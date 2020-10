87450631c0

Cultura Proceso Constituyente Nona Fernández y Convención Constitucional: "Es muy importante tener voces que vengan del tejido social organizado" La actriz y escritora se refirió al triunfo de la opción apruebo el pasado domingo y del proceso que se ha abierto para encontrar a las personas que se postularán a la convención constitucional. "No tengo duda que gran parte de quienes quieren ponerse al servicio de la nueva constitución tienen las mejores intenciones, pero acá se trata que sea gente que esté acostumbrada de la implicancia colectiva". Diario Uchile Viernes 30 de octubre 2020 11:47 hrs.

“Me sorprendió esta especie de alfombra roja que se ha puesto donde han empezado a desfilar una serie de nombres que quieren llegar a la convención constitucional”, comentó en conversación con la primera edición de Radioanálisis, la actriz y escritora Nona Fernández, respecto de una serie de personalidades que durante la última semana se han mostrado disponibles ha integrar la instancia que redactará la nueva constitución de nuestro país. La escritora de Avenida 10 de Julio Huamachuco, profundizó en este sentido señalando que “me llama la atención que los personalismos vayan por sobre los proyectos y el tejido social. Es muy importante tener voces que vengan del tejido social organizado y que encarnen en sus prácticas y experiencias las problemáticas que buscarán instalar en la convención. No tengo dudas que gran parte de las personas que quieren ponerse al servicio de redactar una nueva constitución tienen las mejores intenciones, pero acá lo que se trata es que sea gente que esté acostumbrada a la implicancia colectiva”, sentenció. Al respecto, Nona Fernández añadió que “no se trata que sea solo gente ‘brillante’ sino que estén implicados en procesos colectivos, no solo desde el estallido, sino que desde siempre y esa cualidad es precisamente la que hace difícil que podamos conocerlos, porque en este sistema social, todos los que han trabajado en ese sentido han sido ninguneados y escondidos, pero acá tenemos la oportunidad de desbaratar las trampas neoliberales y partir con lógicas nuevas”. La escritora recalcó que “si tu vas a ir a la convención debe ser un colectivo el que te propone, un colectivo que pertenezca a un área en la cual siempre hayas estado implicado para que no tengas que llegar calentando materia, no tengas que estudiar, que no haya nadie soplándote en la oreja lo que se necesite hacer. Las élites nos quedamos fuera muy fuera del discurso, tenemos que hacernos a un lado, si bien entiendo las lógicas de figuración por donde nos movemos sería interesante que ampliáramos esa mirada y quizás esa figura conocida apoyara una candidatura de alguien que no tiene figuración pública y permitir que ingrese a la convención. Ojalá estas figuras se pongan a trabajar desde el anonimato y entiendan que la revuelta nos ha regalado esta posibilidad de entender que hoy la voz la tienen que tener aquellos que no tienen voz”. Respecto del fin del mito acerca de un Chile polarizado que reflejó la votación del pasado domingo, Nona Fernández señaló que “nos dimos cuenta que no estamos tan en desacuerdo, yo vivo en Ñuñoa y estoy consciente que mis malestares no son los mismos de los que tiene alguien que vive en La Pintana, pero todos mis pequeños malestares se ponen al servicio de los de ellos, la revuelta social ha sido muy interesante en el sentido de abrir nuestras miradas. Actualmente hay un sector que opera como una realeza y se quedan sin observar más allá de ellos mismos y no entienden los problemas del resto”. Finalmente, respecto de cómo todos estos procesos sociales y políticos han afectado su creación artística, Fernández sostiene que “hay cosas que se afirmaron en mí, puntos de vista que tenía antes y donde divagaba un poco sola y he aprendido un montón como artista, como ciudadana, si hay algo que estoy entendiendo ahora es que aquí trabajamos en colectivo y el arte también es parte del tejido social, pese a que siempre ha estado como arriba o en otra parte. Cuando vi el 25 de octubre de 2019 la enorme cantidad de expresiones artísticas, esa explosión de creatividad, comprendí que ese tenía que ser mi insumo y que debo observarlo y darle sentido”. La escritora agregó que “creo que el trabajo de quienes nos desempeñamos con el arte es hacer sentido, hilar los materiales y dar un punto de vista, yo creo que esa es la pega, no es algo más elevado, al contrario, me gusta la idea del trabajo, del tener que ensuciarse las manos”.

