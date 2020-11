79987db4fa

Nacional Sebastián Piñera en misa por Eugenio Nain: "Los cobardes asesinos van a ser encontrados, juzgados y condenados" El Mandatario, además, expresó sus condolencias a la familia del fallecido uniformado y reiteró el respaldo del Gobierno hacia Carabineros. Diario Uchile Domingo 1 de noviembre 2020 11:23 hrs.

Sin responder preguntas de la prensa, el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del ministro del Interior, Víctor Pérez, entregó breves declaraciones en la misa en honor al cabo de Carabineros, Eugenio Nain, quien fue asesinado este viernes en una emboscada en La Araucanía. “Queremos presentar nuestras más sentidas y profundas condolencias a su esposa Dayana, con quien conversé ayer, a sus hijos, a sus padres, a sus familiares y a Carabineros de Chile. Y quiero decir en forma muy clara, este crimen no va a quedar impune, los cobardes asesinos van a ser encontrados, juzgados y condenado“, expresó el Mandatario. Asimismo, Piñera reiteró el respaldo del Gobierno hacia la institución uniformada, asegurando que su labor merece “todo nuestro cariño, aprecio y gratitud” “Carabineros de Chile es una institución fundamental de la República, es la primera línea en la defensa de nuestras libertades, seguridades y nuestra paz. Es la primera línea en la defensa del orden público y la seguridad ciudadana. Es la primera línea en la defensa del Estado de Derecho y la democracia”, sentenció. Hay que recordar, también, que el fin de semana, Sebastián Piñera brindó una entrevista a El Mercurio, en la que brindó algunas declaraciones concernientes al transcurso de esto de los meses posteriores al estallido social. Sobre esta fecha, el Presidente aseguró que “no hubo un golpe de Estado el 18 de octubre. Si alguien lo intentó, no tengo cómo saberlo. Asimismo, cerró todas las posibilidades para un posible indulto para las personas detenidas en dicho contexto, manifestando que “en Chile no existen presos políticos”. Respecto de la institución que lidera el General Mario Rozas, Piñera manifestó que “hay un grupo que quiere convencer a los chilenos de que Carabineros es una máquina de cometer abusos y atropellos. Eso no es verdad”.

