129631ea1c

f9e441d49b

Nacional Plebiscito Política Alejandro Guillier: “La nueva constitución debe cautelar la participación ciudadana” El senador por Antofagasta y excandidato presidencial, aseguró que el centro del nuevo escenario político que se abrió tras el plebiscito es la participación activa de las personas, y que la ciudadanía está recuperando su sentido histórico, y la nueva carta magna debe dar cuenta de ello. “Necesitamos refundar el país para los próximos 40 o 50 años. Eso es lo que está en juego, no las próximas elecciones", concluyó. Diario Uchile Jueves 12 de noviembre 2020 10:41 hrs. Me Gusta Compartir

El senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillier, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre el contexto político que se abrió con los resultados del plebiscito del 25 de octubre pasado, el cual señala un nuevo camino, en el que la participación ciudadana debe ser el centro de la atención, especialmente de los partidos políticos, sostuvo. En este sentido, Guillier aseguró que son las bases de los partidos quienes tienen más claridad sobre el nuevo escenario abierto, en cambio las élites y dirigencias son las que siguen hablando de pactos y cálculos electorales, sin entender que, a su juicio, los resultados del plebiscito se deben interpretar como un llamado de la ciudadanía a que no sean los partidos quienes capturen el proceso constituyente: “Esto es ciudadanía versus élites”, aseguró. “En las demás elecciones competirán los partidos y ahí tienen un rol principal, ahora deberían estar trabajando para que sea un éxito un proceso constituyente esencialmente participativo y ciudadano. Si no lo hacen se va a desprestigiar, se va deteriorar la imagen del proceso constituyente, y la decepción que puede venir después, la desafección con este mecanismo, que no es más que una herramienta para llegar a un mejor Chile, puede arrastrar al país a una decadencia que puede durar muchos años”. Respecto de los nombres que han surgido para la futura Convención Constituyente, el senador por Antofagasta sostuvo que existe un vacío de liderazgos en ambos bandos políticos, pero confía en que el mismo proceso constituyente -“que ha generado un cuadro impredecible”- sea capaz de darle espacio a nuevos liderazgos que surjan desde la misma ciudadanía, por lo que llamó a no desesperarse por esto. En este sentido, Guillier aseguró que la ciudadanía está recuperando su sentido histórico, y que los partidos políticos deben volcarse a hacer que el proceso constituyente sea participativo y ciudadano, y permitir que la ciudadanía elija sus propios representantes. “Se están desencadenando ya los cambios. Y lo que esperaría uno es que los partidos empaticen buscando figuras relevantes, con prestigio y liderazgo en cada región, que empiecen a movilizarse para apoyar este proceso y no obstaculizarlo ni quiere llevárselo para la casa, porque van a destruir el mecanismo y nos vamos a quedar sin ningún camino válido, hoy día, para poder resolver el grave drama que Chile tiene que se quebraron los consensos de los 90 y necesitamos refundar el país para los próximos 40 o 50 años. Eso es lo que está en juego, no las próximas elecciones”. Alejandro Guillier insistió en que es la clase política la que está confundida, no la ciudadanía, y lo expresó claramente en el plebiscito señalando que quieren cambios institucionales, y destacó qué es a su juicio lo fundamental que debiese tener la futura Carta Magna: “La nueva constitución debe cautelar la participación ciudadana”, “Una constitución que haga del mecanismos participativo ciudadano una toma permanente de decisión a nivel de los territorios, por eso la descentralización del país es también una descentralización del poder y de los recursos económicos, eso es esencial. Estructuras democráticas participativas, descentralización del país y desarrollo sostenible: ya no podemos seguir sacrificando regiones completas para el acumular capital para Chile”. Respecto de la descentralización y los esfuerzos para que el poder deje de estar concentrado en la capital, Guillier acusó que parlamentarios que se dicen partidarios de esto a la hora de las votaciones actúan de manera totalmente contraria, incluso acusó que autoridades del gobierno anterior como el ministro del Interior Jorge Burgos, le confidenciaron que no creían en este proceso. De todos modos centró sus críticas en el actual gobierno al señalar que han olvidado todos los proyectos que tienen a la descentralización, y no han hecho nada al respecto en todo el tiempo que llevan en el poder. “Los mismos que hoy día se quejan de que no tienen sustancia las atribuciones del nuevo gobernador, son los que se opusieron sistemáticamente que se les dieran esas facultades. Todavía no tenemos una ley de rentas regionales, el gobierno todavía no termina de hacer los reglamentos, no ha hecho nada en dos años y medio, este es un gobierno que tiene atravesado al país, lo tiene estancado porque no tiene convicción de nada, no tiene claridad de nada. Y la oposición, muy pasiva, no es oposición” Finalmente, respecto del retiro del segundo 10% AFP y el apoyo transversal que tuvo el proyecto en la Cámara, Guillier fue enfático en señalar que con esto ha quedado demostrado que “no hay gobierno, este gobierno hace un año que se acabó”, y que ha sido incapaz de generar una política para enfrentar la pandemia, que no hay recursos reales en el presupuesto para enfrentarla: “Piñera es más un problema que una solución”, concluyó el senador por Antofagasta.

El senador independiente por Antofagasta, Alejandro Guillier, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre el contexto político que se abrió con los resultados del plebiscito del 25 de octubre pasado, el cual señala un nuevo camino, en el que la participación ciudadana debe ser el centro de la atención, especialmente de los partidos políticos, sostuvo. En este sentido, Guillier aseguró que son las bases de los partidos quienes tienen más claridad sobre el nuevo escenario abierto, en cambio las élites y dirigencias son las que siguen hablando de pactos y cálculos electorales, sin entender que, a su juicio, los resultados del plebiscito se deben interpretar como un llamado de la ciudadanía a que no sean los partidos quienes capturen el proceso constituyente: “Esto es ciudadanía versus élites”, aseguró. “En las demás elecciones competirán los partidos y ahí tienen un rol principal, ahora deberían estar trabajando para que sea un éxito un proceso constituyente esencialmente participativo y ciudadano. Si no lo hacen se va a desprestigiar, se va deteriorar la imagen del proceso constituyente, y la decepción que puede venir después, la desafección con este mecanismo, que no es más que una herramienta para llegar a un mejor Chile, puede arrastrar al país a una decadencia que puede durar muchos años”. Respecto de los nombres que han surgido para la futura Convención Constituyente, el senador por Antofagasta sostuvo que existe un vacío de liderazgos en ambos bandos políticos, pero confía en que el mismo proceso constituyente -“que ha generado un cuadro impredecible”- sea capaz de darle espacio a nuevos liderazgos que surjan desde la misma ciudadanía, por lo que llamó a no desesperarse por esto. En este sentido, Guillier aseguró que la ciudadanía está recuperando su sentido histórico, y que los partidos políticos deben volcarse a hacer que el proceso constituyente sea participativo y ciudadano, y permitir que la ciudadanía elija sus propios representantes. “Se están desencadenando ya los cambios. Y lo que esperaría uno es que los partidos empaticen buscando figuras relevantes, con prestigio y liderazgo en cada región, que empiecen a movilizarse para apoyar este proceso y no obstaculizarlo ni quiere llevárselo para la casa, porque van a destruir el mecanismo y nos vamos a quedar sin ningún camino válido, hoy día, para poder resolver el grave drama que Chile tiene que se quebraron los consensos de los 90 y necesitamos refundar el país para los próximos 40 o 50 años. Eso es lo que está en juego, no las próximas elecciones”. Alejandro Guillier insistió en que es la clase política la que está confundida, no la ciudadanía, y lo expresó claramente en el plebiscito señalando que quieren cambios institucionales, y destacó qué es a su juicio lo fundamental que debiese tener la futura Carta Magna: “La nueva constitución debe cautelar la participación ciudadana”, “Una constitución que haga del mecanismos participativo ciudadano una toma permanente de decisión a nivel de los territorios, por eso la descentralización del país es también una descentralización del poder y de los recursos económicos, eso es esencial. Estructuras democráticas participativas, descentralización del país y desarrollo sostenible: ya no podemos seguir sacrificando regiones completas para el acumular capital para Chile”. Respecto de la descentralización y los esfuerzos para que el poder deje de estar concentrado en la capital, Guillier acusó que parlamentarios que se dicen partidarios de esto a la hora de las votaciones actúan de manera totalmente contraria, incluso acusó que autoridades del gobierno anterior como el ministro del Interior Jorge Burgos, le confidenciaron que no creían en este proceso. De todos modos centró sus críticas en el actual gobierno al señalar que han olvidado todos los proyectos que tienen a la descentralización, y no han hecho nada al respecto en todo el tiempo que llevan en el poder. “Los mismos que hoy día se quejan de que no tienen sustancia las atribuciones del nuevo gobernador, son los que se opusieron sistemáticamente que se les dieran esas facultades. Todavía no tenemos una ley de rentas regionales, el gobierno todavía no termina de hacer los reglamentos, no ha hecho nada en dos años y medio, este es un gobierno que tiene atravesado al país, lo tiene estancado porque no tiene convicción de nada, no tiene claridad de nada. Y la oposición, muy pasiva, no es oposición” Finalmente, respecto del retiro del segundo 10% AFP y el apoyo transversal que tuvo el proyecto en la Cámara, Guillier fue enfático en señalar que con esto ha quedado demostrado que “no hay gobierno, este gobierno hace un año que se acabó”, y que ha sido incapaz de generar una política para enfrentar la pandemia, que no hay recursos reales en el presupuesto para enfrentarla: “Piñera es más un problema que una solución”, concluyó el senador por Antofagasta.