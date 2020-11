b87a85f445

c2dad0d16a

Nacional Con devolución voluntaria y sujeto a impuestos: Comisión de Constitución despacha segundo retiro de fondos previsionales La iniciativa de la oposición parece no será del todo similar a lo que fue el primer retiro del 10 por ciento. En el caso de los montos retirados que constituyan renta se exceptuará a quienes tributen menos de 2,5 millones de pesos mensual, siempre que el monto de retiro sea superior a 35 UF. Diario Uchile Jueves 5 de noviembre 2020 20:12 hrs. Compartir

Aunque la idea de la oposición era sacar adelante el proyecto de ley para un segundo retiro de fondos con las condiciones similares aplicadas hace solo algunos meses, este jueves se impusieron algunas de las indicaciones ingresadas por parlamentarios de Chile Vamos. Una de las primeras indicaciones aprobadas durante esta jornada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dice relación con que las personas que accedan a este beneficio de forma voluntaria, de la misma manera puedan devolver el monto retirado a través de una cotización del 5 por ciento mensual, y que además se podrá suspender o discontinuar. Dicho artículo sugerido por el diputado UDI, Jorge Alessandri, recibió la venia de 12 de las y los integrantes de la comisión mencionada, y solo una abstención que correspondió a la diputada frenteamplista Gael Yeomans. Al respecto, la diputada humanista, Pamela Jiles, aseguró que dicho artículo era incompatible con la indicación aprobada en la sesión del miércoles. “Cualquier discusión respecto de reintegro obligatorio ya quedó fuera en esta discusión, está demás puesto que lo que aprobamos ayer lo hace incompatible”, aseveró. No obstante, para el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, si las condiciones económicas del país ya no son las mismas con las que se aprobó el primer retiro previsional, esta vez sí debería existir la posibilidad de que dicho retiro se reintegrado voluntariamente. “En el primer retiro, que fue rápido, a la vena, había un 15 por ciento de Imacec negativo, en ese tiempo el Gobierno llegó atrasado en las medidas, pero hoy ya estamos desconfinados en gran par del país, el Imacec es distinto, creo que para no afectar la propia jubilación a futuro es un deber poder devolver estos recursos, pero cómo se devuelven. Tiene que haber una diferenciación entre quienes ganan poco y los que ganan más”, indicó. Com. de Constitución aprueba que fondos retirados constituyan renta, con la excepción de aquellas personas que tributen en los primeros tres tramos de la ley de impuesto a la renta (menor a 2,5 millones mensuales) y siempre que el monto de retiro sea superior a 35 UF. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 5, 2020 Asimismo, otra de las indicaciones aprobadas en el proyecto plantea que los fondos retirados esta vez constituyan renta. De esta norma, además, se exceptúa a aquellas personas que tributen en los primeros tres tramos de la ley de impuesto a la renta (menor a 2,5 millones mensuales) y siempre que el monto de retiro sea superior a 35 UF. Sobre esto, la diputada del Frente Regionalista Verde Social e invitada a participar en esta comisión, Alejandra Sepúlveda, criticó lo planteado por Chile Vamos y que, según dijo, iría en la línea contraria de lo que la ciudadanía espera para este segundo retiro de fondos. “Creo que no corresponde, y si bien yo no voto en esta comisión, les pediría que voten en contra porque va a complicar, la gente no lo va a entender, y lo único que quieren es que se repita de la misma forma el sistema con esto. A lo mejor de la voluntariedad en incorporar una posibilidad de restituir, pero absolutamente voluntario y ese tipo de cosas, pero creo que no es conveniente para lo que espera el país y con la urgencia que se espera”, manifestó. Por supuesto, hubo algunas indicaciones oficialistas que no prosperaron en la jornada. Una de ellas, por ejemplo, pretendía que las personas que pudieran acceder al beneficio del retiro primero hayan agotado todos los otros beneficios otorgados por el Estado en materia económica. Sobre esto, el diputado socialista, Leonardo Soto, reiteró que “este segundo retiro no debe tener restricciones y hoy día lo que estamos viendo en estas indicaciones, son solo exclusiones, solo restricciones, solo reducciones al beneficio que estamos estableciendo”. “Aquí se nos dice que para poder postular al retiro, los trabajadores deben haber hecho uso en su totalidad de los beneficios de la ley de proyección al empleo, o sea tiene que haber agotado todos sus fondos en el tiempo, como si el que estuviera recibiendo los beneficios estuviera con holgura”, agregó. Hay que recordar también que otra de las indicaciones que no fue aprobada solicitaba que las AFP enviaran un correo indicando cuales son las proyecciones en las que se vería afectada la futura pensión de las personas que solicitasen el retiro. En tanto, se aprobó que las autoridades incorporen en su declaración de intereses y patrimonio la información respecto del primer retiro de fondos previsionales y de este segundo retiro si lo solicitan. Con el articulado discutido y votado, el proyecto fue despachado al pleno de la Cámara de Diputados. La votación en dicha instancia será la próxima semana y necesitará un quorum de 3/5 para poder ser aprobada.

Aunque la idea de la oposición era sacar adelante el proyecto de ley para un segundo retiro de fondos con las condiciones similares aplicadas hace solo algunos meses, este jueves se impusieron algunas de las indicaciones ingresadas por parlamentarios de Chile Vamos. Una de las primeras indicaciones aprobadas durante esta jornada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados dice relación con que las personas que accedan a este beneficio de forma voluntaria, de la misma manera puedan devolver el monto retirado a través de una cotización del 5 por ciento mensual, y que además se podrá suspender o discontinuar. Dicho artículo sugerido por el diputado UDI, Jorge Alessandri, recibió la venia de 12 de las y los integrantes de la comisión mencionada, y solo una abstención que correspondió a la diputada frenteamplista Gael Yeomans. Al respecto, la diputada humanista, Pamela Jiles, aseguró que dicho artículo era incompatible con la indicación aprobada en la sesión del miércoles. “Cualquier discusión respecto de reintegro obligatorio ya quedó fuera en esta discusión, está demás puesto que lo que aprobamos ayer lo hace incompatible”, aseveró. No obstante, para el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, si las condiciones económicas del país ya no son las mismas con las que se aprobó el primer retiro previsional, esta vez sí debería existir la posibilidad de que dicho retiro se reintegrado voluntariamente. “En el primer retiro, que fue rápido, a la vena, había un 15 por ciento de Imacec negativo, en ese tiempo el Gobierno llegó atrasado en las medidas, pero hoy ya estamos desconfinados en gran par del país, el Imacec es distinto, creo que para no afectar la propia jubilación a futuro es un deber poder devolver estos recursos, pero cómo se devuelven. Tiene que haber una diferenciación entre quienes ganan poco y los que ganan más”, indicó. Com. de Constitución aprueba que fondos retirados constituyan renta, con la excepción de aquellas personas que tributen en los primeros tres tramos de la ley de impuesto a la renta (menor a 2,5 millones mensuales) y siempre que el monto de retiro sea superior a 35 UF. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 5, 2020 Asimismo, otra de las indicaciones aprobadas en el proyecto plantea que los fondos retirados esta vez constituyan renta. De esta norma, además, se exceptúa a aquellas personas que tributen en los primeros tres tramos de la ley de impuesto a la renta (menor a 2,5 millones mensuales) y siempre que el monto de retiro sea superior a 35 UF. Sobre esto, la diputada del Frente Regionalista Verde Social e invitada a participar en esta comisión, Alejandra Sepúlveda, criticó lo planteado por Chile Vamos y que, según dijo, iría en la línea contraria de lo que la ciudadanía espera para este segundo retiro de fondos. “Creo que no corresponde, y si bien yo no voto en esta comisión, les pediría que voten en contra porque va a complicar, la gente no lo va a entender, y lo único que quieren es que se repita de la misma forma el sistema con esto. A lo mejor de la voluntariedad en incorporar una posibilidad de restituir, pero absolutamente voluntario y ese tipo de cosas, pero creo que no es conveniente para lo que espera el país y con la urgencia que se espera”, manifestó. Por supuesto, hubo algunas indicaciones oficialistas que no prosperaron en la jornada. Una de ellas, por ejemplo, pretendía que las personas que pudieran acceder al beneficio del retiro primero hayan agotado todos los otros beneficios otorgados por el Estado en materia económica. Sobre esto, el diputado socialista, Leonardo Soto, reiteró que “este segundo retiro no debe tener restricciones y hoy día lo que estamos viendo en estas indicaciones, son solo exclusiones, solo restricciones, solo reducciones al beneficio que estamos estableciendo”. “Aquí se nos dice que para poder postular al retiro, los trabajadores deben haber hecho uso en su totalidad de los beneficios de la ley de proyección al empleo, o sea tiene que haber agotado todos sus fondos en el tiempo, como si el que estuviera recibiendo los beneficios estuviera con holgura”, agregó. Hay que recordar también que otra de las indicaciones que no fue aprobada solicitaba que las AFP enviaran un correo indicando cuales son las proyecciones en las que se vería afectada la futura pensión de las personas que solicitasen el retiro. En tanto, se aprobó que las autoridades incorporen en su declaración de intereses y patrimonio la información respecto del primer retiro de fondos previsionales y de este segundo retiro si lo solicitan. Con el articulado discutido y votado, el proyecto fue despachado al pleno de la Cámara de Diputados. La votación en dicha instancia será la próxima semana y necesitará un quorum de 3/5 para poder ser aprobada.