domingo la que dicta el camino a seguir. En esa línea, el senador RN Rodrigo Galilea aseguró que “estamos haciendo una propuesta que guarda sentido con el objetivo final de fomentar la participación política de las personas indígenas.” Añadió que “nos parece de sentido común que, si estamos todos a favor de establecer un sistema de escaños reservados, este contenga las medidas de protección adecuada de forma que podamos evitar que personas no indígenas incidan o intervengan en este espacio reservado que se está creando. La única forma de garantizar eso es a través de un padrón”. Las indicaciones presentadas por los senadores de RN, la UDI y Evópoli aseguran la creación de un distrito nacional cuyos electores y candidatos indígenas serán los que se inscriban en un Padrón Especial Indígena para resguardar su identidad y representación. Así mismo, los candidatos o candidatas a los escaños reservados indígenas deberán tener el patrocinio de al menos una asociación o comunidad indígena o tener militancia en un partido político. Además, deberán contar con la calidad indígena regulada en la Ley N° 19.253. Durante la semana los senadores también manifestaron disposición de avanzar en fórmulas mixtas, considerando propuestas de oposición, que permitieran contar con representatividad de los pueblos indígenas que existen en Chile. Adicionalmente los parlamentarios de Chile Vamos reafirmaron el compromiso de aplicar a los escaños reservados las normas de paridad comunes a todos los constituyentes, para hacer de esta convención un órgano representativo, inclusivo y paritario.

