Donald Trump insiste en un fraude electoral ad portas de conocerse el resultado de Nevada

La tensión sigue dominando en Estados Unidos. Ya van tres día en la incertidumbre y aun no se sabe quién será el próximo mandatario de la potencia global, si el candidato demócrata Joe Biden, o el actual jefe de Estado, Donald Trump.

Eso si, entre ambos, es Biden quien está más cerca de llegar a la Casa Blanca, pues solo le basta triunfar en el estado de Nevada para convertirse en el presidente norteamericano.

Ante esto, el actual presidente Donald Trump ha seguido insistiendo en un presunto fraude.

“Todos los Estados recientemente reclamados por Biden serán revisados legalmente por nosotros por fraude electoral y fraude electoral estatal. Muchas pruebas, solo consulte los medios. ¡GANAREMOS! America First!”, escribió Trump en su cuenta Twitter.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof – just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020