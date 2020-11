c05967de60

Covid-19 Desacato y entorpecimiento: Solicitud del Minsal siembra dudas por manejo de la pandemia Argumentando imposibilidad de realización de una tarea que requiere dedicación exclusiva de funcionarios con las competencias para ello y bajo las medidas de seguridad necesarias, el ministro Paris pidió al Tribunal una prórroga de 42 días para cumplir con lo ordenado. Para Gonzalo Bacigalupe, experto en salubridad pública, esta solicitud buscaría "esconder o distorsionar la realidad" del manejo de la crisis sanitaria por parte del Gobierno. Claudia Carvajal G. Martes 3 de noviembre 2020 19:07 hrs.

La jornada del lunes y a través de un escrito de cuatro páginas presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el ministro de Salud, Enrique Paris, solicitó una ampliación del plazo entregado por el Tribunal para la entrega de los correos electrónicos requeridos por la fiscalía Centro Norte en el marco de la investigación por el manejo de la pandemia de COVID-19. El citado Juzgado había decretado que las comunicaciones debían ser puestas a disposición del órgano investigativo en el lapso de tres días, sin embargo, el secretario de Estado pidió 42 días argumentando el volumen de información a revisar y la forma en que ésta debe ser consultada, ya que involucra temas relativos a la seguridad nacional. En el texto, el secretario de Estado señala que la tarea “debe ser llevada a cabo por personal capacitado del Minsal y bajo estrictas medidas de seguridad, en una sala acondicionada e idónea que permita asegurar el éxito de esta”. Anteriormente al Minsal ya se le había negado uno de sus requerimientos cuando la Corte Suprema declarara improcedente la petición de la cartera de dejar sin efecto la forma en que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decidió se diera cumplimiento a la entrega de correos electrónicos, esto es que, bajo supervisión de la PDI y el fiscal, el Ministerio Público tenga en su poder una copia de todos los correos en calidad de “comunicaciones retenidas”, mientras que una segunda serie de correos electrónicos sería la escogida por el propio titular de Salud para entregar al órgano de investigación. Las reacciones no se hicieron esperar. Uno de los abogados querellantes, Ramón Sepúlveda que representa al alcalde Daniel Jadue, reaccionó a través de su cuenta de Twitter en la que aseguró nunca haber visto una situación parecida. Justicia le entrega un plazo de 3 días al Ministro de Salud para señalar los correos electrónicos que no se pueden entregar por seguridad nacional en la causa seguida por las muertes #COVID19. Ministro pide un plazo de 42 días. Sinceramente, nunca vi una situación parecida. pic.twitter.com/BgHwzvVEJw — Ramón Sepúlveda Castillo (@Ramonlsc) November 3, 2020 “Es impresentable el plazo que solicita el ministro, si efectivamente existen correos electrónicos que ponen en riesgo la seguridad nacional (…) me imagino que son comunicaciones que tienen identificadas, de lo contrario se estaría reconociendo que la oposición inicial a la diligencia de entrada y registro fue sin un sustento real. Esto además se pide luego de varios recursos rechazados, lo que a todas luces es un entorpecimiento a la labor del Ministerio Público” manifestó el profesional luego de conocer del requerimiento de la cartera liderada por Enrique Paris. Todo lo anterior se da en medio de otra resolución, esta vez de parte de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por el manejo de la pandemia, presidida por Jaime Mulet, que aprobó por 7 votos a favor y 4 en contra el informe que da por establecido que el Gobierno “descuidó la propagación de la pandemia” y responsabiliza directamente el ex ministro Mañalich por no haber tomado las medidas necesarias para frenar la expansión de ésta. Uno de los integrantes de la instancia, el diputado Víctor Torres, se refirió tanto a la labor de la comisión como a la solicitud de Enrique Paris a la Justicia en conversación con nuestro medio. “Cuando se observa el contundente informe que ha entregado la Comisión Investigadora en la que quedó evidenciada una serie de irregularidades que son responsabilidad de la administración del exministro Mañalich, nos parece que no se condice la actitud del actual ministro de Salud, Enrique Paris, respecto de no permitir el acceso a información relevante para la investigación y esclarecimiento de esos hechos”. Consultado sobre esta permanente conducta del Gobierno de dilatar el cumplimiento de las resoluciones judiciales aludiendo a motivos de seguridad nacional o de alta sensibilidad en los datos, el parlamentario aseguró que es fundamental avanzar en transparencia, especialmente en materias tan fundamentales como la salud pública. “Nosotros creemos y tenemos la convicción que se requiere transparentar toda esta información de manera que los chilenos y chilenas puedan saber cuáles fueron las instrucciones entregadas para poder manejar la pandemia y la información. Por eso creo que es necesario conminar al ministro Paris a que no se haga parte de esta decisión gubernamental de encubrir las acciones del ex ministro Mañalich y permitirle a Chile conocer prontamente el contenido de estos correos y facilitar la investigación del Ministerio Público”. Para el psicólogo y magíster en salud pública y global por la Universidad de Harvard, Gonzalo Bacigalupe, esta ampliación solicitada por el Ministerio de Salud implica un desacato a lo dispuesto por el Poder Judicial y responde a motivaciones de carácter político. “Es un desacato a la autoridad, él plantea que obedece a la autoridad, pero esto es un desacato a lo que le está diciendo la Corte Suprema. Llevamos mucho tiempo en este proceso y claramente la intención es esconder o distorsionar la realidad y creo que una situación de este tipo tiene un momento y mientras más pasa el tiempo la gente comienza a olvidar, tiene menos relevancia. Es importante saber lo que sucedió porque puede ayudar a definir si es que debe haber un cambio real de la estrategia, pero claramente, desde mi perspectiva, esta es una operación política para blindar al Presidente y al ex ministro Mañalich”. El investigador, que expuso largamente ante la Comisión Investigadora de los actos del Gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país, aseguró que esta nueva dilación de parte del Ministerio de Salud de entregar la información requerida da una muy mala señal a la ciudadanía en medio de una profunda crisis de credibilidad y legitimidad de las distintas instituciones. El especialista en salubridad criticó también la dualidad que ha mostrado el ministro Paris que públicamente aseguró su colaboración en el esclarecimiento de los hechos controvertidos, pero, por otro, pone trabas al momento de efectivamente, entregar esa colaboración. “Si en estos e- mails hay información que realmente prueba lo que creo todos sabemos, que hubo distorsión, que de alguna manera esto se manejó de una manera que no es legal y que eso tiene consecuencias en la vida de personas, entones ello tiene repercusión política muy grande para todos aquellos que han blindado y apoyado al exministro, incluido el ministro Paris que ha continuado una estrategia exactamente igual a la anterior. Ha sido una persona que ha apoyado la ejecución y gestión de Jaime Mañalich durante todo este tiempo”. El especialista fue especialmente crítico con el titular de Salud y su manejo de esta llamada meseta de contagios. “Con la falta de confianza que existe en general con las autoridades todavía no hay una auditoría independiente de cómo se recolectan los datos, todavía estamos ciegos y no sabemos cómo funciona la trazabilidad, no sabemos qué significa realmente que la positividad esté bajando y hay sospechas de la distorsión de esos datos. Sospechas que creo son bastante fundadas por la falta de auditoría y esto que hace el ministro de dilatar nuevamente la entrega de los correos no ayuda a la credibilidad de lo que él diga y enfrentados a un contagio que sigue siendo alto y un nivel de fallecimientos de alrededor de 370 personas a la semana y ante una expectativa cierta de una segunda ola. El asunto central no es que haya una segunda ola, sino que deberíamos prepararnos para que no suceda ese rebrote, especialmente porque ya sabemos cómo se previene, por lo tanto, es irresponsable decir que ese rebrote viene. No es aceptable tenerla, porque nunca hemos aplastado la primera”. Finalmente, el psicólogo reflexionó sobre lo que significa para la sociedad en el momento que vivimos una solicitud como la que elevó el ministro Paris. “La sensación de la población es que si estás en el poder tienes impunidad, que estás sobre la ley. Por otro lado, cada vez que lo entrevistan el ministro dice que respeta la ley y eso es algo a lo que los expertos llaman gaslighting, que es básicamente contar una realidad que no corresponde a lo que está sucediendo, lo que confunde a las personas. Eso genera mucha ira que puede explotar. Nuevamente están jugando con el descontento, porque no responden a la ley y son las autoridades las que deben tener un estándar ético más alto que el resto de la ciudadanía”. Según lo manifestado por el Ministerio de Salud, para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, se necesitarían al menos 10 abogados y cada uno debería revisar 4.900 correos electrónicos en una tarea que les llevaría al 28 días hábiles con dedicación exclusiva, lo que en la práctica resultaría imposible debido a que los funcionarios de la cartera se encuentran dedicados a la respuesta de las necesidades originadas por la pandemia en nuestro país.

