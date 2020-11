1e4c6a3d4f

4ab78630ea

Cultura Red de Salas de Teatro rechaza dichos de ministra Consuelo Valdés En medio de la discusión por el presupuesto 2021, la organización gremial rechazó las declaraciones de la representante de la cartera, criticando también los dichos que ha emitido posteriormente. Para la organización, los mismos nuevamente dejan en evidencia un abandono total de sus labores y nulo cumplimiento de su rol como encargada de velar y proteger la cultura en el país. Diario Uchile Lunes 9 de noviembre 2020 14:26 hrs. Compartir

La Red Salas de Teatro, organización gremial que reúne a 24 salas de artes escénicas de Santiago, rechazó los dichos de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) -Consuelo Valdés-, por las declaraciones realizadas en la entrevista con CNN Chile, en referencia al presupuesto 2021 de esta cartera. “Son recursos de todos los chilenos, y un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”, afirmó Valdés, relativizando así la importancia de las actividades que su ministerio debería proteger y promover. Además, en los dichos que han seguido a esa entrevista, la Ministra no sólo no ha pedido disculpas, sino que insiste en asegurar un aumento en el presupuesto de la cartera que es artificioso. Como informó el Observatorio de Políticas Culturales, el presupuesto presentado por el MINCAP y que fue rechazado por la a Cuarta Subcomisión Mixta a su ingreso al Congreso, implica que el gasto público en cultura baja de un 0,4% a un 0,3% y que el presupuesto del MINCAP crece un 4,2% pero mediante reasignaciones de otros ministerios. De hecho, se realizarán recortes a instituciones culturales de entre un 10 y 15%, y de programas culturales, que van del orden del 4,2% hasta un 28,1%, como ocurre en el caso del Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional. “La cultura no es un bien suntuario, es parte fundamental del desarrollo y la identidad del país, es un derecho, un bien público que debe ser resguardado, por lo que no podemos quedarnos en silencio cuando la Ministra que debe proteger al sector no sólo no tiene la voluntad política de hacerlo, sino que actúa en desmedro del mismo”, explicó Verónica Tapia, presidenta de la asociación gremial. El sector de las artes y cultura se ha visto profundamente afectado por la crisis sanitaria, y los teatros se mantienen cerrados desde marzo del presente año. Tan sólo en las 24 salas que conforman esta Red, el total de pérdidas por venta de entradas supera los 2.000 millones de pesos con más de 3.000 funciones suspendidas, afectando a todo el ecosistema de las artes escénicas. Meses de incertidumbre que se han visto agudizados por, según la Red Salas de Teatro, la falta de empatía y la nula voluntad política del Ministerio y el Gobierno frente al sector, donde además los fondos de emergencia asignados fueron entregados mediante concurso. “La crisis actual afecta a cerca de 300 trabajadores de nuestras salas y a más de 2.500 personas de compañías que se iban a presentar en nuestros espacios. Las y los trabajadores de la cultura no somos ciudadanos de segunda categoría y el apoyo es deber fundamental del Estado para la sobrevivencia de la cultura de un país”, agregó Tapia. Según la organización, los dichos de la Ministra, además de ubicar a la cultura en un plano inferior con respecto a otras actividades del país, también ignoran la importancia de la labor que trabajadoras y trabajadores de las artes realizan, en un medio cada día más precarizado y que desde marzo a la fecha no ha encontrado apoyo por parte del Gobierno. La Ministra asegura tener una trayectoria de más de 50 años como una trabajadora más del sector, pero a pesar de ello, parece no darse por enterada de las dificultades que el mismo históricamente ha enfrentado. “Creemos en las instancias de diálogo para construir una mejor sociedad, pero para lograrlo es fundamental que las autoridades a cargo velen por las artes y las culturas de este país, y trabajen en favor del sector dejando atrás la indolencia con la cual han enfrentado esta crisis. La Ministra y las autoridades del MINCAP han estado ausentes”, concluyó Tapia.

La Red Salas de Teatro, organización gremial que reúne a 24 salas de artes escénicas de Santiago, rechazó los dichos de la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MINCAP) -Consuelo Valdés-, por las declaraciones realizadas en la entrevista con CNN Chile, en referencia al presupuesto 2021 de esta cartera. “Son recursos de todos los chilenos, y un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos”, afirmó Valdés, relativizando así la importancia de las actividades que su ministerio debería proteger y promover. Además, en los dichos que han seguido a esa entrevista, la Ministra no sólo no ha pedido disculpas, sino que insiste en asegurar un aumento en el presupuesto de la cartera que es artificioso. Como informó el Observatorio de Políticas Culturales, el presupuesto presentado por el MINCAP y que fue rechazado por la a Cuarta Subcomisión Mixta a su ingreso al Congreso, implica que el gasto público en cultura baja de un 0,4% a un 0,3% y que el presupuesto del MINCAP crece un 4,2% pero mediante reasignaciones de otros ministerios. De hecho, se realizarán recortes a instituciones culturales de entre un 10 y 15%, y de programas culturales, que van del orden del 4,2% hasta un 28,1%, como ocurre en el caso del Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional. “La cultura no es un bien suntuario, es parte fundamental del desarrollo y la identidad del país, es un derecho, un bien público que debe ser resguardado, por lo que no podemos quedarnos en silencio cuando la Ministra que debe proteger al sector no sólo no tiene la voluntad política de hacerlo, sino que actúa en desmedro del mismo”, explicó Verónica Tapia, presidenta de la asociación gremial. El sector de las artes y cultura se ha visto profundamente afectado por la crisis sanitaria, y los teatros se mantienen cerrados desde marzo del presente año. Tan sólo en las 24 salas que conforman esta Red, el total de pérdidas por venta de entradas supera los 2.000 millones de pesos con más de 3.000 funciones suspendidas, afectando a todo el ecosistema de las artes escénicas. Meses de incertidumbre que se han visto agudizados por, según la Red Salas de Teatro, la falta de empatía y la nula voluntad política del Ministerio y el Gobierno frente al sector, donde además los fondos de emergencia asignados fueron entregados mediante concurso. “La crisis actual afecta a cerca de 300 trabajadores de nuestras salas y a más de 2.500 personas de compañías que se iban a presentar en nuestros espacios. Las y los trabajadores de la cultura no somos ciudadanos de segunda categoría y el apoyo es deber fundamental del Estado para la sobrevivencia de la cultura de un país”, agregó Tapia. Según la organización, los dichos de la Ministra, además de ubicar a la cultura en un plano inferior con respecto a otras actividades del país, también ignoran la importancia de la labor que trabajadoras y trabajadores de las artes realizan, en un medio cada día más precarizado y que desde marzo a la fecha no ha encontrado apoyo por parte del Gobierno. La Ministra asegura tener una trayectoria de más de 50 años como una trabajadora más del sector, pero a pesar de ello, parece no darse por enterada de las dificultades que el mismo históricamente ha enfrentado. “Creemos en las instancias de diálogo para construir una mejor sociedad, pero para lograrlo es fundamental que las autoridades a cargo velen por las artes y las culturas de este país, y trabajen en favor del sector dejando atrás la indolencia con la cual han enfrentado esta crisis. La Ministra y las autoridades del MINCAP han estado ausentes”, concluyó Tapia.