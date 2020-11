997bb30d3a

741ad8b709

Política Tiene mérito pero no fecha: Oposición se enreda en una censura a la Mesa de la Cámara En un enredo se transformó la presentación de la moción de censura por parte del Partido Radical contra la testera de la Cámara. Aunque los jefes de bancada este miércoles se alinearon y aclararon que existen motivos suficientes para llevarla a cabo, ninguno expresó una fecha concreta de presentación. Claudia Carvajal G. Miércoles 4 de noviembre 2020 18:35 hrs.

Fue más noticia que la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ahora renunciado ministro del Interior Víctor Pérez. La presentación de una moción de censura contra la mesa directiva de la Cámara de Diputados integrada por Diego Paulsen (RN) como presidente, Francisco Undurraga (Evópoli) como vicepresidente y Rodrigo González (PPD) como segundo vicepresidente por no haber permitido el voto telemático de dos diputados que estuvieron en una sesión de forma presencial, pero posteriormente debieron retirarse y votar remotamente en la sesión del pasado 15 de octubre en el proyecto de ley sobre Educación Sexual Infantil Integral y que afectó a Camila Vallejo (PC) Cristóbal Urruticoechea (RN). El jefe de bancada del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, fue quien firmó la moción de censura y también él, a primera hora de la mañana de este miércoles, a través de una comunicación escrita al Secretario de la Corporación, retiró la misma luego de que los otros jefes de bancada alegaran falta de acuerdo y coordinación para llevar adelante la acción tendiente a cambiar la testera de la Cámara Baja. En conversación con nuestro medio, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Daniel Verdessi explicó que lo sucedido el martes por la tarde luego de la votación de la acusación constitucional contra Víctor Pérez . “En relación a la petición de censura de la mesa presentada por el Partido Radical, la DC junto a las bancadas de oposición pedimos a Alexis Sepúlveda que retire la misma para evaluar una mejor oportunidad después de que lleguemos a un acuerdo en el que se defina mesas, comisiones etcétera y no mezclar esta petición con el tema de la acusación constitucional, porque eso fue materia de ningún acuerdo previo. De todas maneras, valoramos la respuesta del Partido Radical que inmediatamente retiró la censura para una mejor coordinación en el futuro”. Por su parte, la diputada Marcela Hernando fue la mandatada por el Partido Radical para entregar el documento solicitando la censura y también para explicar lo sucedido a posteriori. En conversación con nuestro medio, la parlamentaria del Distrito N° 3 aseguró que su partido no volverá a pedir la censura, aunque la apoyarán cuando sea el momento. “El jefe de bancada, que es el único que puede presentar una moción de censura ya la retiró, y en ese contexto como partido no estamos disponibles para presentarla de nuevo. Nos pidieron que lo hiciéramos en representación de la oposición y así fue, por lo que si se presenta de nuevo tendrá que ser otros quienes lo hagan, y nosotros apoyaremos cuando eso suceda”. “Estoy convencida de que a la mesa hay que censurarla porque tanto el presidente como el primer vicepresidente llamaron a votar por el rechazo, por lo tanto, esa es la representación que tienen: el 20 por ciento de la ciudadanía. En ese contexto ellos priorizan en conjunto con el Ejecutivo proyectos que no son los más importantes para la ciudadanía, nosotros estamos preocupados de cómo participan los independientes en las próximas elecciones y ese no es un tema que le inquiete al Ejecutivo. Lo mismo pasa con el segundo retiro de 10 por ciento de los fondos de capitalización individual que también es un tema que le importa a la ciudadanía, pero lamentablemente la mayoría de la Cámara, que es la oposición, no se ve expresada en las acciones de la mesa”. Consultada respecto de la razón argumentada inicialmente que dice relación con el reclamo técnico de impedir la votación a dos parlamentarios, la diputada Hernando aseveró que la censura puede pedirse en cualquier momento pues las razones son múltiples y que lo sucedido el 15 de octubre pasado simplemente desencadenó el llevar adelante la moción. “Desde hace tres semanas estaba decidido que se presentaría, pero el momento exacto no estaba definido pues algunas bancadas habían pedido que dejáramos pasar la acusación constitucional al ex ministro Pérez”, dijo la legisladora. En cuanto a las críticas dentro de la misma oposición por la forma en que se llevó adelante el trámite, la parlamentaria optó por no dar mayor relevancia a ello y bajar el perfil de la polémica. “Críticas habrá siempre y ante las cámaras y micrófonos se expresan probablemente interese más personalistas, pero como Partido Radical hemos sido un instrumento para la oposición y vamos a contribuir siempre que podamos a la unión de la oposición. No vamos a estar aumentando las diferencias que podamos tener”. La diputada Hernando, finalmente, se refirió a la idea de la oposición de seguir adelante con una censura para lograr cambiar la testera de la Cámara Baja. ” Necesitamos una mesa que pueda priorizar las cosas que a la gente le importan, que ponga por delante los intereses ciudadanos que se van a expresar a través de la votación popular en abril del próximo año”. En ese mismo sentido se expresó la diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Camila Vallejo, quien en un breve punto de prensa aseguró que está convencida que la mesa debe ser censurada debido a las arbitrariedades y actitud reprochable que ha demostrado, particularmente durante la discusión del proyecto de Educación Sexual Integral para Niños y Niñas. “Más allá que yo haya sido una de las afectadas, hay un problema político ético detrás de esto y por eso muchos de nosotros tenemos la convicción de que una censura de ese tipo tiene mérito. Otra discusión es en qué momento se presenta y entiendo que hay distintas opiniones las que se respetan y entienden, por ello el diputado que la presentó, luego retiró la censura a propósito de tener un entendimiento más acabado con el conjunto de la oposición a propósito del mejor momento político. Mi opinión es que nunca está el mejor momento, pero si ellos consideran que existe uno para presentarlo, bienvenido sea”. En cuanto a la unidad de la oposición y la descoordinación que evidenció este sector con la presentación de la censura, la diputada comunista aseguró que independientemente de la oportunidad el oficialismo habría acusado de intereses mezquinos. “Quienes tratan de defender la mesa siempre encontraran razones para hacerlo, pero esta actitud no es muy defendible y lo saben. Hoy nos vamos a centrar en lo que se está legislando, porque nos interesa que se apruebe el segundo retiro del 10% y también concentrarnos en que la acusación constitucional avance en el Senado. En eso trabajamos todos y todas como oposición”. Finalmente, requerida por fechas para zanjar el asunto de la censura de la mesa, la parlamentaria reiteró que no hay un momento perfecto y criticó el aprovechamiento político del oficialismo de la situación ocurrida el martes en la Sala. “Fue muy evidente que el Gobierno y el oficialismo en general trataron de desacreditar la acusación constitucional y su mérito jurídico y político mezclándolo con la censura. Eso generó un escenario complicado porque no tenían nada que ver una cosa con la otra, son herramientas que los parlamentarios tenemos y que corren por distintos carriles y cada uno por su propio mérito, sin embargo, se instaló esta idea por parte del oficialismo para desprenderse de sus responsabilidades políticas respecto del actuar del Gobierno, particularmente del Ministro del Interior que terminó renunciando”. “Insisto, una censura tiene todo el mérito a propósito de los acontecimientos que vivimos y si no se hizo el martes, habrá que conversar si hay otro momento oportuno”, concluyó la legisladora. Así las cosas, no queda claro cuál es el destino de esta fallida censura y si la oposición insistirá en ella en lo que queda de ejercicio parlamentario 2020 o definitivamente se enfocará en sacar adelante los proyectos de ley con mayor divergencia con el oficialismo y, especialmente, en la Ley de Presupuestos como instrumento para dar cierta unidad al fragmentado sector.

