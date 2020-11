4df11287c0

Nacional Jaime Mañalich en declaración judicial: "A la plataforma Epivigila le faltaban cientos de casos que estaban notificados como positivos" Esto, ante la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que también apunta al Presidente Sebastián Piñera, a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y al ex secretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga. DiarioUchile Miércoles 11 de noviembre 2020 15:09 hrs.

Durante la mañana de este miércoles, el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha declarado ante el Séptimo juzgado de Garantía en calidad de imputado por su gestión durante la pandemia del coronavirus. Fue la propia defensa del ex secretario de Estado quien pidió entregar la versión de los hechos de boca del propio Mañalich. Esto, ante la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que también apunta al Presidente Sebastián Piñera, a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y al ex secretario de Redes Asistenciales, Arturo Zuñiga. En su declaración, el ex ministro Mañalich se defendió de las acusaciones a su gestión, indicando que le tocó hacer frente a uno de los mayores desafíos de la historia sanitaria, ante el cual aún no existan posturas claras y uniformes. “Enfrentamos el mayor desafío de la historia sanitaria de los últimos cien años. No hay recetas, no hay una forma escrita, hay solo sugerencias, propuestas que se contradicen unas con otras. Enfrentamos un proceso dinámico, un cambio de definiciones, recomendaciones, sin conocer claramente la efectividad de cada acción, con un horizonte que hasta hoy es incierto”. Además, la ex autoridad desestimó las denuncias en su contra sobre ocultamiento de datos, asegurando que siempre apuntó a tener más y mejor información. “Aquí se ha dicho, que por mecanismos desconocidos para mí, se habrían dado instrucciones de ocultar o manipular con unos efectos que no sé cuáles son, de hecho los primeros datos que entregaba yo en los informes diarios eran muy superiores a los que entregaba Epivigila, todo el esfuerzo ha sido ‘aumentemos la información, aumentemos la data’. ¿Cómo mejoramos generamos información desde los laboratorios, cómo obtenemos la información desde los seremis? Entonces hay un esfuerzo por obtener más información”. En ese sentido, indicó que el sistema Epivigila falló, registrándose varios errores. “A la plataforma Epivigila no le faltaban decenas, sino cientos de casos que estaban notificados como positivos y no estaban ingresados a Epivigila, por lo que se recurrió a crear una plataforma accesoria con los informes de los laboratorios” “El Epivigila, hasta el día de hoy, es completamente dependiente de la notificación de los médicos notificadores, vale decir, que si un médico ve un caso y no lo ingresa, ese caso no aparece en la estadística de esta plataforma que es Epivigila” continuó el ex jefe de la cartera de Salud. Se espera que Mañalich siga declarando durante la tarde de este miércoles.

