Calabaza, Calabaza (El que perdió, pa’ la casa) Ricardo Altamirano Cartas al Director | Martes 3 de noviembre 2020 8:50 hrs.

Y nos contaron el cuento por cuarenta años corridos,

que estábamos bendecidos

y hasta en los peores momentos

saludables y contentos

por una Constitución

que como ley de patrón

nos tenía confinados,

proscritos o marginados

sin juicio ni apelación. Mas, la gente se aburrió

con tanta desigualdad

y en honor a la verdad

sola la cosa estalló,

calles y plazas llenó

mostrando su rebeldía

hasta que llegó el gran día

que entre el “apruebo o rechazo”

con tremendo guaracazo

tuvimos una alegría. “Ganamos con el apruebo”

se escuchan voces por miles

y en pueblos de todo Chile

parecía el Año Nuevo

con tanto abrazo y revuelo.

después de la votación

y Nueva Constitución

tendrá que ser diseñada,

después será promulgada

para bien de la Nación.

No falta quien se aprovecha

y al carro de la victoria

se sube y se vanagloria

y nos dice que esta fecha

no es de izquierdas ni derechas,

sino es el triunfo de todos

y así busca su acomodo

y es lo que me hace pensar

que después, sin vacilar,

quizás borre con el codo. Para completar la fiesta,

Convención Constituyente

también aprobó la gente

y aunque alguno se molesta

pues le sacaron la cresta,

a todos los “rechazantes”

o sea, los mismos de antes,

doy un consejo oportuno,

agreguen al desayuno

un frasco de buen purgante.

