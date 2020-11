129631ea1c

Nacional Trabajadores de la salud: primer día de paro y movilización en Plaza Baquedano Este sábado, la Federación de Asociaciones de Funcionarios de la Salud (Fenats) se reunirá para decidir si extender o no el paro. Diario Uchile Jueves 12 de noviembre 2020 19:02 hrs. Compartir

Quince gremios de la Salud se tomaron hoy las calles del país en su primera jornada de paro y movilizaciones, tendiente a presionar al Gobierno a cumplir sus compromisos con el sector. La evaluación de los dirigentes fue muy positiva, apuntando a la unidad conseguida y no descartan extender las protestas hasta ser escuchados. En Santiago, marcharon desde la Plaza Baquedano, hasta La Moneda. “Tengan miedo, porque nos unimos y vamos a luchar”, fueron las palabras de Karen Palma, dirigente de la Fenats Nacional y encargada de la Secretaría de Salud de la CUT, quien después de una década, consiguió la unidad del sector para enfrentar sus demandas. “Quiero agradecer la gran convocatoria a esta jornada y destacar que hacía más de 10 años que esto no era posible. Los trabajadores estamos más unidos y más conscientes que nunca que debemos luchar por nuestros derechos y por construir un sistema de Salud digno y decente para el país. Nos reuniremos este sábado para evaluar las acciones a seguir y no descartamos extender el paro y llegar hasta las últimas consecuencias si es necesario, porque se nos ha mentido descaradamente y no lo vamos a admitir”, dijo. Por su parte, la presidenta de la Fenats Nacional, Patricia Valderas, tranquilizó a la población asegurando que se cumplirán turnos éticos en todo el país “jamás hemos dejado de atender a las personas, sobre todo en pandemia, pero necesitamos que la ciudadanía comprenda que no solo estamos luchando por nuestro reconocimiento, sino por mejorar la Salud de todos los chilenos. Si tuviéramos una Salud Pública digna y fortalecida, las personas estarían en Fonasa y no en las Isapre, que son tan abusadoras como las afp”, afirmó. Los funcionarios de la Salud, el gremio más golpeado por la crisis sanitaria de coronavirus, ha sostenido más de 40 reuniones con las autoridades, desde marzo a la fecha, sin ninguna solución concreta a sus demandas de reconocimiento ni mejoría de condiciones laborales. “Se encuentran cansados del doble discurso de las autoridades que por un lado los aplauden y por otro no les brindan los recursos necesarios para trabajar”, argumentó la presienta de la Confusam, Gabriela Flores. Los gremios aseguran que el gobierno miente cuando sostienen que el presupuesto destinado al año 2021 sería el mismo de este año. Acusan a las autoridades de manipular las cifras, rebajando los montos destinados, por ejemplo, a alimentación de los niños menore de 6 años y de los adultos mayores. Dicen que, “si bien aumentaron las camas de alta complejidad para atender el COVID-19, se redujo el número total de camas de todos los establecimientos y así suma y sigue. Simplemente, que el presupuesto no alcanza”, señaló Patricia Valderas. El paro de 48 horas, anunciado tras la fallida reunión con el ministro de la cartera, tuvo una alta adhesión a nivel nacional. Funcionarios de los quince gremios se movilizaron en diversas ciudades del país, destacando las de Iquique, Valparaíso y Concepción, entre otras. En Santiago, unos 3000 trabajadores se tomaron la Plaza de la Dignidad y luego marcharon hacia La Moneda, cantando y gritando consignas alusivas a la entrega del bono de reconocimiento o Bono COVID, tan prometido por el sector político; la mejora al presupuesto para el Sector Público; la cancelación del Bono de Trato al Usuario, en tramo 1 y la incorporación de los técnicos, Tens, al Código Sanitario. La jornada se desarrolló en calma y con mucho entusiasmo; en esta oportunidad los funcionarios no fueron reprimidos, como sí ocurrió el martes pasado en las afueras del Ministerio de Salud. Piden salida de Alberto Dougnac Otra de las solicitudes más comentadas por los dirigentes sindicales de la Salud, fue la necesidad de dar marcha atrás en el nombramiento del nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac. “No es posible que el presidente nombre a una persona conocida por sus malos tratos y misoginia. Los gremios de la Salud están conformados en un 80% por mujeres y este señor, si se puede llamar señor, es una figura nefasta, un mal ejemplo. Representa todo lo que queremos dejar atrás como sociedad. Le pedimos al presidente tener mejor criterio para elegir a las autoridades; este personaje no conseguirá absolutamente nada de nuestro sector”, aseguró Patricia Valderas.

