Nacional Pensiones Política Diputada Alejandra Sepúlveda: "Espero que el Gobierno no lleve el segundo retiro del 10% al TC" La diputada del FRVS manifestó su esperanza de que los anuncios del Ejecutivo de llevar la iniciativa en caso de ser aprobada al TC, quede sólo en las amenazas, y llamó a que la aprobación del proyecto sea realizado por una contundente mayoría. Diario Uchile Viernes 6 de noviembre 2020 15:27 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del Frente Regionalista Verde Social (FRVS) Alejandra Sepúlveda, se refirió a la tramitación del proyecto de ley que faculta a los cotizantes de AFP a hacer un segundo retiro del 10 por ciento de sus ahorros. La parlamentaria calificó como un buen día el de ayer jueves cuando la Comisión de Constitución de la Cámara despachó a la Sala el proyecto de ley para su vista, y destacó que muchas de las indicaciones presentadas por parlamentarios oficialistas hayan sido rechazadas, como el requisito de la disminución de la renta para poder acceder al retiro de fondos, los que la diputada consideró que era imponer una “letra chica” al proyecto. “Como también algo que nos preocupó y que no se sabe mucho, que tiene que ver con una indicación, que también se rechazó afortunadamente, que espero que no la vuelvan a reiterar en Sala, que tiene que ver con aquellas personas que retiran no van a poder acceder al Pilar Solidario, cosa que me parecía de una aberración tremenda”. Alejandra Sepúlveda hizo énfasis además en los aspectos que hasta ahora, contiene la iniciativa como es la obligación de tributación del potencial retiro que deberán las rentas sobre los 2 millones 500 mil pesos, y el reintegro voluntario a los fondos de pensiones. Respecto del futuro inmediato de la tramitación del proyecto, la diputada del FRVS manifestó su preocupación por la posible demora que este pueda tener ya que su revisión en Sala se podría hacer recién el 18 de noviembre, por lo que están solicitando al presidente de la Cámara una sesión especial para abordar la iniciativa, y despacharla al Senado lo antes posible, con una aprobación incluso más alta que la anterior. “La idea es, ojalá, que el presidente de la Cámara de Diputados, pueda mandar a realizar una sesión especial para ver este tema exclusiva y ahí poder despacharlo al Senado, y yo espero que los votos estén, porque recordemos que en el primer retiro todo era política del terror, desde las AFP, desde el propio gobierno, y eso no ocurrió. Incluso más, justo el día después, un importante banco de la plaza dice “esto puede tener una repercusión positiva, y así fue”. Sobre los dichos de las autoridades de llevar al Tribunal Constitucional esta ley, en caso de ser aprobada, la diputada Sepúlveda espera que sólo sean amenazas sin fundamento real de parte del Ejecutivo, por lo mismo espera que el respaldo a la iniciativa sea contundente para así quitar sustento a estas pretensiones: “Yo espero que también ocurra lo mismo en este segundo retiro, y que el gobierno desista de esta idea de llevarnos al Tribunal Constitucional”. La parlamentaria señaló que el problema de fondo es la pérdida de recursos que ha debido enfrentar la población producto de la crisis generada por la pandemia, y que son las platas de las propias personas las que han debido ser destinadas a paliar la situación y no las transferencias del Estado. “Cada vez que el gobierno ha creado un instrumento, la cobertura, la focalización es muy baja y eso nos complica porque, al final no están llegando los recursos del Estado, a las personas que lo necesitan, y eso fue que el acierto del primer retiro del 10 por ciento, la universalidad que tenía y además lo fácil de implementar desde el punto de vista de lo que la ciudadanía veía”. Respecto de la petición de información de quiénes pidieron el primer 10 por ciento, por parte del Ministerio de Hacienda, en primer término la diputada Sepúlveda criticó que con el ministro Ignacio Briones no es posible dialogar, de hecho aseguró que hace más de seis meses que solicitaron una reunión con él y no han obtenido respuesta. La parlamentaria sostuvo que si bien el secretario de Estado tiene las atribuciones legales para pedir estos datos, esto colisiona con las leyes que protegen los datos personales de los contribuyentes, e hizo un llamado a las autoridades a ser más criteriosas. “El problema es que esto está en el escritorio del ministro, no sabemos qué es lo que puede ocurrir, son datos sensibles, son datos que son personalísimos, las personas no han autorizado a usar estos datos, pero además hay otro hecho porque tú lo ves con este bono de 500 mil pesos para la clase media, y en los funcionarios públicos hay una suerte de caza de brujas, entonces frente a esto las personas están diciendo que quieren resguardar sus datos personales”. Finalmente, Alejandra Sepúlveda se refirió una posible agudización de la pandemia en el mediano plazo, señaló que el gobierno debe ser cauto en su entusiasmo con el manejo de la crisis, y que aún hay un margen de acción, sobre todo a nivel económico considerando que la mayor parte de los recursos para enfrentarla han salido del bolsillo de los trabajadores.

