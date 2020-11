4df11287c0

Política Diputado Celis y segundo retiro del 10%: "Hay una desconexión completa de la realidad por parte del gabinete" El parlamentario RN criticó el actuar del Ejecutivo durante la pandemia, asegurando que no existe sensibilidad social en algunos ministros, y que por esta razón son los parlamentarios oficialistas quienes han debido dar la cara frente al descontento ciudadano: "Esto es cuestión de ir a golpear 30 0 40 casas y darse cuenta que la tragedia producto de esta pandemia es mucho más de lo que el Gobierno cree", aseguró. Diario Uchile Miércoles 11 de noviembre 2020 9:50 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado RN por la V Región Costa, Andrés Celis, se refirió a la reciente aprobación en la Cámara de un segundo retiro de fondos desde las AFP, y criticó el actuar del gobierno en esta materia. El diputado aseguró que el masivo apoyo al proyecto, incluso desde parlamentarios oficialistas, obedeció al impacto económico que la pandemia ha generado en la sociedad de forma transversal, no sólo entre las personas vulnerables, y por eso percibieron que se debería aprobar. Si bien, Celis reconoció que este proyecto no es lo óptimo, fue lo único que les quedó por hacer dada la falta de otros instrumentos que fueran en apoyo de la gente. Por esto mismo es que el parlamentario aseguró que la votación de ayer “fue un fracaso de la política”.: “Yo creo que lo de ayer es un fracaso, lo que aprobamos es una alternativa, que no es la óptima, pero que es la única salida que hoy día vemos”. Andrés Celis reiteró sus críticas al Ejecutivo y señaló que el gobierno pudo haber hecho mayores esfuerzos para ir en ayuda de la población, pero a la larga han sido los mismos recursos de las personas los que se han utilizado para paliar esta crisis. Agregó que, a pesar de que según cifras hay 21 mil millones de dólares en bonos soberanos, y el gobierno tiene margen para endeudarse, han predominado visiones ideológicas que han rigidizado al Ejecutivo a la hora de entregar estos recursos. “Hay un poco de ideología y también un poco de temor de sobrepasar ciertas barreras ideológicas, y un poquito de desconexión con el terreno, con la calle, yo creo que les haría bien conversar más con los alcaldes y concejales”. El parlamentario oficialista se refirió en particular a la labor que ha llevado a cabo el ministro de Hacienda durante esta crisis, y aseguró que “el ministro Ignacio Briones está mal asesorado”, sobre lo que ocurre en la calle y en lo que las familias están viviendo y sufriendo. Además calificó como simple marketing de parte del secretario de Estado, por ejemplo las imágenes que le han tomado usando el metro para trasladarse a su trabajo o en las que se le ha podido ver comprando locales de comunas populares. “Yo creo que está mal asesorado y no basta ir un día domingo a comprar a una comuna popular, o bien los asesores no son lo suficientemente competentes como para transmitirle lo que ocurre en terreno, y que además los números o las estadísticas no reflejan el Chile de hoy. Esto es cuestión de ir a golpear 30 0 40 casas y darse cuenta que la tragedia producto de esta pandemia es mucho más de lo que el Gobierno cree, sin presumir que haya mala fe”. Celis señaló que en gran parte del gabinete de este gobierno se nota que no conocen la realidad que vive la mayoría del país. “Hay una desconexión completa” de parte del gobierno con la realidad del país, aseguró, y los efectos de esto lo han tenido que afrontar los mismos parlamentarios oficialistas: “Es angustiante porque uno es el que debe dar respuestas, tiene que colocar la cara y, en definitiva, tiene que decirle a esa persona, de cierta manera, cómo darle solución a su drama”, sostuvo. “Ayer alguien me decía ‘por favor, diputado, apoye el 10 por ciento porque tengo que hacerme unos exámenes por 500 mil pesos porque tengo cáncer’, y yo por dentro decía pero cómo el Estado no va a poder financiarle eso, si esta persona, claramente, no tiene los medios como para poder realizarse eso. Y yo llamaba al Minsiterio de Salud, y me daba cuenta que si lograba conseguir que se hiciera ese trámite me iba a demorar a lo menos un mes, y ella no podía esperar un mes. En definitiva, te daban ganas poder tú reunir ese dinero. Es dramático”, agregó Celis. El representante de la V Región Costa, sostuvo que no se puede tener ministros sin experiencia, política y de trabajo en terreno, personas que si bien se han especializado en el extranjero en las mejores universidades, pero que no tienen sensibilidad social es riesgoso que sean la cara visible de los ministerios, aseguró. Es por esto que, a si juicio, los encargados de los ministerios de su gobierno no han sido capaces de conectar con la realidad, primero de la situación antes del estallido social y luego con los efectos generados por la pandemia. Finalmente, Andrés Celis aseguró que nunca ha recibido un llamado desde La Moneda para conversar sobre sus críticas, y en cambio él sí ha enviado cartas y tratado de establecer contactos con ellos. Lo que sí ha logrado es hablar con ministros y subsecretarios para transmitirles lo que se ha hecho mal. “Mis principios y valores me dicen que debo actuar así”, concluyó el parlamentario.

