Nacional Política Diputado Torrealba (RN): "Acusación constitucional contra ministro Pérez es revanchista" El jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional así calificó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, además de señalar que el libelo no tiene ningún fundamento. Además se refirió a las voces que piden la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, situación que calificó como el camino fácil en vez de hacerse cargo de los problemas al interior de la policía uniformada. Diario Uchile Lunes 2 de noviembre 2020 11:13 hrs.

El diputado Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, se refirió en conversación con Radio Universidad de Chile a la acusación constitucional que enfrenta el ministro del Interior, Víctor Pérez, la cual calificó como revanchista de parte de la oposición y que quienes la firmaron sólo buscan “hacerse famosos” y “salir en la tele un par de semanas”. Además, señaló que las acusaciones constitucionales se han transformado en una mala costumbre por parte de la oposición y que, a su juicio, ninguno de los libelos presentados hasta ahora han generado un beneficio al país. “A mí me parece que la institución de la acusación constitucional es legítima y es democrática, pero cuando uno ocupa las herramientas legítimas y democráticas estas tienen que tener un efecto positivo, y la verdad que lo que han hecho es solamente buscar revanchismo y no buscar que las cosas en Chile cambien para mejor. Y esta última acusación constitucional es exactamente lo mismo, es una acusación constitucional que no tiene absolutamente ningún sentido”. Torrealba señaló que lo sucedido en La Araucanía con la muerte del cabo Eugenio Naín, es reflejo de que vivimos en una sociedad violenta. Por lo mismo, los políticos, desde su punto de vista, no deben contribuir a la crispación del ambiente y llevar el debate democrático por cauces pacíficos, cuestión que parte de la oposición no estaría haciendo. Sobre los fundamentos para la acusación constitucional, el diputado de RN señaló que son tres lógicas las que la sustentan: en primer lugar, la supuesta negociación que el ministro Pérez realizó con los camioneros para el último paro; luego lo que el parlamentario calificó como “el lamentable accidente del muchacho al caer desde el puente Pío Nono”; y las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones sociales, las que Torrealba señaló que son situaciones específicas y no generalizadas. Sobre la situación del general director de Carabineros, Mario Rozas, el diputado Torrealba se declaró enemigo de las renuncias de autoridades ya que, según él estas serían el camino fácil a los problemas, mientras que lo difícil sería hacerse cargo de ellos, que es lo que estaría haciendo el gobierno. Es por esto que el parlamentario sostiene que la salida de Rozas del alto mando de Carabineros, si bien podría ser rentable comunicacionalmente para el gobierno, no sería una solución real a los problemas de la institución los que se deben abordar, por ejemplo, con la implementación de políticas de control civil a la policía uniformada, como el proyecto para crear una Superintendencia de Carabineros que presentó el diputado hace algunas semanas. “Sacar al general Rozas por una rentabilidad política, por quedar bien comunicacionalmente, a mí me parece que es una pésima idea, uno no tiene que, como se dice en el campo, tirar el poto para las moras sino que arrear con los bueyes que tiene para delante y tratar de hacer la pega lo mejor posible. Y es evidente que en Carabineros hay muchas cosas por mejorar”. Finalmente, respecto del congelamiento de relaciones con el gobierno anunciado por Evópoli durante el último fin de semana, el jefe de bancada de diputados de RN la calificó como una reacción “acelerada e inesperada”, que lo único que genera es un conflicto interno en Chile Vamos, por lo que hizo un llamado a sus aliados a tener más templanza y poner paños fríos.

