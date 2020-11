0b3a4ca8f4

Cultura Álvaro, rockstars don´t wet the bed: el retrato de un músico hecho a su medida El documental rescata la exhaustiva y controversial obra del músico porteño Álvaro Peña, quien a sus 76 años de edad y con cerca de 60 años de trayectoria, continúa editando discos de manera independiente. Tendrá un pre estreno el 13 de noviembre vía Punto ticket y a partir del jueves 26 de noviembre se estrenará por Miradoc. Diario Uchile Martes 10 de noviembre 2020 10:12 hrs.

“Si quieres conocerlo, léete sus letras”. Ese fue el consejo que recibió Jorge Catoni, el director de Álvaro, rockstars don’t wet the bed de Gonzalo Ilabaca, quien fuera manager de Álvaro Peña. El documental se estructura a partir de esas composiciones. Todos los temas tienen canciones de apoyo. Por ejemplo, viviendo en Londres en los ’70 fue expulsado de una agencia de publicidad y se fue a vender helado. Entonces, hizo una canción al respecto y le pidió a un amigo que lo grabara en video. “Es tan espontáneo y simple”, dice Catoni al teléfono, acerca de esa anécdota que aparece en el documental con la filmación y la música original. Álvaro, rockstars don´t wet the bed es el segundo documental de Jorge Catoni, cineasta, artista visual y diseñador quien se interesó en Álvaro Peña a través de su propuesta visual antes que la música y el mismo espíritu DIY (hazlo tú mismo) que tiene el porteño ahora radicado en Constanza, Alemania. En el relato “hay un orden y desorden. Hice el mismo ejercicio con El Parra menos Parra (2014). Al abordar dos personas de tercera edad, son un pin pon eterno. Cuando hablan se van pasando para adelante y para atrás, sin seguir una línea de tiempo. Por ejemplo, ‘yo cuando partí tocando, me juntaba con éste’… Después, ‘con mi pareja en Alemania… tal cosa’. Para la gente conservadora no está bien resuelto el montaje. Para los otros está bien reflejado el desorden de Álvaro, ese caos, también se ve en la gráfica, los rayados, los discos, cualquier cosa que haya hecho, tiene algo gráfico, un poco de dadaísmo, primitivismo que es su forma de expresarse”. Fiel al mismo músico que retrata el documental, presenta una historia que aparentemente parece un mosaico y un caos, pero con una linealidad coherente que va engrosando un perfil cada vez más complejo detrás de una faceta propia de la simplicidad punk. Alvaro Peña asociado siempre a ese estilo musical se muestra acá con capas mucho más profundas. Un compositor que suele comportarse como niño pero que sus letras son de adulto, con una madurez absoluta. El documental ha hecho un recorrido presencial desde el año pasado que debutó en In Edit Chile, donde ganó el premio Equipo Festival. Se ha mostrado en el Fedochi en Chiloé, en el festival de Cine de Rengo, en el festival Docs de Valparaíso. Afuera también tuvo sus exhibiciones en Colombia, México y Argentina. Catoni nunca hizo un guion ni puso límites de tiempo. No contó con fondos públicos ni privados. Tomó su cámara y siguió al músico por 3 años. Al mismo tiempo, fue consiguiendo mucho material. Gonzalo Ilabaca, que fue manager de Álvaro Peña, le facilitó videos inéditos en VHS y lo digitalizó. En paralelo, rescató toda la discografía de Álvaro en todo tipo de formatos: vinilos, cds y casetes, no solo para el documental sino para llevarla a plataformas de internet como Spotify. Esto es parte del reconocimiento que él y otros han querido darle al músico “de la nariz cantante” siendo ya adulto mayor. El pre estreno del documental será el viernes 13 de noviembre, cuyas entradas se pueden adquirir por Punto Ticket. Mientras que a partir del jueves 26 de noviembre, el documental estará disponible en varias plataformas pagas para verlo desde cualquier lugar del mundo, todas alojadas en Miradoc.cl

