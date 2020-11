89eca36b53

Política Alcaldesa Claudia Pizarro: "La Pintana dejó de ser invisible" La edil DC de La Pintana relevó los números en cuanto participación electoral dejó el último plebiscito en su comuna, y desde su punto de vista esto manifiesta un nueva toma de conciencia de parte de los vecinos sobre la importancia de participar en estos procesos políticos. Además, manifestó su preferencia por Benito Baranda como representante de La Pintana en la Convención Constituyente. Diario Uchile Martes 3 de noviembre 2020 11:35 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, destacó el alza de la participación electoral de las personas de su comuna durante el último plebiscito, señalando que para las elecciones de 2016 fue del 20%, luego para las presidenciales de 2017 fue de un 37.3%, mientras que para el referendum constitucional este alcanzó el 51.67% La edil destacó que estos resultados son fruto de un trabajo que se viene realizando desde 2016 en materia de educación cívica en La Pintana, por parte de todo su equipo municipal y que uno de los objetivos principales era el de recuperar la credibilidad de la población en las instituciones políticas. Estos números llevan a la alcaldesa a señalar que los vecinos de su comuna han tomado conciencia de que su voto pesa tanto como el de los vecinos de comunas más acomodadas. “Hoy día la gente entendió que el voto de la comuna de La Pintana vale lo mismo que el voto de cualquier persona en los sectores pudientes. En la urna somos lo mismo, y creo que la gente así lo entendió porque el Chile de La Pintana, como vive la gente de La Pintana, es el Chile de la mayoría de los chilenos”. Claudia Pizarro destacó que el voto por el apruebo en su comuna fue del 88.47%, mientras que la opción por Convención Constitucional obtuvo un 85.36%. Desde su punto de vista estos resultados responden a la activa participación de la juventud que antes era reticente a votar, pero que ahora entendió que no sólo basta con marchar para sumar mayorías. Además, la alcaldesa relevó los diversos obstáculos y miedos que existieron para que la gente pudiera ir a emitir su sufragio, partiendo por la pandemia. Sin embargo, la gente se sobrepuso a eso y, en el caso particular de La Pintana, poder alzar su voz. “Lo que hizo La Pintana es dejar de ser invisible, dejar de sentirse estigmatizado y esto es sin vuelta atrás, porque como nuestra comuna fue ejemplo de participación, creo que las comunas populares fueron ejemplos de participación”. Además, la alcaldesa DC se refirió a la decepción que manifiestan en las comunas populares por el modelo neoliberal “que te invita al individualismo”, y que privilegia a quienes tienen más recursos por sobre quienes tienen más carencias. Para Claudia Pizarro, este tiempo de pandemia ha hecho que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la necesidad de tener servicios de calidad, como la salud, garantizados para todos, y que esto fue crucial en el resultado del plebiscito. “Esto fue crucial para decidir ir a votar, para optar por el cambio. Conocemos este modelo neoliberal que nos invita al individualismo, y queremos sentirnos comunidad, queremos avanzar al igual como avanzan las aves, en una bandada, sin que nadie se quede atrás. Eso no es lo que está pasando hoy día en Chile, pero ahelamos que eso suceda en el futuro”. La edil de La Pintana llamó a que las autoridades de gobierno sean más empáticas y que conozcan la realidad en la que vive la mayoría de los chilenos, que tienen que desplazarse, por ejemplo, dos horas en un transporte público de mala calidad. Claudia Pizarro lo resume en el principio de que “uno pone la cabeza donde ponde los pies”. Sobre la representación que debería tener La Pintana, así como otras comunas populares de Chile, en la Convención Constituyente, la alcaldesa de La Pintana señaló que es necesario que todos estén integrados, tanto militantes políticos como independientes, de hecho la edil relevó su militancia en la Democracia Cristiana, y señaló admirar a camaradas como Luciano Fouilloux o Carmen Frei, y que específicamente a La Pintana la representara en la Convención Constituyente, Benito Baranda. “Esto no es sin los partidos políticos, es con todos, y en mi comuna me gustaría que fuera constituyente alguien que es independiente, y que me podrán decir que él es parte de la élite política, sin embargo no es militante, pero siempre ha estado presente, porque vive en la comuna de La Pintana, porque conoce muy bien el sacrificio que tienen los vecinos por salir adelante, y esa persona es Benito Baranda”. Finalmente, Claudia Pizarro hizo un llamadon al Congreso a que generen normas que faciliten la igualdad de condiciones a los independientes y militantes políticos para que puedan llegar a la Convención Constituyente.

