Cultura Ojo con el Arte explora la desconocida faceta de Nemesio Antúnez como actor de cine En La expropiación, película de 1971 no estrenada en Chile y bajo la dirección de Raúl Ruiz, asumió su primer rol no profesional. Allì fue compañero de reparto de la actriz Delfina Guzmán. Diario Uchile Viernes 6 de noviembre 2020 9:51 hrs.

Nemesio Antúnez respiraba arte. Su vínculo afectivo con todas las expresiones artísticas es fascinante y sorprendente, y el séptimo arte no escapa a la inquietud del artista. En una de sus facetas menos conocidas, Nemesio fue también actor de cine y asumió roles bajo la dirección de connotados directores como Raúl Ruiz o el franco-griego Costa-Gavras. “Gocé mucho como actor. Parece que tenía pasta. No sé. El hecho es que me daban un rol, y yo lo hacía. Lo pasé muy bien filmando”, recordaba Antúnez en 1995, en el libro Conversaciones con Nemesio Antúnez, de la periodista Patricia Verdugo. Sus dos primeras incursiones en la pantalla grande fueron dirigidas por Raúl Ruiz: La expropiación (1971), donde compartió escenario con Delfina Guzmán, y Realismo socialista (1972), producciones que no alcanzaron a ser estrenadas en Chile. “Nemesio siempre expresó que le fue muy cómodo trabajar junto a Ruiz, dado el carácter experimental de su trabajo cinematográfico. No existía un guion o ensayo predeterminado, tampoco intervención del director. Precisamente ese estilo libre era lo que cautivaba al artista. En alguna oportunidad, Antúnez expresó que le hubiese gustado interpretar a Lautaro. Lamentablemente no fue posible”, relata Olivia Guasch, nieta del artista. La asombrosa conexión de Nemesio con el cine y sus participaciones en esas cintas serán parte del próximo episodio del nuevo Ojo con el Arte, coproducción de la Fundación Nemesio Antúnez y el Ministerio de las Culturas que se transmitirá el sábado 7 de noviembre desde las 19:00 horas a través del canal de YouTube del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bajo la conducción de Olivia Guasch, Guillermina Antúnez –hija menor del artista- y Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, participará la investigadora de cine y profesora Alicia Vega, gran promotora de la apreciación cinematográfica chilena como método de transformación social y autora del documental Las Callampas, que relata el origen de la población La Victoria. También estará la directora de la Cineteca Nacional, Mónica Villarroel, y el creador de CineChile, Marcelo Morales. La producción fílmica franco-italiana Estado de sitio, del director de cine franco griego Costa-Gavras, (filmada íntegramente en Chile, en 1972), protagonizada por el reconocido actor y cantautor francés, Yves Montand, también tuvo a Nemesio como actor, asumiendo el rol del presidente uruguayo Jorge Pacheco Areco, quien debía reducir la acción del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una guerrilla urbana de izquierda nacida a mediados de los ’60. Olivia Guash rememora que Antúnez, durante el exilio en Londres, también participó en la producción Génesis, convocado por Juan Carlos Altamirano, hijo de Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista. “Su participación fue muy lúdica, muy experimental. En la película se incluyeron varias de sus pinturas e incluso hay una escena donde Nemesio sale como dentro de una de sus obras, acompañada de música de Pink Floyd”, relata. La Fundación Nemesio Antúnez posee valiosos archivos que dan cuenta de esta faceta más desconocida del artista donde destaca su personalidad comprometida, activa y entusiasta y que le facilitó incursionar en el séptimo arte de manera fructífera en todas las producciones de las que se hizo parte. El programa permitirá ver algunas de esas imágenes, inéditas para la mayoría de los chilenos. Una gran oportunidad para conocer al Nemesio actor. Concurso audiovisual para niñas y niños Una de las secciones más promocionadas por Nemesio Antúnez en su programa era “Recreo”, tan característica por el anuncio con el sonido del cencerro, con el propósito de estimular a niñas y niños a desarrollar su creatividad. Es por ello que, siguiendo con el legado del artista, el Consejo de Monumentos Nacionales junto a la Fundación Nemesio Antúnez invita a participar del concurso que esta vez convoca a niñas y niños entre 6 y 15 años, a enviar un video con un minuto de duración (técnica y temática libre) que sea creado íntegramente por ellos. Separado en dos categorías, de 6 a 9 y de 10 a 15 años, niñas y niños deben enviar su producción audiovisual de un minuto de duración, con técnica y temática libre, al correo ojoconelarte2020@gmail.com. Los trabajos se recibirán hasta el 2 de noviembre hasta las 23.50 horas. Los afortunados podrán ganar una cámara de acción (un premio por categoría), para seguir desarrollando sus inquietudes fílmico-artísticas. El jurado está compuesto por Guillermina Antúnez, representando a la Fundación Nemesio Antúnez; Marcelo Morales, creador de CineChile.cl, y Eduardo Alvarado, profesional del Consejo de Monumentos Nacionales. El nombre de los ganadores se publicará el 7 de noviembre, a las 19 horas a través de las cuentas del Consejo de Monumentos Nacionales y Fundación Nemesio Antúnez. Las bases del concurso están publicadas aquí.

