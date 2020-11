b0be23ba47

Covid-19 Ximena Ossandón y el peor error de Mañalich: "Todo se enredó cuando trataron de maquillar las cifras" En conversación con nuestro medio, la diputada RN e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara se refirió a la gestión del extitular del Minsal frente a la pandemia, la que hoy lo tiene enfrentado a la Justicia. Ossandón admitió que el estilo de Mañalich le jugó en contra, pero que "tal vez se necesitaba una persona así". Tomás González F. Jueves 12 de noviembre 2020 20:53 hrs.

Pasadas las nueve de la mañana de este jueves, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, volvió a sentarse en el banquillo de los imputados para prestar declaración ante la Justicia. El extitular del Minsal es investigado por distintos delitos relacionados a su actuación en el manejo de la pandemia del COVID-19, a raíz de las querellas que presentaron el senador Alejandro Navarro, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Mañalich ya había tenido una primera cita con los tribunales este miércoles, en la que fue su primera declaración como imputado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la que se extendió por más de cinco horas y en la que el ex secretario de Estado defendió su gestión. “El conteo que tenía la plataforma Epivigila de fallecidos primero tenía errores y además era incompleta”, admitió Mañalich en su primera declaración, pero aclaró que “aquí no hubo un sistema de registros paralelos, ni sui géneris, ni ninguna expresión burlona”. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada RN e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, Ximena Ossandón, se refirió a la gestión del extitular del Minsal. Ossandón admitió que, tanto el estilo de Mañalich como ciertos errores en su administración, hoy le juegan en contra; pero que “tal vez se necesitaba una persona así”. ¿Cómo evaluaría usted la gestión del exministro de Salud, Jaime Mañalich? Yo siempre he dicho que la gestión va a ser evaluada cuando terminemos la pandemia, en un contexto mucho más global. Es difícil evaluar exactamente, sobre todo cuando le toca el principio de la pandemia. Una pandemia atípica como son todas las pandemias, no tan letal pero tremendamente contagiosa, donde de alguna forma todo el mundo estaba improvisando. Entonces, es re fácil ser general después de la batalla, pero hay que estar en ese minuto. Pero hay quienes han criticado su gestión desde el inicio… Hay críticas que son de gente responsable, hay críticas que vienen de expertos y esas hay que tomarlas como tal. Pero acuérdate que estuvimos enfrentados incluso a una acusación constitucional, que realmente a mí me pareció que era como de poco peso. Era más bien un juicio político más que constitucional, porque en Chile no existe el juicio político. Pero hay críticas que son como a la gestión, porque son ciertos expertos que hubieran hecho otra cosa. Eso no quiere decir que la persona haya actuado con dolo. Si se equivocó o no se equivocó, eso lo va a determinar la Justicia. Hay gente que ya tiene los juicios previamente hechos, y eso es lo delicado que nos ha pasado mucho en la sociedad chilena, que lo que dice la mayoría al final ese es el juicio final, el juicio público. Yo todavía sigo confiando en lo que hace la Justicia chilena y eso es lo que tenemos que aceptar al final. Hay quienes han criticado que se recurra a la Justicia frente a este tema… Es que, si no, ¿cuál es el otro camino? Yo creo que es la única forma de que al menos esas personas que tienen una duda, que puede ser una duda pertinente, digan ‘bueno, al menos la Justicia dijo otra cosa o confirmó lo que yo pienso’. Yo no veo cuál sería otro camino para terminar con este juicio al cual se ha enfrentado Mañalich, y que el día de mañana se puede enfrentar el ministro Paris también. Escuchaba yo, y no tengo por qué no creerle al ministro, que el tema del conteo era muy malo y que habían una serie de cosas de las que fueron dándose cuenta, que a veces no se inscribía la gente, a veces se inscribían de menos, otras veces de más. Hoy día todas esas cosas están subsanadas. ¿Esas cosas no son responsabilidad del ministro de ese momento? La responsabilidad es corregirlas, por supuesto. Yo creo que eso es lo que se debe determinar, si realmente se corrigieron o no. Pero son cosas que venían desde antes, el DEIS y estas instituciones están instaladas con anterioridad pero no les había tocado una pandemia. La irresponsabilidad sería no haberlas corregido. Ahora, yo no quiero entrar en juicios, y por eso me parece bien que la justicia lo haga, pero al menos lo que nosotros podemos ver desde el punto político, que lo vimos en una acusación constitucional en donde se trató de probar que había existido dolo e intencionalidad de incumplir la Constitución. Bueno claramente eso no pasó, y sobre todo en un ministro que no es muy querido, porque hay ministros que tienen más empatía. ¿Cree que eso le puede haber jugado en contra? Por supuesto que le juega en contra, porque esta cosa más confrontacional hace que tú escuches menos, comuniques de forma distinta. Había una mesa de expertos, también estaba la Universidad de Chile que, efectivamente, mandaba informes todo el tiempo que eran distintos a los informes que el ministro manejaba, porque él consideraba que los de él eran mejor. Él cuando asume como ministro dice ‘bueno, ustedes conocen mi carácter’, o sea, él lo pone sobre la mesa. Entonces, tal vez, y eso no lo sabemos, tal vez la justicia lo podrá dilucidar después, pero tal vez se necesitaba una persona así. Dado que al principio, y tenemos que reconocer, el sistema público no colapsó como en otros países que se tenía que decidir entre una vida y la otra. Incluso a veces se le pasó la mano, porque hubo hospitales que tuvieron más camas de las que realmente se necesitaron, pero era mejor pasarse de más que de menos. ¿Las cifras lo avalan? Mira, nuestras cifras no son buenas, pero tampoco lo son con Paris. No sé si me entiendes, nuestras cifras no son buenas porque además tenemos una cultura, yo vi como muchas comunas que estaban supuestamente en cuarentena, finalmente no estaban en cuarentena. Y no lo estaban porque viven en lugares tan pequeños y tan hacinados, que es imposible que cumplan una cuarentena. Entonces, en esta pandemia también salen a la luz los desequilibrios y las inequidades que existen en nuestra sociedad también. Mañalich admitió no conocer esas realidades, ¿cree que él era la persona correcta para liderar el Minsal durante la pandemia ? Si entendemos que el primer objetivo era preparar a los hospitales del sistema privado y público para poder absorber la demanda que íbamos a tener; bueno, eso se cumplió. Después las etapas van cambiando… Dentro de estos errores y aciertos que menciona usted dentro de la gestión del exministro Mañalich, ¿cuál cree que fue su peor error? Yo creo que el peor error de Jaime Mañalich es cuando se genera esta duda de que están dando un conteo distinto al que se daba a la OMS, que después corrige Paris cuando cruza los datos con el DEIS. Yo creo que ahí todo se enredó, cuando trataron de maquillar las cifras para no alarmar. Yo creo todo lo contrario, hay que siempre ser muy veraz y ojalá ser más fatalista, cosa que después uno pueda decir que no eran tan malas las cifras. Yo creo que ahí empezó una desconfianza, se empezó a cimentar y a pavimentar una suerte de desconfianza con el tema de las cifras. ¿Faltó transparencia? No sé si fue transparencia, porque después dieron todas las explicaciones, efectivamente habían países que ocupaban una técnica y otros que ocupaban otra. Pero yo, conociendo la cultura chilena, creo que lo más sano era tirar las cifras completas porque además tiene un efecto pedagógico frente a una población que generalmente desobedece. La comunicación de riesgo fue minimizada y yo creo todo lo contrario, dada una cosa tan grave es preferible pasarse de alaraco que no, porque sólo así tú evitas. ¿Fue un error entonces no haber actuado con total transparencia y haber informado dos conteos distintos para no alertar a la población? Si tú me preguntas a mí, ese fue el error. Dado que tenemos una población que tiene ciertas características, debiese haber sido justamente un mensaje que produjera una reacción positiva con esta comunicación de riesgo, que era súper importante. Pero quiero ser super clara, ahí tú tienes que ver si eso era parte de una estrategia o de una intencionalidad, que son cosas distintas. Pero usted dice que había una intencionalidad de no alarmar a la población… Lo digo yo, porque no me imagino cómo habrá sido. Pero son las cosas que se van a terminar dilucidando con el juicio que se está dando ahora. Separar lo político, que eso quedó zanjado en el Congreso, con lo judicial. Si realmente hay una intencionalidad, eso lo va a decidir el juez. Foto en portada: Agencia UNO.

