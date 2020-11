860ad0727f

6e2ce6849c

Covid-19 Pensiones Parlamentarios oficialistas se desmarcan de ministro Briones mientras crece respaldo a segundo retiro del 10% Desde el oficialismo al Frente Amplio, pasando por la Democracia Cristiana y el PPD, la iniciativa de un nuevo giro desde las cuentas individuales va pavimentando su salida de la Cámara de Diputados para avanzar a su siguiente trámite constitucional. Claudia Carvajal G. Lunes 9 de noviembre 2020 20:12 hrs. Compartir

Este martes la Cámara de Diputados revisará y votará el proyecto de ley que permite un segundo retiro de los fondos de capitalización individual. El jueves recién pasado, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en particular la moción que habilita a que las personas puedan optar a este nuevo retiro, el que tendría el carácter de universal, con los mismos montos del primero, pero esta vez, en una sola cuota. Esta mañana, en conversación con Radioanálisis el sociólogo de Fundación SOL, Benjamin Sáez analizó el contexto socioeconómico en que se da este eventual segundo retiro y criticó que nuevamente sean los propios trabajadores los que deben enfrentar la presión de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. El investigador entregó los datos de gastos de parte del Estado para ayudar a las personas a paliar la crisis económica provocada por la pandemia. “Si vemos lo que el Estado ha gastado hasta septiembre de este año, tenemos una cifra que es inferior a los 88 mil pesos por persona, es decir, menos de 22 mil pesos al mes entre abril y julio, en los momentos más duros de la crisis”. Es en ese contexto que la idea de un segundo retiro viene a representar un alivio para los endeudados bolsillos de los chilenos que han visto aumentar sus deudas sin mayores expectativas de un mejoramiento de las condiciones económicas, toda vez que la pandemia sigue estando presente en nuestro país con números que superan los mil contagiados diarios y, según señala Sáez, ante la inacción o la ausencia de transferencias directas no es posible subsistir sin tocar esos ahorros que están proyectados para pensiones futuras. “Con este segundo retiro no se va a acabar la situación económica adversa y la crisis que estamos enfrentando, por lo tanto hay que tener alguna política de mediano plazo que no sea desahorrar fondos que los trabajadores con esfuerzo han ido reuniendo”, reiteró el sociólogo. La idea de que las personas nuevamente puedan echar manos a sus propios ahorros provino de los diputados Pamela Jiles y Karim Bianchi y, en el mismo oficialismo ha ido cobrando fuerza aunque con ciertas reticencias respecto de la universalidad de la propuesta. El Gobierno además ha manifestado su intención de pedir un pronunciamiento al Tribunal Constitucional sobre la materia y el miércoles anunciaron la reserva correspondiente a través del ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monckeberg, en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara. Diputados de Renovación Nacional han instado al Ejecutivo a no insistir en discutir la constitucionalidad del proyecto y enfocarse en las necesidades de la población. Según señaló el diputado Camilo Morán, quien anunció este lunes su voto favorable, es necesario analizar esta iniciativa con un criterio de realidad y poniendo como norte el resolver las necesidades de la gente. “Mi voto está. A partir de ahora vamos a trabajar para que la medida sea transversal y tenga un apoyo mayoritario en Chile Vamos” señaló el parlamentario a través de un video colgado en su cuenta de Twitter. “Admito que la opción no me gusta, no es lo mejor, pero se trata de un voto humanitario. Por más que digamos que las condiciones van a mejorar, eso se ve bonito en una planilla excel, pero no en la realidad de la gente. En el trámite ha faltado mayor compromiso de parte del ministro de Hacienda que a punta de torpezas solo ha logrado que aumente el apoyo al retiro. Si esto se aprueba, el Gobierno no debería llevarlo al Tribunal Constitucional, hay que poner los esfuerzos en que el retiro sea eficiente”, señaló el legislador. También desde el Frente Amplio se han manifestado respecto de la votación del segundo retiro y, pese a que consideran que esta no es la medida ideal, adelantaron su disponibilidad en favor de legislar este segundo retiro de los fondos administrados por las AFP. Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática también apuntó sus críticas a la actitud del ministro Briones que, junto a su partido Evópoli, ha intentado desde el inicio bloquear esta moción parlamentaria. “Encontrarse con un ministro que niega un nuevo ingreso familiar de emergencia mientras continuamos sufriendo las mayores cifras de desempleo en nuestro país es lisa y llanamente insoportable e inaceptable para la ciudadanía. Es por eso que medidas de segundo orden, que no son lo que nos hubiera gustado generar, como este segundo retiro, cobran más sentido que nunca. La gente sigue sin saber si va a llegar a fin de mes, por tanto, es un acto de humanidad y empatía aprobar el retiro del diez por ciento y confío en que la presión de la gente le doble la mano a quienes históricamente han estado en contra de este tipo de medidas”. Dada la anunciada reserva de constitucionalidad, los diputados autores de la iniciativa han apuntado a que ésta se apruebe con un quórum mayor al de 3/5 requerido, ya que según apuntan los legisladores, al alcanzar los 2/3 aminoraría la posibilidad de que la iniciativa sea objetada ante el Tribunal Constitucional. Según el diputado Matías Walker, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara no existen motivos por las que se debería producir un cambio en el porcentaje de aprobación para que la iniciativa avance a su siguiente trámite constitucional. “Está claro que el quórum de aprobación de estas reformas constitucionales es de 3/5 y no hay ninguna razón para variar el criterio que ya fue adoptado por la mesa de la Cámara de Diputados y del Senado, porque se trata de una regulación excepcional en virtud del estado de catástrofe que regula temporalmente el ejercicio del derecho a la seguridad social establecido en al art 19 número 16 de la Constitución” Andrés Celis y la reserva de constitucionalidad: “No hay peor ciego que el que no quiere ver” En entrevista con nuestro medio, el diputado de Renovación Nacional por el distrito 7, Andrés Celis, también se manifestó proclive a apoyar este martes en sala la opción de un segundo retiro de los fondos de ahorro previsional. “Esta votación se debe tomar como un imperativo ético y, desde el punto de vista de la realidad país, como una situación que ocurre una vez cada cien años. Voy a votar a favor de la idea de legislar y no voy a votar a favor de las indicaciones que puedan hacer engorroso, burocrático o tramitador este segundo retiro o que no den certeza que aquellas personas podrán retirarlo sin problemas o trabas”. Respecto de las indicaciones propuestas por su sector, el legislador señaló que está de acuerdo con la idea de gravar el retiro para aquellos contribuyentes que ganen más de 30 millones al año, y, en cuanto a la reserva de constitucionalidad realizada el miércoles pasado por el ministro Monckeberg durante la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aseguró que efectivamente el Ejecutivo está ejerciendo un legítimo derecho, sin embargo, expresó que frente a la voluntad de los mismos congresistas oficialistas de dar curso a la iniciativa, le parecería extraño que el Gobierno siguiera adelante con esa acción. “Creo que es muy riesgoso hacerlo por el tema de la tranquilidad o la paz social. No están los tiempos para recurrir al Tribunal Constitucional cuando las personas vulnerables y la clase media están absolutamente agobiadas, con deudas de crédito de consumo o hipotecarios, atrasos en los arriendos, imposibilidad de poder comprar alimentos. Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver”. El parlamentario por la región de Valparaíso ahondó en la necesidad de que los habitantes de nuestro país que requieran ayuda estatal puedan contar con ella y que esto se lleve a cabo a través de políticas focalizadas, pero también garantizando un ingreso universal, especialmente considerando las altas posibilidades de un rebrote en nuestro país a partir de enero, pero que mientras ello no suceda, es fundamental que las personas tengan con qué solventar estos meses. El congresista además adelantó su pronóstico para la votación de este martes. “No tengo ninguna duda que se va a aprobar por una mayoría bastante categórica y, en particular, se aprobarán las indicaciones que dicen relación con la declaración de patrimonio de las altas autoridades, el reintegro voluntario y la inclusión del impuesto global complementario a quienes reciben más de 30 millones al año y deciden realizar este segundo retiro, aunque no sé si tendremos los votos de la oposición para que se apruebe”. La votación está programada para las 10 de la mañana de este martes 10 de noviembre y de aprobarse por 93 diputados el texto podría ser despachado al Senado, para iniciar su segundo trámite constitucional. Este lunes además, una nueva encuesta de Cadem proyectó que un 80% de los chilenos retiraría un segundo diez por ciento de los fondos de pensiones, en caso de que nuevamente el proyecto sea aprobado y que los principales fines a los que se destinaría tal giro sería mantener un ahorro para emergencias, pagar deudas y comprar alimentos e insumos básicos.

Este martes la Cámara de Diputados revisará y votará el proyecto de ley que permite un segundo retiro de los fondos de capitalización individual. El jueves recién pasado, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en particular la moción que habilita a que las personas puedan optar a este nuevo retiro, el que tendría el carácter de universal, con los mismos montos del primero, pero esta vez, en una sola cuota. Esta mañana, en conversación con Radioanálisis el sociólogo de Fundación SOL, Benjamin Sáez analizó el contexto socioeconómico en que se da este eventual segundo retiro y criticó que nuevamente sean los propios trabajadores los que deben enfrentar la presión de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. El investigador entregó los datos de gastos de parte del Estado para ayudar a las personas a paliar la crisis económica provocada por la pandemia. “Si vemos lo que el Estado ha gastado hasta septiembre de este año, tenemos una cifra que es inferior a los 88 mil pesos por persona, es decir, menos de 22 mil pesos al mes entre abril y julio, en los momentos más duros de la crisis”. Es en ese contexto que la idea de un segundo retiro viene a representar un alivio para los endeudados bolsillos de los chilenos que han visto aumentar sus deudas sin mayores expectativas de un mejoramiento de las condiciones económicas, toda vez que la pandemia sigue estando presente en nuestro país con números que superan los mil contagiados diarios y, según señala Sáez, ante la inacción o la ausencia de transferencias directas no es posible subsistir sin tocar esos ahorros que están proyectados para pensiones futuras. “Con este segundo retiro no se va a acabar la situación económica adversa y la crisis que estamos enfrentando, por lo tanto hay que tener alguna política de mediano plazo que no sea desahorrar fondos que los trabajadores con esfuerzo han ido reuniendo”, reiteró el sociólogo. La idea de que las personas nuevamente puedan echar manos a sus propios ahorros provino de los diputados Pamela Jiles y Karim Bianchi y, en el mismo oficialismo ha ido cobrando fuerza aunque con ciertas reticencias respecto de la universalidad de la propuesta. El Gobierno además ha manifestado su intención de pedir un pronunciamiento al Tribunal Constitucional sobre la materia y el miércoles anunciaron la reserva correspondiente a través del ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Monckeberg, en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara. Diputados de Renovación Nacional han instado al Ejecutivo a no insistir en discutir la constitucionalidad del proyecto y enfocarse en las necesidades de la población. Según señaló el diputado Camilo Morán, quien anunció este lunes su voto favorable, es necesario analizar esta iniciativa con un criterio de realidad y poniendo como norte el resolver las necesidades de la gente. “Mi voto está. A partir de ahora vamos a trabajar para que la medida sea transversal y tenga un apoyo mayoritario en Chile Vamos” señaló el parlamentario a través de un video colgado en su cuenta de Twitter. “Admito que la opción no me gusta, no es lo mejor, pero se trata de un voto humanitario. Por más que digamos que las condiciones van a mejorar, eso se ve bonito en una planilla excel, pero no en la realidad de la gente. En el trámite ha faltado mayor compromiso de parte del ministro de Hacienda que a punta de torpezas solo ha logrado que aumente el apoyo al retiro. Si esto se aprueba, el Gobierno no debería llevarlo al Tribunal Constitucional, hay que poner los esfuerzos en que el retiro sea eficiente”, señaló el legislador. También desde el Frente Amplio se han manifestado respecto de la votación del segundo retiro y, pese a que consideran que esta no es la medida ideal, adelantaron su disponibilidad en favor de legislar este segundo retiro de los fondos administrados por las AFP. Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática también apuntó sus críticas a la actitud del ministro Briones que, junto a su partido Evópoli, ha intentado desde el inicio bloquear esta moción parlamentaria. “Encontrarse con un ministro que niega un nuevo ingreso familiar de emergencia mientras continuamos sufriendo las mayores cifras de desempleo en nuestro país es lisa y llanamente insoportable e inaceptable para la ciudadanía. Es por eso que medidas de segundo orden, que no son lo que nos hubiera gustado generar, como este segundo retiro, cobran más sentido que nunca. La gente sigue sin saber si va a llegar a fin de mes, por tanto, es un acto de humanidad y empatía aprobar el retiro del diez por ciento y confío en que la presión de la gente le doble la mano a quienes históricamente han estado en contra de este tipo de medidas”. Dada la anunciada reserva de constitucionalidad, los diputados autores de la iniciativa han apuntado a que ésta se apruebe con un quórum mayor al de 3/5 requerido, ya que según apuntan los legisladores, al alcanzar los 2/3 aminoraría la posibilidad de que la iniciativa sea objetada ante el Tribunal Constitucional. Según el diputado Matías Walker, presidente de la comisión de Constitución de la Cámara no existen motivos por las que se debería producir un cambio en el porcentaje de aprobación para que la iniciativa avance a su siguiente trámite constitucional. “Está claro que el quórum de aprobación de estas reformas constitucionales es de 3/5 y no hay ninguna razón para variar el criterio que ya fue adoptado por la mesa de la Cámara de Diputados y del Senado, porque se trata de una regulación excepcional en virtud del estado de catástrofe que regula temporalmente el ejercicio del derecho a la seguridad social establecido en al art 19 número 16 de la Constitución” Andrés Celis y la reserva de constitucionalidad: “No hay peor ciego que el que no quiere ver” En entrevista con nuestro medio, el diputado de Renovación Nacional por el distrito 7, Andrés Celis, también se manifestó proclive a apoyar este martes en sala la opción de un segundo retiro de los fondos de ahorro previsional. “Esta votación se debe tomar como un imperativo ético y, desde el punto de vista de la realidad país, como una situación que ocurre una vez cada cien años. Voy a votar a favor de la idea de legislar y no voy a votar a favor de las indicaciones que puedan hacer engorroso, burocrático o tramitador este segundo retiro o que no den certeza que aquellas personas podrán retirarlo sin problemas o trabas”. Respecto de las indicaciones propuestas por su sector, el legislador señaló que está de acuerdo con la idea de gravar el retiro para aquellos contribuyentes que ganen más de 30 millones al año, y, en cuanto a la reserva de constitucionalidad realizada el miércoles pasado por el ministro Monckeberg durante la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aseguró que efectivamente el Ejecutivo está ejerciendo un legítimo derecho, sin embargo, expresó que frente a la voluntad de los mismos congresistas oficialistas de dar curso a la iniciativa, le parecería extraño que el Gobierno siguiera adelante con esa acción. “Creo que es muy riesgoso hacerlo por el tema de la tranquilidad o la paz social. No están los tiempos para recurrir al Tribunal Constitucional cuando las personas vulnerables y la clase media están absolutamente agobiadas, con deudas de crédito de consumo o hipotecarios, atrasos en los arriendos, imposibilidad de poder comprar alimentos. Creo que no hay peor ciego que el que no quiere ver”. El parlamentario por la región de Valparaíso ahondó en la necesidad de que los habitantes de nuestro país que requieran ayuda estatal puedan contar con ella y que esto se lleve a cabo a través de políticas focalizadas, pero también garantizando un ingreso universal, especialmente considerando las altas posibilidades de un rebrote en nuestro país a partir de enero, pero que mientras ello no suceda, es fundamental que las personas tengan con qué solventar estos meses. El congresista además adelantó su pronóstico para la votación de este martes. “No tengo ninguna duda que se va a aprobar por una mayoría bastante categórica y, en particular, se aprobarán las indicaciones que dicen relación con la declaración de patrimonio de las altas autoridades, el reintegro voluntario y la inclusión del impuesto global complementario a quienes reciben más de 30 millones al año y deciden realizar este segundo retiro, aunque no sé si tendremos los votos de la oposición para que se apruebe”. La votación está programada para las 10 de la mañana de este martes 10 de noviembre y de aprobarse por 93 diputados el texto podría ser despachado al Senado, para iniciar su segundo trámite constitucional. Este lunes además, una nueva encuesta de Cadem proyectó que un 80% de los chilenos retiraría un segundo diez por ciento de los fondos de pensiones, en caso de que nuevamente el proyecto sea aprobado y que los principales fines a los que se destinaría tal giro sería mantener un ahorro para emergencias, pagar deudas y comprar alimentos e insumos básicos.