Víctor Pérez renuncia al Ministerio del Interior: Cámara declaró admisible acusación constitucional en su contra Con 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad del libelo contra el titular de Interior -el primero en ejercicio que es acusado constitucionalmente desde el fin de la dictadura-, tras lo cual Pérez presentó su renuncia al cargo. Tomás González F. Martes 3 de noviembre 2020 16:04 hrs.

Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados resolvió declarar admisible la acusación constitucional presentada por la oposición en contra del titular de Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, y ahora será el Senado quien resolverá si el secretario de Estado será o no sancionado por su actuar como ministro a cargo del orden público y la falta de control jerárquico que se le atribuye respecto del accionar de Carabineros. Luego de una extensa jornada en Valparaíso, los diputados y diputadas determinaron aprobar la acusación con 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención; con lo que se declaró admisible y fue despachada a la Cámara Alta. Dentro de las sorpresas que dejó la determinación de la Cámara Baja, estuvo la abstención del diputado DC Pablo Lorenzini y el voto en contra del diputado DC Jorge Sabag; pero nada de esto logró evitar un final que incluso dentro de La Moneda ya tenían asumido. Con esto, Víctor Pérez quedaría suspendido de su cargo como ministro del Interior y Seguridad Pública, a la espera de lo que resuelva el Senado, que deberá decidir si acusar o no constitucionalmente al secretario de Estado, el que podría quedar inhabilitado de ejercer cargos públicos por los próximos cinco años. No obstante, Pérez presentó su renuncia al cargo, la que fue aceptada por el presidente Sebastián Piñera. Crónica de una suspensión anunciada Temprano en la mañana, los ministros del Comité Político y parte del gabinete se reunieron en el Palacio de La Moneda con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para manifestarle su apoyo de cara a la acusación constitucional que enfrenta en la Cámara de Diputados. Tras la reunión, el ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, dio una breve declaración insistiendo en que la aprobación de ésta, que es la primera acusación constitucional en contra de un ministro del Interior en ejercicio desde el fin de la dictadura, sería un retroceso para la democracia. “Nos hemos reunido con el ministro Víctor Pérez, que está confiado en que va a salir de esto. ¿Por qué? Porque es lo justo, no hay ningún fundamento jurídico que pueda sostener una acusación constitucional al ministro del Interior a los tres meses de haber asumido su cargo, esto es únicamente una utilización política”, sostuvo Bellolio. “Lamentablemente, hay un grupo de esa oposición más radical que ha amedrentado a aquella oposición que es más moderada. Y yo estoy seguro que esa oposición más moderada lo que quiere hacer hoy día es votar por lo justo, y votar por lo justo es rechazar esta acusación infundada, sin ningún fundamento, y que, por supuesto, sería un grave retroceso frente a lo que los chilenos quieren y también frente a la democracia”, agregó el titular de la Segegob. Luego de la reunión, tanto el titular de Interior, como el propio Bellolio, junto al titular de la Segpres, Cristián Monckeberg, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones; emprendieron viaje a Valparaíso para acompañar a Pérez en el Hemiciclo. En tanto, la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se quedó en Santiago junto al Presidente Piñera. Al llegar al Congreso, Víctor Pérez dio unas breves palabras y manifestó que se sentía confiado de cara a la decisión que tomaría la Cámara. Así, a eso de las 10 de la mañana se dio inicio a la sesión en el Hemiciclo. El primero que tomó la palabra fue el diputado y jefe de bancada de la DC, Gabriel Asencio, uno de los firmantes de la acusación, quien argumentó en favor de la sanción para el titular de Interior e hizo un repaso del libelo acusatorio, compuesto por tres capítulos: el orden público y las medidas que se han adoptado en este sentido; el principio de igualdad ante la ley, debido a un tratamiento preferente con la movilización de los camioneros en comparación con otras movilizaciones sociales; y el ámbito de control jerárquico que le corresponde al secretario de Estado respecto del accionar de Carabineros de Chile. Este último punto se incluyó por el caso del menor que fue lanzado por un carabinero desde el Puente Pío Nono al lecho del río Mapocho el 2 de octubre pasado. “No queda lugar a dudas: el ministro no cauteló el orden público, dejó de ejecutar la ley. Su rol como funcionario de Gobierno está con la comunidad toda y no sólo con un sector de la población, a quien trató de forma preferente, atendió en La Moneda con alfombra roja y terminó entregándole importantes beneficios económicos, a costa del Estado”, sentenció el jefe de bancada DC, quien cerró su exposición insistiendo airadamente en que “no es un incidente menor tirar a un niño al río, ni disparar a jóvenes por manifestarse, ni golpear a las mujeres en la cabeza”. Habiendo resuelto que no se deduciría la cuestión previa, luego de la intervención de Asencio se dio la palabra a la defensa del ministro del Interior y Seguridad Pública, representada por el abogado Gabriel Zaliasnik. La defensa del secretario de Estado estuvo enfocada en dos puntos principales: en primer lugar, la disminución de las denuncias por violaciones a los DDHH desde junio, mes en que Pérez asumió la cartera de Interior; y en segundo, que el titular de Interior no tenía la obligación de aplicar la Ley de Seguridad del Estado en contra de los camioneros que se movilizaron. Al inicio de su intervención en la Cámara, Zaliasnik adelantó la estructura de su argumentación. “Criticaré la desprolijidad en la acusación, criticaré la oportunidad de la acusación y la falta de fundamento plausible de la misma, y haré presente, naturalmente, cómo nuevamente en esta Cámara se pretende evaluar el mérito, en definitiva, de decisiones políticas. Para luego entrar a argumentos de fondo, sustantivos, contundentes, duros, que deben llevar a esta Cámara a rechazar la admisibilidad de esta acusación”, propuso el abogado defensor de Víctor Pérez. Cabe recordar que hasta hace pocos días eran los abogados Mario Rojas y Alejandro Espinoza quienes defendían a ministro del Interior y Seguridad Pública, pero ambos fueron reemplazados luego de argumentar que, durante el Estado de Excepción, el mando de Carabineros recaía en el Ministerio de Defensa. En su reemplazo asumió la representación Dafne Guerra y Gabriel Zaliasnik, quien hace algunas semanas había defendido -y con éxito- al exministro Jaime Mañalich en la acusación presentada en su contra. Luego fue el turno del propio Víctor Pérez, quien hizo uso de la palabra para manifestar su opinión respecto de las acusaciones que se le imputaban. Primero el ministro se refirió a los disturbios en Curacautín, asegurando que “no hay ninguna foto de un comunero herido o golpeado”, aludiendo a la “acción de diálogo de Carabineros” en los hechos que se registraron tras la toma de los Municipios de Curacautín y Victoria. “La principal preocupación cuando se empezó a desarrollar este hecho, es que a ninguna de esas 40 personas les podía pasar nada, a pesar de que había una masa vociferante afuera y había un ambiente extraordinariamente violento“, sostuvo Pérez. “Podrán criticar, pero no tienen a nadie herido, a nadie dañado y a nadie muerto. Eso se evitó, y a tres o cuatro días de haber asumido el Ministerio del Interior”, agregó. Respecto del paro de los camioneros, hecho por el cual se le acusa de haber tenido un trato preferente en comparación con otras manifestaciones sociales, Pérez sostuvo que operó “de la manera más adecuada posible”. “No considero, creo que no hay fundamentos. Muchos parlamentarios de las bancadas de ustedes me ayudaron significativamente a destrabar el conflicto. Creo que ellos no debieron haber estado nunca si yo hubiera aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado. Cuando al sexto día se logra superar -el paro-, creo que en ese momento pensé que habíamos evitado un mal mayor, violencia y desabastecimiento“, indicó Pérez. “Tengo la absoluta tranquilidad, tranquilidad de consciencia, que ese momento que era duro, complejo, no grato, operé junto con todo el Ministerio del Interior y el gobierno de la manera más adecuada posible“, concluyó el secretario de Estado.

