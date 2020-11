b751caf5c9

Nacional "Se está castigando la maternidad": la incertidumbre de miles de mujeres tras el fin de postnatal de emergencia Ante la angustia por el vencimiento de las licencias, las mujeres han llevado adelante diversas manifestaciones como caravanas en varios lugares del país, campañas en redes sociales y contactos con diversas parlamentarias. Andrea Bustos C. Domingo 1 de noviembre 2020 19:07 hrs.

Hace un par de meses miles de madres a nivel nacional se movilizaron y presionaron para que se aprobara un postnatal de emergencia dada la situación sanitaria del país. En julio la presión dio resultados con la aprobación de una licencia médica preventiva parental, la que tuvo una duración de tres meses y ha comenzado a vencer para miles de madres, dejándolas nuevamente en una difícil situación. Ante el cierre de las salas cunas y los riesgos de contagios, volver a trabajar no es una opción viable y con el fin de la licencia las madres solo tienen dos opciones: renunciar o usar su seguro de cesantía en el marco de la Ley de Protección al Empleo. Dado la complejidad de la situación y sus efectos en calidad de vida de muchas familias, parlamentarios tanto de oficialismo como oposición han comenzado a llevar adelante diversas acciones para solicitar al Gobierno que extienda la aplicación de esta licencia parental. El Senado, por unanimidad, aprobó hace unos días un proyecto de acuerdo que pide que el presidente Piñera “tome los resguardos necesarios para que se garantice que todas las madres y padres cuando corresponda gocen de la licencia postnatal parental hasta el término del estado de excepción constitucional, aun cuando se haya solicitado su renovación por el plazo máximo”. Según señaló la senadora RN Marcela Sabat, “el contexto sanitario, la extensión del estado de emergencia, los riesgos al contagio hacen que los tres meses de licencia actuales ya no sean suficientes, por lo que esperamos que el Ejecutivo se abra a nuestra solicitud hecha a través de un proyecto de acuerdo para que este permiso sea sin el límite actual de 90 días y se extienda por todo lo que dure el estado de catástrofe”. En paralelo, en la Cámara de Diputados también se están buscando mecanismos para resolver este problema. Allí diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de resolución con el que también solicitan al presidente la extensión de la licencia hasta el 31 de diciembre. Aquella iniciativa no ha sido todavía votada en la Cámara. En conversación con Radio Universidad de Chile, una de sus autoras, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, expresó que “es lamentable, señalamos en el debate legislativo que había que homologar la duración del postnatal con la duración del estado de emergencia pero siempre hubo oposición a eso por parte del Gobierno. De nuevo por rebajar costos económicos no se está poniendo en primer lugar la necesidad de dar cobertura a madres, padres y familias y eso a nosotros siempre nos parece cuestionable respecto de un gobierno que frente a una pandemia lo primero que tiene que hacer es dar ese resguardo y dar esa seguridad”. Además, la parlamentaria valoró el apoyo que esta extensión está teniendo en el Senado a través de las gestiones encabezadas por la senadora Sabat: “Espero que frente a esos gestos el Gobierno pueda tener la sensibilidad, la empatía de escuchar a las familias”, expresó. Por otra parte, respecto de la labor del Gobierno en la materia de protección de familias, Gael Yeomans comentó que “a mí me queda claro que no es su interés primordial la familia, ni los hijos, las hijas. Cuando ellos señalaron eso en sus anuncios de campaña era simplemente un slogan, los niños primero fue un slogan que no se vio concretado en la práctica. La salud y la vida de las familias chilenas no son la prioridad del Gobierno y ha quedado claro durante la pandemia”. Angustia e incertidumbre El postnatal de emergencia entregado a través de las licencias parentales es fundamental para miles de familias a nivel nacional. Ante la falta de recintos de cuidado, la situación ha sido compleja durante los últimos meses, y ahora miles no saben si perderán sus empleos o podrán cuidar a sus hijos e hijas con tranquilidad. “Es angustiante la situación porque estás en el dilema de volver a trabajar, a exponerte, no saber si te vas a contagiar en el trabajo, como pasó en mi caso donde todos se contagiaron, y de con quién dejas tu guagua. Esa es la angustia de estos días de no saber a qué te puedes atener”, comentó a Radio Universidad de Chile María Teresa Gálvez, quien termina su licencia la próxima semana. “Decides trabajar y exponerte o te quedas cesante, no tenemos mucha opción”, agregó. Respecto de la posibilidad de usar los seguros de cesantía, María Teresa Gálvez señaló que este ha sido un mecanismo erróneo, ya que obliga a las mujeres a utilizar sus ahorros por el hecho de ser madres. “Fue una bien mala decisión por parte del Gobierno porque te obligan a hacer uso de tus propios fondos de ahorro, son por un tiempo, van disminuyendo y no es ninguna solución. Te están obligando a hacerte cargo tu misma de costearte por estar con tu hijo, sigue siendo castigada la maternidad en Chile”, expresó. Ante la angustia por el vencimiento de las licencias, las mujeres han llevado adelante diversas manifestaciones como caravanas en varios lugares del país, campañas en redes sociales y contactos con diversas parlamentarias, entre las que María Teresa Gálvez destacó la preocupación de la senadora Adriana Muñoz. Esta incertidumbre también es compartida por Andrea Iturry, vocera de las madres que exigen postnatal de emergencia. Ella ya se encuentra con su licencia vencida, y por ahora ha tenido la comprensión de su empleador para esperar un par de días más ante la posibilidad de una extensión. Sin embargo, aquello no quita la preocupación. “Me da mucha pena lo que está sucediendo, rabia, es una impotencia la que las mamás sentimos porque el Gobierno espera hasta el último momento para pronunciarse y en este caso no lo está haciendo. Hay mamás que han tenido que renunciar a sus trabajos porque directamente no tienen la AFC o no hay salas cunas, lo mismo que hace un par de meses, no existen todavía las condiciones para que podamos volver al trabajo de manera segura. No tenemos que hacer con los bebés, hay algunos enfermos, mamás enfermas, las licencias psiquiátricas las están rechazando y son licencias que realmente son por la angustia que están pasando las mamás, tienen dermatitis por estrés y otras afecciones”, comentó Andrea Iturry. Respecto del uso de los fondos del seguro de cesantía, señaló que esta no es una alternativa viable, dado que muchas mamás o no tienen la posibilidad de utilizarlo o lo necesitarán al quedar sin trabajo. “El seguro no es para todas porque las funcionarias públicas y honorarias no tienen AFC, y para las que trabajamos de manera privada sí tenemos pero tampoco nos parece justo. Ese seguro es para cuando realmente existe una cesantía y si lo ocupamos nos vamos a quedar en cero para cuando se acabe el fuero. De hecho ya hay mamás que están con fuero y aunque es ilegal las han despedido, y a muchas otras estando con fuero les han avisado que cuando se termine las van a despedir. Cuando queden sin fuero sus fondos de cesantía van a estar en cero si los ocupan ahora”, explicó. Ambas mujeres manifestaron que hasta ahora no han tenido respuestas concretas desde el Ministerio del Trabajo, sin embargo, esperan que durante la próxima semana se les conceda una reunión. Respecto del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género lamentaron que no han tenido ningún apoyo ni preocupación sobre este problema. A ello también suman la búsqueda de ayuda por parte de la Defensoría de la Niñez dado la situación de desprotección en la que podrían quedar niños y niñas si sus madres se ven obligadas a trabajar.

