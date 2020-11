0b3a4ca8f4

Nacional Pensiones Segundo retiro de fondos: Cámara aprueba el proyecto y lo despacha directamente al Senado La iniciativa expuso y profundizó las divergencias en el oficialismo, ya que sólo Evópoli se alineó detrás de la postura del ministro Ignacio Briones y rechazó este segundo retiro. La oposición, en tanto, mantuvo sus fuertes críticas al Ejecutivo por la falta de medidas universales que forzaron estas reformas constitucionales que permiten el uso de los fondos previsionales ante las urgencias actuales. Claudia Carvajal G. Martes 10 de noviembre 2020 17:07 hrs.

Por 130 votos en favor, 18 en contra y 2 abstenciones, este martes en una extensa sesión, los diputados y diputadas aprobaron legislar sobre un segundo retiro para que los cotizantes puedan retirar de sus cuentas de capitalización individual. Fue el diputado Leonardo Soto el encargado de presentar el informe de la comisión de Constitución que aprobó que el retiro sea universal, con devolución voluntaria a través de descuentos de los sueldos y también con la obligación de tributar este segundo giro de las cuentas de capitalización individual para quienes tengan rentas superiores a los 2,5 millones de pesos mensuales. Con un tiempo de 3 minutos para cada diputado que se inscribió para tomar la palabra, la primera en ejercer tal derecho fue la parlamentaria de la bancada de Renovación Nacional, Érika Olivera, quien anunció su voto favorable y, durante su intervención, criticó a quienes han calificado de populista esta iniciativa, cuando fue el primer diez por ciento el que permitió que un porcentaje importante de los emprendedores pudiera llevar adelante sus negocios. “¿Es acaso una mala política dar la política de emprender, financiar una idea de negocio personal y, en definitiva entregar una posibilidad de independencia o autonomía económica?¿Quiénes somos nosotros para poner una luz roja a esos emprendimientos, ideas y proyectos? Son precisamente esos emprendimientos los que durante estos meses llevaron el pan con dignidad a las mesas de cientos de familias y, curiosamente el sistema de AFP salió fortalecido de ese primer retiro” Desde Revolución Democrática, el diputado Miguel Crispi también comprometió los votos de su partido e interpeló directamente al Gobierno por la falta de soluciones, señalando que es justamente debido a la falta de acción concreta del Ejecutivo que el Congreso ha debido tomar el mando y dar alivio a las urgencias de la ciudadanía. “Podemos estar de acuerdo en que necesitamos mantener los fondos previsionales en las cuentas, pero ante una crisis tan excepcional y profunda que altera el funcionamiento más básico y la economía familiar de una manera tan brutal como la he hecho esta crisis económica, entonces los parlamentarios y parlamentarias debemos tomar iniciativas e ir en ayuda de las familias. Un gobierno que no se hace cargo deja un vacío que otros debemos llenar, por ello no me cabe duda que este retiro se va a aprobar”. Desde el oficialismo la idea de aprobar el proyecto, pero introduciendo indicaciones es la que ha cobró mayor fuerza en las horas previas a la sesión. Es así que, en medio de las intervenciones en la sala, el diputado RN, Miguel Mellado, afirmó que toda la bancada de su partido votará a favor de la iniciativa, con ciertas limitaciones que deberían ser revisadas nuevamente por la comisión de constitución. “No es bueno que gente como nosotros, los diputados, ministros, que tienen un buen pasar no tengan que pagar impuestos por retirar su plata de jubilación, eso no es correcto y vamos a insistir en eso, pero también que el retiro sea informado. Toda la bancada RN vamos a aprobar la idea de legislar, pero vamos a colocar algunas indicaciones”. Uno de los pocos parlamentarios que manifestó su voto en contra de la iniciativa fue el representante del partido republicano, Ignacio Urrutia, quien aseguró que de aprobarse este segundo retiro, se abre la puerta a un tercero y un cuarto. Además, aseguró que esta medida no aporta en nada a quienes más lo necesitan pues esas personas no tienen ahorros previsionales. Desde la DC, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores, llamó al Gobierno a dejar de poner en contraposición la idea de este retiro con una reforma de pensiones y aseguró que ese será un tema que deberá enfrentar la siguiente administración, pues del segundo mandato del presidente Piñera ya no se esperan soluciones. Llegado el turno de la diputada de la Federación Regionalista Verde Social, la diputada Alejandra Sepúlveda llevó adelante una intervención que resultó muy aplaudida por sus colegas, cuestionando que el Estado de Chile exija a sus habitantes el respeto irrestricto a las medidas sanitarias, sin entregar a cambio ninguna prestación que efectivamente permita a las personas el poder mantenerse y solventar esta crisis sanitaria provocada por la pandemia. “Lamento que este gobierno no tenga ningún grado de reciprocidad y que además legisle desde Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea porque allí pare ser el mundo feliz, parece que desde allí se pudiera legislar y encontrar todo maravilloso y perfecto. Pero la realidad es otra, es distinta y, como dijo un diputado, que hay que desvestir un santo para vestir otro, ¿saben qué? En este país todos los santos están piluchos”, aseveró la legisladora. Segundo retiro = segundo flanco de tensión para el oficialismo Durante el debate estuvo presente en la sala el titular de la Segpres, Cristián Monckeberg, quien, finalizado el tiempo de los diputados que se inscribieron para exponer en la Sala, tomó la palabra, expresó la postura del Gobierno en la materia y llamó a los parlamentarios a votar en contra del proyecto. Según el secretario de Estado, el Gobierno mantiene firme su propósito de avanzar en una reforma de pensiones, la que actualmente se encuentra en el análisis del Senado. “Hemos visto un consenso transversal de avanzar en una reforma profunda al sistema de pensiones. No solo hemos propuesto avanzar hacia el aumento del 6%, sino que también en una Pensión Básica Universal, porque eso no existe y queremos conversarlo para que se concrete”. Monckeberg afirmó que el gobierno de Sebastián Piñera se encuentra trabajando en la introducción de cambios sustanciales al sistema de AFP y abrió la puerta a la posibilidad que se puedan realizar nuevos retiros bajo determinadas circunstancias, como por ejemplo, de enfermos terminales. “Posibilidad de otros retiros, evidentemente se deben conversar. Con discusiones como lo que se han dado hoy día. Lo más importante, es que el diagnóstico está clarísimo, que es que las personas no pueden seguir teniendo las pensiones actuales”. El ministro también aprovechó la oportunidad frete a la Cámara para hacer una defensa del manejo de la crisis sanitaria y social que ha tenido esta segunda administración del presidente Piñera. “Se ha dicho que el Gobierno es indolente. Podemos debatir si las medidas han sido suficientes, pero no puede quedar establecido que la respuesta del Gobierno ha sido insuficiente. Aquí se señala que el IFE no fue suficiente, lo que hicimos fueron cambios que permiten a más de 3 millones de familias recibir el IFE por 6 meses. (…) Ni el mejor de los IFE, de los bonos y cajas de alimentos va a ser suficiente, porque hoy tenemos que preocuparnos de nuestras familias. Debemos poner al país de pie, con recuperación de trabajo y dignidad de las familias. Hemos escuchado los mensajes que nos han llegado y entendemos que tenemos que hacer esfuerzos recíprocos”, concluyó el secretario de Estado. La relación entre los partidos de Chile Vamos y el gobierno entra en una nueva fase de tensión, según lo anticipó la diputada UDI María José Hoffmann, quien durante su intervención, reprochó la inacción del Ejecutivo que habría permitido que este nuevo retiro tuviera éxito. “Debo reconocer que me hubiese gustado escuchar con más fuerza la claridad y la voz del gobierno en esta materia, buscando alternativas, con una posición clara, pero con disposición a alcanzar acuerdos”. La jefa de bancada de los gremialistas declaró lamentar la división de su sector y adelantó una mutación en la relación entre su partido y el Ejecutivo, abriendo así un nuevo flanco que la administración Piñera deberá atender y que se suma a la ya compleja relación que mantienen desde hace un par de semanas con Evópoli. ⭕️ AHORA | Cámara despacha al @Senado_Chile el proyecto de #SegundoRetiro10porciento. Se rechazó el artículo que establecía un impuesto al retiro para rentas superiores a 2,5 millones. El proyecto de #RetiroEnfermosTerminales se aprobó en gral y volvió a Constitución. — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) November 10, 2020 Hay que recordar, finalmente, que correspondiente a la votación del articulado del proyecto, la Sala también rechazó el artículo que establecía un impuesto al retiro para rentas superiores a 2,5 millones, y con esto, el proyecto fue despachado directamente al Senado. Asimismo, y por unanimidad, el proyecto de retiro de fondos para personas con enfermedades terminales se aprobó en general, pero volvió a trámite a la comisión de Constitución.

