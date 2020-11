747f569bc7

Roberto Bravo: "No defiendo mucho la música contemporánea, porque no me habla de sentimientos" Este sábado 14 de noviembre, el maestro Roberto Bravo protagonizará un concierto virtual dedicado a la música de películas. En la ocasión, el músico interpretará piezas de producciones como La lista de Schindler, Cinema Paradiso y Coco, entre otras. Miércoles 11 de noviembre 2020

A muy temprana edad, el músico Roberto Bravo (77) se interesó por las melodías que acompañaban a las películas de su juventud. Para él, estas musicalizaciones estaban cargadas de belleza y representaban un quehacer digno de ser rescatado. Así fue como el pianista comenzó a elaborar un repertorio marcado por producciones como La lista de Schindler, Cinema Paradiso y Coco, entre otras, lo que se verá reflejado en un concierto online este sábado 14 de noviembre por medio de las plataformas del Teatro Nescafé de las Artes (registro audiovisual grabado no en vivo). El concierto está dividido en dos secciones, iniciando con un homenaje al compositor italiano Ennio Morricone (1928-2020). Luego vendrá un repertorio vinculado al compositor estadounidense John Williams (1932). De esta manera, el intérprete revivirá melodías del cine clásico para finalizar con obras más contemporáneas e incluso, relacionadas con el animé. La cantante Andrea Cárdenas, la violinista Montserrat Prieto y el contrabajo Nelson Arriagada serán los encargados de acompañar al maestro en esta ocasión. “Con el tiempo, aprendí de grandes compositores que vinieron de Europa en los años 40 y se radicaron en Estados Unidos. Ahí se creó toda una escuela en Hollywood. Entonces, la música que uno escucha, sin saber que es de John Williams, es música clásica”, explicó el maestro en conversación con el programa Semáforo. “Estas melodías se han quedado en el memorial colectivo, porque están asociadas a una película y la música de cine es el alma de la películas. Hay películas que han pasado sin pena ni gloria, pero que tiene unas melodías buenísimas”, comentó. El músico señaló, por ejemplo, que las melodías de Ennio Morricone han marcado al público, producto de su dulzura y emotividad. “Su música toca directamente el corazón. No hay nada agresivo en su música. Incluso, los temas más dinámicos o aguerridos no tienen esa crudeza que tienen otras bandas sonoras”, dijo. “Eso siempre me atrajo. Reacciono mucho a la música que tiene sentimientos. Por eso es que no defiendo mucho la música contemporánea, porque no me habla de sentimientos. Existe porque es parte de la vida”, señaló el pianista. Bravo también se refirió a las ventajas de las actividades virtuales, indicando que estas instancias siempre democratizan el acceso a la cultura, aunque lamentó no poder tener un contacto mucho más estrecho con el público. “Esta situación nueva, viene para quedarse. Son conciertos a los cuales la gente va a poder asistir aunque esté en Punta Arenas o Arica. Ahí no hay privilegios. Se va a acabar esto de que todo pasa en Santiago”, apuntó. El concierto se realizará a las 21:00 horas. La entrada tiene un valor de $5.000 (comunidad de las artes) y $6.000 (público general). Más información aquí.

