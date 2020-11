860ad0727f

Trabajo Trabajadores de PedidosYa y declaraciones de cofundador: "Esto va a ser una ola de demandas si no se regula" En opinión de los trabajadores, el crecimiento que ha tenido el rubro se debe en gran parte a la labor que ellos realizan día a día, en la que se exponen a diversos riesgos sin tener ningún derecho laboral garantizado. Andrea Bustos C. Lunes 9 de noviembre 2020 20:12 hrs.

El cofundador y director de Producto y Tecnología de la aplicación PedidosYa, Álvaro García, abordó en entrevista con El Mercurio el crecimiento que ha tenido este rubro, así como también comentó la disputa que se genera entre la empresa y sus trabajadores al no existir reconocimiento de su vinculación laboral. Hace un par de semanas, un fallo judicial reconoció la existencia de una relación laboral entre un repartidos y la aplicación, ante lo cual la empresa decidió apelar, proceso que hoy se encuentra en curso. Sin embargo, a pesar de estar llevando a cabo esa acción ante la justicia para desestimar la decisión del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, Álvaro García aseguró que la compañía está abierta al diálogo. “Para nosotros es un buen problema, existen ideas contradictorias, pero esperamos que al final del día eso vaya convergiendo en algo que sea una especie de solución híbrida en que todas las partes estén en equilibrio”, señaló el cofundador. A ello agregó que “entendemos que la regulación se tenga que acomodar y nosotros también”. En conversación con Radio Universidad de Chile, Daniel Lara, vocero de RiderUnidosYa, que agrupa a repartidores de esta aplicación, expresó que “esta industria está en expansión, con un influyente potencial de crecimiento, donde se fortalece más la necesidad de que exista una regulación que reconozca derechos de los y las trabajadoras de reparto”. Respecto del crecimiento que ha tenido la plataforma, el repartidor destacó que esto ha tenido como fuente principal el esfuerzo de los trabajadores, tanto nacionales como extranjeros. “Aquí debe respetarse al trabajador, a la trabajadora que día a día se sacrifican sin ningún tipo de reconocimiento, de protección social. Aquí consideramos que debe haber una verdadera regulación, no una regulación flexible”. Junto a ello, el vocero señaló que la labor de repartidor está siendo parte de las nuevas formas de empleo, en la que se está quedando atrás la contratación convencional, pues las personas están viendo como una alternativa real trabajar para estas plataformas. Ante tal escenario, Daniel Lara dijo que es necesario avanzar rápidamente hacia regulaciones que protejan a los trabajadores, ante lo que las conversaciones son fundamentales. “La idea es que cuando se menciona un diálogo en esto quede contemplado tomar en cuenta a las dirigencias de los trabajadores de plataformas (…) Que se nos tome en cuenta para un diálogo real, donde podamos expresar a estos empresarios y al Gobierno cuáles son las verdades necesidades. Cuando digo que somos invisibles es porque es la verdad, hay compañeros que han tenido accidentes, algunos han perdido su vida y no se les ha dado ningún tipo de indemnización”, expresó Lara. El vocero de RiderUnidosYa añadió que la solución que la empresa asegura está dispuesta a buscar debe ir más allá de algo “híbrido”. “Estoy convencido de que debería haber un diálogo con todos los involucrados, tanto la empresa, los locales, los trabajadores para así avanzar hacia un verdadero servicio, donde todos podamos tener mejores condiciones y podamos seguir hacia el progreso. Consideramos que una solución con la palabra híbrido no es lo óptimo, aquí el reconocimiento debe ser del Código Laboral chileno, debe estar involucrada una verdadera herramienta jurídica legal donde nosotros podamos, en un futuro, pelear por nuestras condiciones, tener derecho a huelga, contratación colectiva, organizaciones sindicales reconocidas por las empresas”, explicó. Finalmente, Daniel Lara expresó que, si la situación continúa como hasta ahora, el fallo del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción será uno de muchos casos a los que se tendrán que enfrentar las plataformas de reparto. “Esto va a ser una ola de demandas si no se regula, por eso es importante el diálogo y donde se reconozca a los trabajadores, a la gente que ejecuta el servicio que es la primera línea. Digo primera línea porque fuimos en auxilio a los comercios locales del país, a los municipios, a comunidades para que no salieran de sus casas y se contagiaran del COVID-19. Fuimos quienes arriesgamos la integridad, la salud y no solo la de nosotros, también de nuestras familias”, expresó el repartidor y dirigente.

