El demócrata Joe Biden se transforma en el 46° Presidente de Estados Unidos

Después de días de conteo de votos, Joe Biden ha derrotado a Donald Trump y es declarado el 46° presidente de Estados Unidos. El triunfo en Pensilvania convierten al que fuera vicepresidente de Barack Obama en el próximo líder de este país. Según medios estadounidenses, Biden logró 273 votos electorales así sobrepasando el número necesario de 270. Trump se mantiene en 214.

El resultado se definió voto a voto, con diferencias de unos pocos miles a favor del demócrata en estados clave. La victoria de Biden estuvo en las papeletas por correo, que este año fueron récord debido a las restricciones de movimiento por la pandemia. Esos votos demorados fueron en su mayor parte a Biden y terminaron por inclinar la balanza.

Todavía se han de definir varios estados en los que no hay una proyección clara: Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Georgia. Los dos primeros la tendencia se proyecta para los demócratas, el tercero para Trump y Georgia para Biden pero el poco margen de diferencia llevará a este estado recontar los votos.

Los resultados de Alaska tampoco se conocen, pero es prácticamente seguro que sus tres votos electorales serán para Trump.

A través de su cuenta de Twitter, el nuevo presidente electo de Estados Unidos expresó que es un honor que lo hayan escogido. “América, me honran que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, los que votaron por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí”.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020