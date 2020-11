El voto puertorriqueño, la esperanza de los demócratas para quedarse con Florida

Los puertorriqueños son ahora el grupo más grande dentro de la comunidad hispana de Florida. 300.000 de ellos llegaron después de que el huracán María arrasara la isla en 2017 y la mayoría se asentó en los suburbios de Orlando. Tienen pasaportes estadounidenses y pueden votar en este estado crucial simplemente registrándose en los padrones electorales.

“Es un electorado que se inclina hacia el Partido Demócrata, pero su voto no está garantizado y hay muchos evangélicos en la comunidad que siguen comprometidos con los valores conservadores”, explica Alex Bario, director político de Alianza para el Progreso, una organización que intenta movilizar al electorado puertorriqueño en torno al candidato demócrata.

El desafío no es fácil. “Cuando llegan aquí, los puertorriqueños tienden a pensar que el mundo político es terrible, corrupto y cínico, no quieren involucrarse. La participación de los puertorriqueños en las elecciones es bastante baja”, explica el activista, que sin embargo muestra cierta confianza: “Este año votarán, primero por la pandemia. Está en la mente de todos. Los puertorriqueños trabajan en la industria de servicios, especialmente en Disney y otros parques temáticos de la región, y han sido duramente golpeados por la crisis. Pero no pueden permitirse el lujo de quedarse en casa frente a un ordenador con sus hijos. Muchos ni siquiera tienen acceso a Internet. Todo por la pandemia. ¡No van a votar para agradecer a Donald Trump!”. Los puertorriqueños en Florida, a menudo sin seguro médico, están observando escrupulosamente las medidas de precaución de la salud y juzgando con severidad la ligereza del presidente para enfrentar la pandemia de coronavirus.

“Una falta de respeto que será recordada”

“El presidente estadounidense es un repelente para la comunidad”, confirma Emilia Bonia. Este miembro electo del consejo de distrito de este suburbio de Orlando, de origen puertorriqueño, cree que la llegada masiva de puertorriqueños tras el paso del huracán María cambió la situación política en el centro de Florida.

“Toda esta gente no ha olvidado cómo el Presidente Trump trató a la isla. Todavía están esperando la ayuda prometida y los puertorriqueños recuerdan que cuando llegó a la isla, el presidente arrojó papel higiénico a la multitud. Es una falta de respeto que se recuerda”, dice.