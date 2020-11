89eca36b53

Cultura Gremios de la Cultura piden renuncia de la ministra Consuelo Valdés: "No ha estado a la altura" Las críticas surgieron producto de una entrevista otorgada por la secretaria de Estado a CNN Chile. En dicha conversación, la jefa de la cartera de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se refirió al presupuesto 2021 del sector. "Un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos del país", dijo. Diario Uchile Martes 3 de noviembre 2020 15:22 hrs.

Este martes, distintos gremios de la cultura y las artes criticaron los dichos de la ministra de las Culturas, Consuelo Valdés, quien en entrevista con CNN Chile, se refirió al presupuesto 2021 para el sector. En la conversación, la secretaria de Estado señaló que lo ideal sería que la partida alcanzara un uno por ciento, sin embargo, sostuvo que “hay que ser realistas”. “Estos recursos no pertenecen al Ministerio ni al Estado, son recursos de todos los chilenos. Y un peso que se coloque en Cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos del país” , dijo. Ante ello, gremios como la Unión Nacional de Artistas (UNA) solicitaron la renuncia de la jefa de la cartera de las Culturas, indicando que sus palabras reflejan una desconexión respecto de las necesidades del sector. El músico y presidente de la organización, Mario Rojas, señaló que “sus expresiones son como colocar a la cultura en un plano inferior a las demás actividades de la sociedad” y que esto es “grave” si se piensa que el sector, desde el inicio de la pandemia, enfrenta una crisis compleja. “Luego de estudiar y recibir las opiniones de diferentes personas que conforman la Unión Nacional de Artistas, llegamos a la conclusión de que no había otra salida. Es muy difícil tratar de cambiar el criterio de la ministra, porque ha dejado ver una mirada muy profunda sobre nuestra actividad”, sostuvo el dirigente. “Incansablemente, ha repetido que el Ministerio no cuenta con recursos para solucionar problemas sociales, pero esto va más allá, porque denota una mirada que nos hace sentir que la ministra que nos representa piensa que somos un sector de menor importancia que otros ministerios”, puntualizó Rojas. El presidente de la UNA también indicó que detrás de esta decisión también están las críticas respecto del rol que ha jugado la secretaria de Estado ante la pandemia. De acuerdo a ello, sostuvo que ha develado “una mirada errática” sobre las demandas del sector y que frente a la crisis sanitaria se requiere una figura mucho más conectada con las inquietudes del gremio. “Vamos a comenzar un nuevo año y necesitamos a alguien que dé respuestas a las necesidades de los trabajadores culturales y a la cultura en general, porque la ministra no ha estado a la altura”, subrayó Jorge González, dirigente nacional de Asociación Nacional de trabajadores y trabajadoras del Patrimonio (ANATRAP), también se refirió a los dichos de la ministra, comentando que la situación es “impresentable” e “incomprensible”. “Hay personas que pueden pensar que un peso en cultura es sacar un peso en otro ámbito del quehacer nacional, sin embargo, esa persona no puede ser la ministra de Culturas. Por tal motivo, sin duda alguna, creemos que la ministra debiera repensar y dar un paso al costado del Ministerio. Alguien que opina de la manera en que opinó la ministra, no puede estar a cargo del Ministerio de las Culturas. Esas opiniones son incompatibles con el ejercicio del cargo”, expresó el dirigente. Por su parte, Eduardo Luna, dramaturgo y coordinador de las compañías teatrales chilenas en Red, señaló que los dichos de la ministra de las Culturas reflejan una “desvinculación” en términos de los procesos que como sociedad estamos viviendo. “Que la ministra declare que un peso que se invierte en cultura deja de cubrir otras necesidades es no entender que somos un sector productivo y que aportamos al producto interno bruto del país. Es no entender el beneficio que las artes y los distintos contenidos artísticos y culturales le han otorgado a la sustentabilidad de nuestra ciudadanía. No se condice con lo que efectivamente es la cultura para un país”, dijo el dirigente. “Son dichos muy desafortunados que le hacen un flaco favor no solo al sector de las artes, sino que al país completo. Hay un sector de la ciudadanía para los que los artistas se ven como un bien menor y desde los distintos sectores hemos impulsado un trabajo para que esa idea se erradique. Es primordial entender que la cultura debe estar en el corazón de la ciudadanía, debe estar incluso en nuestra nueva Constitución como un derecho garantizado”, añadió Luna. Esta no es la primera vez que los artistas critican el rol que ha jugado el Ministerio de las Culturas de cara a la crisis que ha impactado al sector. Sin embargo, hoy el panorama se vuelve más complejo producto del debate sobre el presupuesto 2021. Aquí, las organizaciones señalaron que es importante que la partida de cultura alcance un uno por ciento, lo que podría activar el ecosistema cultural. No obstante, las declaraciones de la ministra vuelven a dividir al gremio, que ya había cuestionado la postura de las autoridades, bajándose incluso de las mesas de trabajo formuladas durante el primer semestre para hacer frente al complejo momento que viven los trabajadores de las artes y la cultura.

