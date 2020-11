4df11287c0

Salud "El ministro nos mintió, a la calle nos sacó": gremios de la salud convocan a movilizaciones ante desacuerdos con el Gobierno Las organizaciones adherentes a la Secretaria de Salud de la CUT anunciaron paros y protestas para este jueves y viernes, movilización que se genera luego de que el Gobierno descartara aumentar el presupuesto para el área y no cediera en las mejoras exigidas por los y las trabajadoras. Diario UChile Miércoles 11 de noviembre 2020 16:54 hrs.

“Ministro no mienta, salud está en alerta” y “el ministro nos mintió y a la calle nos sacó” fueron parte de las consignas expresadas por dirigentas y dirigentes de la Salud durante esta mañana en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores, lugar en que se reunieron para confirmar las movilizaciones que llevarán a cabo este jueves 12 y viernes 13 de noviembre a nivel nacional. Las jornadas se protesta se convocaron luego de que este martes, tras una reunión con el ministro de Salud, Enrique Paris, los gremios agrupados en la Secretaría de Salud de la CUT no lograran llegar a un acuerdo. Los temas exigidos son un aumento al presupuesto de salud 2021 ofrecido por el Gobierno, el que es considerado insuficiente por los gremios pues incluso acusan reducciones, y también reivindicaciones del sector como lo son el bono COVID para los y las funcionarias de la salud. Mediante un punto de prensa, diversas dirigentas nacionales convocaron a la manifestación. En la instancia, Patricia Valderas, presidenta de la Confederación Fenats Nacional, se refirió a lo que sucedió en la reunión de ayer martes y señaló que el ministro Paris, aunque parece más dialogante, no lo es. “Esa reunión que ayer tuvimos con el ministro nos indica que la diferencia que hay entre el ministro que salió y el ministro Paris no es ninguna, tiene una cara más amable pero es la misma actitud, las mismas ideas del Gobierno de no escuchar a los trabajadores, de no colocar lo que corresponde en presupuesto tanto para la salud primaria como para la salud de los hospitales”, expresó. “La unidad que tenemos hoy día tenemos que hacerla fuerte, tenemos que parar, salir a la calle y decirle a este Gobierno que los trabajadores no le temen a las amenazas que tenemos hoy cuando han pretendido dividirnos, han colocado todo su esfuerzo para dividir a los trabajadores de la salud. Creemos que no lo han logrado totalmente y vamos a trabajar y estar atentos para que eso no ocurra nunca más”, agregó la dirigenta, quien al igual que otros miembros de la Secretaría destacó la unidad que existen actualmente entre los diversos gremios. Durante la reunión del pasado martes, trabajadoras y trabajadores se reunieron en las afueras del Minsal ante lo que existió represión policial, la que terminó con personas detenidas, hecho que también fue ampliamente condenado desde los gremios durante esta jornada. Por otra parte, desde la Salud Municipal también hubo declaraciones esta mañana. La presidenta de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, hizo un llamado a los y las trabajadoras a movilizarse y defender esta área tan importante para la atención a nivel nacional. “Tuvimos 40 reuniones con el subsecretario, ningún avance, por lo tanto hago un llamado a los compañeros, a los trabajadores de la salud primaria a estar fuertes, unidos en esta movilización del día jueves y viernes y evaluaremos lo que sigue la próxima semana, porque aquí está en juego la estabilidad laboral, el presupuesto de la salud primaria y todo lo que lleva a la función diaria que realizamos”, expresó. La convocatoria realizada por los gremios de la salud es de nivel nacional y según explicó Karen Palma, encargada de la Secretaria de Salud de la CUT, la idea es reunirse este jueves en el centro de Santiago. “Llamamos a la gran movilización y paralización según la definición de cada una de las organizaciones, la cual tendrá un punto de encuentro mañana jueves a las 11 de la mañana en la Plaza Dignidad y el viernes llamamos a coordinarse en los distintos territorios para poder demostrar que hoy día no solo la expresión unitaria se da a nivel central, sino también se da en los diversos territorios y regiones de nuestro país. También anunciamos que el día sábado tendremos nuevamente una reunión de coordinación que permitirá ver cómo continuamos durante la próxima semana”, comentó Palma. Además de la manifestación de los gremios, el rechazo al presupuesto de Salud también ha contado con apoyo político, pues comisiones y frentes de salud de partidos de oposición publicaron una carta apoyando las demandas del sector. Junto a ello, el diputado y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi (RD), realizó una crítica al presupuesto de atención primaria. Al respeto señaló que “se trata de un incremento demasiado bajo, sobre todo pensando en la magnitud de las tareas que afronta este servicio. Este presupuesto es otro portazo de Hacienda a los trabajadores y usuarios, quedando lejos de poder cubrir las necesidades para operar. Uno se pregunta, ¿si la Salud no es una prioridad para este gobierno, qué lo es?”. “Los aplausos no bastan, lo que se necesita es mejores condiciones salariales, laborales y mayor presupuesto para el sector”, añadió el parlamentario. Desde el Frente Regionalista Verde Social, el diputado Esteban Velásquez apuntó en una línea similar y señaló que el Gobierno debe demostrar preocupación por los y las funcionarias de la salud con algo más que solo acciones simbólicas. “Si hay un gremio al que el presupuesto de 2021 debe entregar estabilidad, tranquilidad y seguridad para el desempeño en el próximo año, sin duda es el de salud y a los funcionarios particularmente. No es posible que a esta altura de la discusión del presupuesto de salud haya esta zozobra en los trabajadores”, señaló. Y agregó que “hoy el Gobierno – y particularmente el ministro de Salud – deben entregar estabilidad al principal soporte que se ha tenido para contener la pandemia y atender a miles de enfermos, que han sido los trabajadores de la salud. El pilar de este control eventual de la pandemia han sido los funcionarios de la salud y para ellos el Gobierno debe entregar estabilidad con un instrumento claro y concreto que es el presupuesto 2021″. De esta forma, la movilización se concretará este jueves y viernes a nivel nacional, ante lo que el llamado de los y las funcionarias es a sumarse a las acciones convocadas siempre con distanciamiento social y medidas de protección ante el COVID-19. Créditos fotografías: Central Unitaria de Trabajadores

