Rusia también anuncia eficacia de su vacuna Sputnik V

Este miércoles el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR) informó públicamente que Sputnik V, la primera vacuna rusa registrada contra la covid-19, ha probado ser eficaz en el 92 % de los casos.

“Los primeros análisis de datos provisionales de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19 durante la tercera fase de los ensayos demostraron una eficacia del 92 %”, indicaron desde el centro de investigación.

Según el comunicado emitido por una agencia rusa, los resultados de eficacia se obtuvieron luego de inocular a más de 16.000 voluntarios en dos dosis, la segunda 21 días después de la primera.

[1\2] The Sputnik V vaccine efficacy amounted to 92% (calculation based on the 20 confirmed COVID-19 cases split between vaccinated individuals and those who received the placebo).

