Cultura Arqfilmfest proyectara 60 filmes sobre arquitectura, ciudad y vida urbana Entre el 5 al 29 de noviembre, completamente online y gratuito, Arquitectura Film Festival Chile traerá conversatorios, proyecciones urbanas, exposiciones y mucho más. Diario Uchile Domingo 1 de noviembre 2020 13:17 hrs.

Bajo el título “CIUDADES FUTURAS ¿Y después de la crisis qué?” se desarrollará la quinta versión del Arquitectura Film Festival Chile/ArqFilmFest. Este año el festival chileno de cine y arquitectura se llevará a cabo en un contexto urbano particular, marcado por el permanente “estado de excepción” en el que han estado nuestras vidas tras el 18-O y la pandemia. Estas situaciones que definieron un contraste en nuestras experiencias -desplazándonos de las calles repletas de gente a la intimidad de nuestras vivencias privadas-, serán parte de la reflexión a la que invita el evento. En este contexto se presentarán los filmes seleccionados de la competencia nacional denominada “De la calle a la ventana”. A través de la plataforma www.arqfilmfest.cl, se podrá acceder a los 19 cortometrajes de las categorías “La Calle” (en alusión a la movilización), “La Ventana” (referida al encierro) y “En Progreso” (para trabajos aún no terminados). Los ganadores o ganadoras de esta competencia serán anunciados al final del evento y seleccionados por el jurado compuesto por la destacada montajista Andrea Chignoli (“No”, “Violeta se fue a los cielos”); el arquitecto valdiviano Antonio Zumelzu, fundador del Observatorio de Sostenibilidad y Estudios Urbanos del Sur Austral (OBSUR); y el programador de “Sala INSOMNIA- Teatro Condell” de Valparaíso, Leonardo Torres. ¡Cada vez queda menos! del 5 al 29 de noviembre viviremos una nueva versión de #ArqFilmFest Podrás disfrutar de manera gratuita de filmes, conversatorios y exposiciones durante todo el mes y completamente online. Más información en https://t.co/T0FQ7u4Ho6 Financia @culturas_cl pic.twitter.com/GFcQEJiowJ — ArqFilmFest (@ArqFilmFest) October 23, 2020 La selección de ArqFilmFest También se podrán disfrutar los cerca de cuarenta filmes seleccionados para la muestra, entre los que figura “Era O Hotel Cambridge”, película de Eliane Caffé (Brasil, 2015) que abrirá el evento el jueves 5 de noviembre y que muestra la vida de una comunidad sin techo que ocupa un edificio abandonado en el centro de Sao Paulo, mientras son amenazados de desalojo. El jueves 12 de noviembre se presentará la ciudad a través de la movilidad urbana, desde la perspectiva de la vida cotidiana de tres mujeres de barrios muy distintos de Río de Janeiro en el filme “Movilidad” de Gabrielle Rocha (Brasil, 2019). Las protagonistas relatan sus tiempos de desplazamiento, acoso, dificultades financieras, los barrios que recorren, la seguridad y los medios de transporte utilizados, entre otros conflictos enfrentados por ser mujeres. Una actividad imperdible para los vecinos y vecinas del sector es la serie de proyecciones urbanas que se llevarán a cabo desde el cartel de Bella.Vista 2020 -ubicado en la intersección de Loreto con Bellavista-, con radiotransmisión para las torres cercanas de filmes chilenos que forman parte del patrimonio audiovisual de la Cineteca Nacional. Esta actividad se realizará el jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de noviembre, a las 22:00 horas. El domingo 22 de noviembre podremos ver “La ciudad oculta/ The hidden city” de Víctor Moreno (España, Francia, 2018), filme que nos sumerge en el inconsciente de la ciudad a través de un viaje subterráneo a un vasto entramado de galerías, túneles, tuberías, alcantarillas, suministros de luz, agua, gas, teléfono, redes de transportes y estaciones subterráneas, zonas de ocio y consumo. El festival cerrará el domingo 29 de noviembre con un estreno en Chile, “The Last and First Man”, filme póstumo de Jóhann Jóhannsson (Islandia, 2020) inspirado en la novela del escritor de ciencia ficción Olaf Stapledon, con narración de Tilda Swinton y banda sonora del propio Jóhannsson, que transcurre dos mil millones de años en el futuro, cuando una futura raza humana se encuentra al borde de la extinción. ¿Cómo funciona el “inconsciente” de la ciudad? “Ciudad oculta” nos sumerge en un viaje subterráneo hacia un vasto entramado de galerías, túneles, redes de transportes, estaciones subterráneas, zonas de ocio y consumo. Proyección: 22 de noviembre 18:00🎥🎥 Financia @culturas_cl pic.twitter.com/XnXv5Ztz4n — ArqFilmFest (@ArqFilmFest) October 31, 2020 Arquitectura, realidad virtual y ficción Explorar los límites de lo real y lo ficticio, investigando mundos digitales y campos constructivos imaginativos es también parte de la programación de la 5ª versión de ArqFilmFest. En este marco, el arquitecto australiano Liam Young presentará su trabajo de “arquitectura especulativa”, a través de piezas audiovisuales que -mediante nuevas herramientas de registro de imagen- abren una discusión sobre nuestro entorno habitable y tecnológico. Por otro lado, el realizador ítalo-francés Benoit Felici, nos sumergirá en la exploración de espacios reales en urbes falsas con “The Real Thing”, un filme de realidad virtual que ofrece una visión sin precedentes del fascinante mundo paralelo de las copias arquitectónicas. En otro ámbito, el arquitecto y fotógrafo argentino Federico Cairoli, junto a Imagen Subliminal, estudio de arquitectura, fotografía y filme constituido por Miguel de Guzmán y Rocío Romero, presentarán producciones audiovisuales que utilizan la imagen, el registro sonoro y el ejercicio del tiempo, estableciendo nuevos cruces narrativos con la arquitectura, para crear obras que median entre la arquitectura y el arte. Otras actividades Pensar las ciudades del futuro y el rol del arquitecto a partir de la situación actual, dimensionar el impacto de las crisis, dialogar con otros festivales de cine y arquitectura de América Latina, reflexionar junto a creadores y realizadores sobre la relación entre cine y arquitectura a través del tiempo, entre muchos otros temas serán parte de la serie de conversatorios en línea y exposiciones que podrás disfrutar en esta versión del festival, financiada por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio a través del Fondart Nacional de Arquitectura, Convocatoria 2020.

